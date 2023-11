Dokaz več, kako Hrvati spoštujejo Matjaža Keka

Ob vseh čestitkah in željah o dobrih nastopih Slovenije na Euru 2024, ki jih Matjaž Kek po ponedeljkovi zmagi nad Kazahstanom prejema od hrvaške nogometne javnosti, se je njegovo ime izpostavljalo tudi v prav posebnih anketah. Nastale so zaradi besed njegovega stanovskega kolega Zlatka Dalića, ki je po torkovi zmagi z Armenijo, s katero si je Hrvaška zagotovila že 13. nastop na velikem tekmovanju v obdobju državne samostojnosti, namignil, da bi lahko morda prihodnje leto zapustil vroči selektorski stolček.

Za Zlatkom Dalićem sta zelo stresna meseca, v katerih pa mu je vendarle uspelo popeljati kockaste na Euro 2024 v Nemčiji, kjer jih bo spremljalo ogromno število navijačev. Foto: Guliverimage

"Hrvaško bom zagotovo vodil v Nemčiji, nato pa bomo videli, kako naprej. Morda pa je napočil trenutek za koga drugega, mlajšega. Kot selektor sem prestal veliko stresnih trenutkov, po Nemčiji pa bom že sedem let v tej vlogi," je dejal 57-letni strokovnjak, ki živi v Varaždinu in je hrvaško izbrano vrsto kar dvakrat zapored na svetovnem prvenstvu popeljal na zmagovalni oder.

Da je največji hrvaški selektor vseh časov, je večkrat v javnosti poudaril tudi pokojni Miroslav Ćiro Blažević, vseeno pa je bil Dalić to jesen, zlasti po oktobrskih neuspehih proti Turčiji in Walesu, izpostavljen ogromnemu pritisku. Ni manjkalo kritik na njegov račun. V obdobju, ko ni imel sreče z igralskim kadrom, zlasti podhranjen je zaradi takšnih in drugačnih razlogov (poškodbe, odpovedi, slaba forma …) ostal na položaju napadalcev, je vendarle našel rešitev, izkoristil spodrsljaj Walesa v Armeniji, in Hrvaško popeljal na še eno veliko tekmovanje.

Kek dvakrat do "brona"

Nenad Bjelica je pred leti blestel v Evropi z zagrebškim Dinamom, pri katerem je nastopal Petar Stojanović. Foto: Reuters Njegove besede, da bi lahko po Euru 2024 prekinil sodelovanje z zvezo, s katero ga sicer veže pogodba vse do SP 2026, so močno zatresle Hrvaško. Tako so pri športnem dnevniku Sportske novosti že začeli raziskovati, kakšno je mnenje javnosti, kdo bi bil najprimernejši kandidat za Dalićevega naslednika.

Svoje glasove je oddalo več kot 14 tisoč navijačev, največ (21 odstotkov) pa jih je prejel Nenad Bjelica, ki je še pred kratkim vodil turški Trabzonspor, nato pa ostal brez službe. Na drugo mesto se je uvrstil Slaven Bilić, ki deluje v pregrešno bogati Savdski Arabiji (18 odstotkov), takoj za njim pa se je v javni anketi znašel Matjaž Kek (14 odstotkov.). Prehitel je tudi Igorja Tudorja, kandidata za novega trenerja Napolija, pa zdajšnjega trenerja Wolfsburga, sicer pa nekdanjega selektorja in kapetana reprezentance Nika Kovača. Najmanj glasov sta prejela še ena znanca 1. SNL, nekdanja trenerja Olimpije Igor Bišćan in Interblocka Dragan Skočić.

Podobno anketo so izvedli tudi pri Indexu, kjer pa je največ glasov zbral Ivan Jurić, Dalmatinec, ki že dolgo dela v Italiji in trenutno v serie A vodi Torino. Za njim se je uvrstil Bilić, tretje mesto pa je osvojil Kek.

Matjaž Kek je leta 2017 Rijeko popeljal do nepozabne dvojne hrvaške krone. Foto: Vid Ponikvar

Rezultati anket so pokazali, kako veliko priljubljenost na Hrvaškem še vedno uživa slovenski strateg. Pred šestimi leti jeRijeko popeljal do zgodovinskega podviga, postal klubska ikona nogometnega ponosa Kvarnerja, s svojim delom, razmišljanjem in poštenjem pa pustil tako dober vtis tudi na tekmece in njihove navijače, da so ga v zadnjih letih vabili tudi v Zagreb (Dinamo) oziroma Split (Hajduk).

Kek je na srečo takrat ostal zvest slovenski reprezentanci, tudi s pomočjo predsednika Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenka Mijatovića, ki ga je podpiral v najtežjih trenutkih, letos pa navdušil z vodenjem v kvalifikacijah za Euro 2024, kjer je Slovenija osvojila rekordnih 22 točk in se prvič po letu 2010 uvrstila na veliko tekmovanje. Na Hrvaškem so ponosno izpostavili, da je Kek v udarni enajsterici zacementiral kar štiri igralce, ki so pred tem igrali v hrvaškem prvenstvu. Petar Stojanović, za številne prvo ime slovenske reprezentance v zadnjem ciklusu, za zagrebški Dinamo, Adam Gnezda Čerin za Rijeko, Jan Mlakar za Hajduk in Erik Janža za Osijek. Brez njih si ne zna več zamisliti začetne enajsterice, pomembno vlogo bi lahko igrali tudi prihodnje leto v Nemčiji.