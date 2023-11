Ganljive besede Stojanovića. Lepo je, ko imaš takšne prijatelje v življenju.

Petar + Benjamin. In to kar dvakrat. To je čudežna slovenska formula, zaradi katere je Kazahstan zapuščal Ljubljano praznih rok. V prvem polčasu je Petar Stojanović padel v kazenskem prostoru, sodnik je sprva le zamahnil z roko, naj se igra nadaljuje, po intervenciji VAR pa le pokazal na belo točko. Benjamin Šeško je Slovenijo popeljal v vodstvo z 1:0.

Nato je Kazahstan izenačil, v Stožicah so sledile dramatične minute negotovosti, potem se je znova prebudila kombinacija Petar in Benjamin. Tokrat malce drugačna. Stojanović je v 86. minuti z asistenco zaposlil rezervista Benjamina Verbiča, ki je s prekrasnim zadetkom odločil zmagovalca in slovenske navijače odrešil muk, saj si je Kekova četa zagotovila prednost, ki je ni več izpustila iz rok.

"Najtežje je biti ob meni, ko nekaj ni v redu"

Za branilca Sampdorie je bil nastop s Kazahstanom jubilejni 50. za člansko izbrano vrsto. Tako je praznoval reprezentančnega "abrahama" in ga začinil z največjim uspehom, odkar se profesionalno ukvarja z nogometom. Foto: www.alesfevzer.com Slovenija je nevarno visela na nitki, a zdržala in se pred rekordno polnimi Stožicami razveselila največjega uspeha generacije. Po dvoboju so tekle solze sreče, slovenski nogometaši so uresničili svoje sanje, marsikdo se je spomnil na težke trenutke, ko v karieri ni potekalo vse po načrtih. Kako čustveno je bilo šele tistim, pričajo ganljive besede Petra Stojanovića, za mnoge najboljšega igralca tekme. V zadnjem mesecu mu je poškodba mišice preprečila, da bi našel stik s tekmovalno formo. Na odločilno reprezentančno akcijo se ni odpravil v optimalnem zdravstvenem stanju, selektor Matjaž Kek pa z njim tudi zaradi tega, ker mu je grozila kazen rumenih kartonov, ni želel tvegati na Danskem.

Proti Kazahstanu je vendarle nastopil od prve minute, šel prek sebe in navdušil. ''Ta uspeh bi posvetil vsem. Vsej Sloveniji, družini, najboljšim prijateljem, ki so stali ob meni tudi v težkih trenutkih in ne samo takrat, ko je bilo lepo. Najlažje je biti ob strani, ko gre vse dobro, najtežje pa je biti ob meni, ko nekaj ni v redu. Tako so vedno ob meni moja žena, otrok, mati, oče, brat, družina. Oni so edini, ki so vedno tukaj,'' se je zahvalil družini za dragocene trenutke spodbude in podpore tudi v trenutkih, ko mu v nogometni karieri ni šlo vse po načrtih.

''Nekako smo se od prvega dne začutili z navijači, mediji. To je ključno, zato bi zdaj prosil navijače in vas, da tako ostane, tudi če kdaj rezultati ne bodo dobri. Slovenija mora živeti za nogomet,'' je Petar Stojanović navedel ključni razlog za novo slovensko nogometno pravljico. Foto: www.alesfevzer.com

O tem je veliko razmišljal v trenutkih, ko Sloveniji s Kazahstanom ni kazalo najbolje. Ko so gostje izenačili in je igra Slovenije v zvezni vrsti izgubila nit. ''Ko tako trpiš, kot smo mi s Kazahstanom, ti gre marsikaj po glavi. A takrat so nas začeli dvigovati navijači. Njihova podpora nas je dvignila. Hvala jim, ponosen sem nanje. Tako kot sem ponosen na svoje soigralce, sem tudi na navijače. Hvala jim še enkrat iz srca,'' se je zahvalil prav vsakemu, ki je prispeval svoj delež k nepozabni navijaški kulisi v Stožicah.

