Otrok iz Kanižarice postal najbolj ponosen Slovenec na svetu

Vsaka nogometna reprezentanca ima svojo dobro dušo slačilnice. Nekoga, ki uživa ugled in spoštovanje v očeh soigralcev ter je zagovornik discipline in se obenem trudi, da v najbolj posrečenih trenutkih pokuka na plano tudi njegova šaljiva stran, s katero v slačilnici krepi sproščenost in prešerno voljo. To je Jasmin Kurtić. Pri 34. letih je dočakal najlepšo nagrado, ki mu jo je lahko pričaral nogomet.

''To je vrhunec. Ne more se primerjati z ničemer. Morda se sploh še ne zavedamo, kaj smo dosegli, a danes sem najponosnejši reprezentant Slovenije, kar jih je kdaj bilo. Sem najponosnejši Slovenec na tem svetu,'' je Jasmin Kurtić žarel od ponosa in ljubezni do državnega grba, ko je skupaj s soigralci proslavljal zgodovinski podvig. Dolgo je čakal na ta trenutek. Vmes mu ni bilo vse postlano z rožicami. Pestile so ga zdravstvene težave in naznanjale vprašanje, ali je v nogometni karieri že odigral svoje.

Med proslavljanjem največjega reprezentančnega dosežka v karieri so ga oblile solze sreče. Foto: www.alesfevzer.com

A ni obupal. Zdržal je, kariera, ki je zaradi poškodbe kolena visela na nitki, se je nadaljevala. In doživela vrhunec z uvrstitvijo na Euro 2024. ''Bili so dnevi, ko ni in ni bilo v redu s kolenom, a sem ostal močan. Le tako sem preživel. Takrat mi je selektor nudil veliko podpore. Na zbore sem prihajal tudi takrat, ko nisem bil zdrav. To mi je ogromno pomenilo. Ponosen sem na vse, kar smo naredili v tem ciklusu,'' je presrečen, da je prebrodil najtežje obdobje, v katerem ni mogel pomagati soigralcem, kot je bil tega vajen v preteklosti.

Delal je in garal, padal in se dvignil

V slovenskem dresu je debitiral leta 2012 s prekrasnim zadetkom na tekmi z Grčijo (1:1). Foto: Vid Ponikvar Danes je, tako se je opisal, najponosnejši Slovenec na svetu. ''Sem nek otrok, ki prihaja iz Kanižarice. Iz majhne vasi v Beli Krajini. Mogoče me tu sploh ne bi smelo biti, a kakor sem rekel, tako je hotela usoda. Delo poplača vse. Delal sem, garal sem, nato padal, zdaj pa sem se dvignil. Vsa Slovenija se je zasluženo dvignila in gre zasluženo na Euro,'' je verjel do zadnjega, da bi se mu lahko v državnem dresu uresničile otroške sanje. Zdaj se je s Slovenijo uvrstil na Euro 2024. Čez dva meseca, takrat bo znanih že več podrobnosti o tekmecih Slovenije na spektaklu v Nemčiji, bo Kurtić dopolnil 35 let.

Je najstarejši aktualni slovenski reprezentant. Za izbrano vrsto je z nepozabnim evrogolom na tekmi z Grčijo debitiral pred davnimi 11 leti, še pod vodstvom Slaviše Stojanovića. Za njim je dolgo obdobje igranja za reprezentanco. Skoraj tako dolgo, kot je Slovenija čakala na trenutek, ko se bo znova uvrstila na veliko tekmovanje. Dogajalo se je marsikaj, v tem času je zbral že 89 nastopov, tako da se je na večni lestvici povsem približal tretjeuvrščenemu Valterju Birsi (90).

