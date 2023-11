"Cilj je bil uvrstitev, to smo dosegli. Gremo na evropsko prvenstvo, kjer nas čaka več deset tisoč hrvaških navijačev. Spet se gremo borit za Hrvaško. Hvala bogu in navijačem, ki so nas podpirali. To je uspeh vseh nas," je po minimalni zmagi Hrvaške nad Armenijo, s katero so v torek potrdili drugo mesto v skupini D in zadnjo neposredno vozovnico za prvenstvo stare celine, dejal selektor kockastih Zlatko Dalić.

Dan po slovenski nogometni reprezentanci je uspelo tudi sosedom Hrvatom. Dobrih 20 tisoč gledalcev na stadionu Maksimir v Zagrebu je v živo pospremilo tesno zmago Hrvaške nad Armenijo, s katero so se njihovi nogometni ljubljenci uvrstili na novo veliko tekmovanje. Edini zadetek je v izdihljajih uvodnega polčasa zabil Ante Budimir. Hrvaška je končala na drugem mestu svoje skupine, točko za zmagovalko Turčijo in štiri pred tretjeuvrščenim Walesom, ki je imel v torek še možnosti za napredovanje, a se stvari niso izšle po njegovih željah.

"Veseli smo, da se nam je uspelo uvrstiti na Euro. To smo si vsekakor zaslužili. V zadnjem času smo stvari malo zapletli, a nam jih je uspelo popraviti. S svojo kakovostjo smo si zaslužili evropsko prvenstvo. Danes nam ni bilo lahko, a smo pokazali, da si zaslužimo iti na evropsko prvenstvo. Vesel sem za Budimirja, da je dosegel tisti gol, ki nas je popeljal na prvenstvo, saj je on na Hrvaškem vedno pod nekim vprašajem," je po zmagi za Novo TV dejal Luka Modrić, ki si je za nastop proti Armeniji z 8,3 prislužil najvišjo oceno med rojaki.

Kapetan Luka Modrić ni skrival veselja, a hkrati realno priznal, da bodo morali v igri še marsikaj popraviti. Foto: Guliverimage

"Če želimo igrati pomembno vlogo na Euru, bomo tudi morali biti veliko boljši"

Izkušeni kapetan je priznal, da v kvalifikacijah kopica stvari ni bila v redu, a dodal, da verjame, da bo Hrvaška kmalu spet pokazala pravi obraz. "Nisem zadovoljen z veliko stvarmi, verjamem pa, da lahko, ko se vrnejo nekateri igralci, spet pokažemo svojo pravo igro. Jasno je, da smo lahko v mnogočem boljši. Če želimo igrati pomembno vlogo na Euru, bomo tudi morali biti veliko boljši."

"Mislim, da smo danes pokazali karakter. Vedel sem, da bo težko, pričakoval sem, da se bomo nekaterih položajev lotili malo drugače. Zaznal sem krč, ki bi z drugim golom izginil. A na koncu se je vse izšlo, kar je najpomembneje. To bo moje četrto veliko tekmovanje, dve svetovni in dve evropski prvenstvi. Ponosen sem, zame je to velik uspeh. S Hrvaško sem ostal zaradi evropskega prvenstva, hvala bogu se mi je želja uresničila. Tja gremo z reprezentanco, ki predstavlja priložnost hrvaškega naroda: domovino, povezanost, ljubezen in vero. To nas nagrajuje. Čestital bi našim fantom za uvrstitev, za še en dober in lep rezultat. Vedno pravim, da je uvrstitev Hrvaške na veliko tekmovanje uspeh, kar je več od tega, pa dodaten plus," so po preboju na prvenstvo stare celine selektorja Zlatka Dalića povzeli pri Sportskih Novostih.

57-letnik je ob tem dodal, da je pričakoval, da se bodo na evropsko prvenstvo uvrstili lažje, in prikimal kapetanovim besedam, da morajo marsikaj popraviti. "Pričakoval sem, da bomo šli skozi ciklus lažje. Nasprotniki sicer niso bili najvišje kakovosti, a tekme, kot je bila današnja, so težke. Cilj je bil uvrstitev, to smo dosegli. Gremo na evropsko prvenstvo, kjer nas čaka več deset tisoč hrvaških navijačev. Spet se gremo borit za Hrvaško. Hvala bogu in navijačem, ki so nas podpirali. To je uspeh vseh nas. Nimam česa skrivati, morali bomo biti učinkovitejši, zabijati gole, si ustvarjati več priložnosti."

Hrvati bodo žreb dočakali v tretjem bobnu, tako kot Slovenci, Škoti, Nizozemci, Čehi in Slovaki. Foto: Guliverimage

Nima želja glede žreba, želi si le, da spet igrajo svojo igro

Hrvaška je z zmago pristala v tretjem bobnu, kar pomeni, da se v skupinskem delu prvenstva ne more srečati z varovanci Matjaža Keka, Slovaki, Čehi, Nizozemci in Škoti.

"Nimam nobenih želja, ne vem niti, v katerem bobnu smo. Proti komurkoli bomo igrali, moramo igrati svojo igro. Prvi cilj je napredovanje iz skupine. Iskreno povedano, v igri moramo popraviti in dodelati veliko stvari, če želimo ponoviti Rusijo in Katar. Moramo biti boljši, tega se zavedam. Zdi se mi, da je evropsko prvenstvo močnejše od svetovnega prvenstva, mi pa bolje igramo na svetovnih," je za hrvaške medije na temo želja ob žrebu še dodal Dalić.

Ta bo z varovanci nasprotnike dočakal na žrebu 2. decembra ob 18. uri v Hamburgu.