"Neverjetno sem vesel zanj. On je moj brat."

Benjamin Verbič je s prekrasnim zadetkom v 86. minuti Sloveniji dokončno utrl pot na Euro. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Tribune so se najbolj razvnele od navdušenja, ko je v polno zadel njegov dober prijatelj Benjamin Verbič. ''Neverjetno sem vesel zanj. Iskreno povedano, on je moj brat. Nanj gledam tako. Najbolj sem ponosen, ker je dal gol,'' so 28-letnega Ljubljančana premagala čustva, ko je govoril o zmagovitem zadetku soigralca. Zajokal je, stekle so solze. Še dokaz več, kako privošči Verbiču, ki je v zadnjem času v osebnem življenju doživljal veliko neprijetnosti. ''Doživel je marsikaj. Težko mi je. Vsi smo stali na njegovi strani. Te solze dosti povedo o tem, kaj mislim. Resnično sem vesel, da je dal ta gol.''

Kako je doživel prvi zadetek Slovenije, ki ga ne bi bilo brez njegovega padca v kazenskem prostoru Kazahstana? ''Videl sem, da njihova obramba stoji visoko. Z Bijolom sva se pogledala v oči. Podal je dolgo žogo. Malo sem zaostajal za Kazahstancem, ampak sem videl, da je obrnjen s hrbtom, zato sem to izkoristil. Vedel sem, da bo želel zbiti žogo, zato sem dal nogo naprej,'' ga je začudilo, ker ni sodnik takoj pokazal za belo točko.

V prvem polčasu je izsilil najstrožjo kazen, ki jo je Benjamin Šeško spremenil v vodstvo Slovenije. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

''Bil sem pred njim, prvi sem imel žogo. Čudno mi je bilo, da ni takoj piskal najstrožje kazni. Nato sem se valjal po tleh, tudi malce teatralno, čeprav je bil udarec kar močan in boleč. In ravno zaradi tega sem bil stoodstotno prepričan, da bo to enajstmetrovka. Sodniku sem rekel, naj pogleda VAR. Sodnik mi je najprej rekel, da to zanj ni kazenski udarec, potem pa so mu, hvala bogu, z ekipe VAR sporočili, kaj je bilo,'' si je oddahnil, ko je poljski sodnik Szymon Marciniak pokazal na belo točko. Takrat je vedel, da Benjamin Šeško takšne priložnosti za vodstvo že ne bo zapravil.

Ko se ti to zgodi v reprezentanci ...

Komaj čaka na 2. december, ko bodo v Hamburgu žrebali skupine evropskega prvenstva 2024. Foto: www.alesfevzer.com Stojanović nadaljuje tradicijo imenitnih nogometašev, ki so zrasli v Štepanjskem naselju. ''Ponosen sem na to. Pa ne le na Štepanjsko naselje in Slovan, ampak tudi na Slovenijo, reprezentanco ter NK Maribor, ki mi je dal veliko. Hvala vsej Sloveniji, ki mi je toliko dala. Vesel sem, da sem ji lahko tako vrnil. Tako jaz kot celotna ekipa,'' je izpostavil kolektiv, Kekovo četo, ki je v kvalifikacijah za Euro 2024 zbrala rekordnih 22 točk in se uvrstila neposredno na spektakel v Nemčiji.

Tako z Mariborom kot tudi zagrebškim Dinamom je v karieri dosegel ogromno dobrega, česa takšnega, kar mu je uspelo z reprezentanco, pa še ne. ''Ko se ti to zgodi v reprezentanci, tega ne moreš opisati. Tudi če bi osvojil ligo prvakov, ne bi bil tako vesel, kot sem danes,'' je dal eden osrednjih slovenskih junakov vedeti, koliko mu pomeni uvrstitev na evropsko prvenstvo. V začetku decembra bo izvedel še imena tekmecev.