Od čarobne meje stotih nastopov za reprezentanco je oddaljen le še 11 tekem. Foto: www.alesfevzer.com

Kmalu bo, če mu bo zdravje naklonjeno, prehitel nekdanjega soigralca, nato ostaneta le še edina Slovenca v "klubu 100", Bojan Jokić (100) in Boštjan Cesar (101), s katerim v reprezentanci sodeluje še danes, saj je nekdanji kapetan postal desna roka selektorja Matjaža Keka in je pri tem delu še kako uspešen. Če bi Kurtić marljivo zbiral nastope tudi prihodnje leto, ko čakajo Slovenijo najprej dolge in zahtevne priprave na Euro ter nato še vsaj trije nastopi na vrhunskih nemških stadionih, bi lahko tudi on potrkal na vrata magičnih stotih nastopov za domovino. In to že kmalu!

Kateri skladbi sta odmevali na avtobusu?

Jasmin Kurtić je zelo priljubljen pri soigralcih. Tako so proslavljali uvrstitev na Euro 2024 na zelenici v Stožicah po zmagi nad Kazahstanom. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com O tem, kako spoštovan je v slačilnici, ne priča le podatek, da ga je selektor Kek dodajal na seznam vpoklicanih igralcev tudi takrat, ko zaradi preglavic z zdravjem objektivno ni mogel pomagati soigralcem, ampak mu je zaupana tudi častna vloga osebe, ki odloča o tem, katera glasba se bo vrtela v slačilnici ali na avtobusu. Ko je napočil čas za tekmo s Kazahstanom in se je Kekova četa bližala Stožicam, je izkušeni Belokranjec dobro vedel, kateri skladbi uvrstiti na igralni seznam. ''Izbral sem skladbi Slovenija gre naprej in Ne može nam niko ništa,'' je zadel v polno. Slovenija gre naprej v izvedbi legendarnega tria Lovšin, Predin in Kreslin je že ponarodela navijaška himna, pri uspešnici Mitarja Mirića s slovenskim prevodom ''Nihče nam nič ne more, močnejši smo od usode'' pa je prišla do izraza samozavest, brez katere bi v ponedeljek težko preskočili zahtevno oviro iz Kazahstana.

''Soigralcem sem povedal, da se bomo s to glasbo vrnili tudi domov. In tako je tudi bilo. Na koncu se trud vedno izplača. Ponosen sem nase in svoje soigralce, pa na selektorja in njegov štab, pa na Čineta (ekonom reprezentance Igor Benčič, op. p.) in njegov štab, na zdravnike, fizioterapevte, naj mi oprostijo tisti, ki sem jih pozabil omeniti, pa predsednika in vse, ki delajo na nogometni zvezi, pa tudi na vas novinarje. Z nekaterimi kritikami se je bilo treba sprijazniti, jih vzeti kot dobro in na igrišču pokazati, da zmoremo bolje od tistega, kar si drugi mislijo o nas,'' je najbolj zadovoljen, da je Kekova četa v teh kvalifikacijah zaigrala tako dobro, da je na desetih srečanjih osvojila kar 22 točk, pri tem pozdravila rekordnih sedem zmag in se veličastno uvrstila na Euro 2024.

Josip Iličić je velikemu prijatelju in celotni reprezentanci takoj po zmagi nad Kazahstanom čestital za preboj na Euro 2024. Foto: Grega Valančič / Sportida

Pozabil ni niti na velikega prijatelja Josipa Iličića, s katerim si je dolgo delil slačilnico v reprezentanci in tudi v klubu. ''Jojo mi je poslal sporočilo takoj po tekmi. Tako kot tudi celotni ekipi. Jojo je 'car', moj 'dečko' in prijatelj. Rad te imam,'' vrača pozdrav in čestitke velikanu slovenskega nogometa, ki je leto dni starejši od Kurtića ter se je lani po dolgih letih nastopanja v Italiji vrnil v 1. SNL.

Kurtić še vztraja v tujini, po letu 2010 je zaigral za številne italijanske klube, v zadnjih sezonah je bil dejaven najprej v Grčiji, zdaj pa nosi dres romunske Universitatee iz Craiove. Kluba z dežele, ki bo prav tako kot Slovenija svoje reprezentante spremljal na Euru v Nemčiji.