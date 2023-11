Sprejem za slovenske junake ob uvrstitvi na EP bo ob 16. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Pred zadnjim dnem kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga bo med 14. junijem in 14. julijem prihodnje leto gostila Nemčija, je znanih 20 od 24 udeleženk tekmovanja. Danes si bo mesto zagotovila še Hrvaška ali pa Wales, preostale tri vstopnice pa bodo razdelili prihodnje leto marca po dodatnih kvalifikacijah oziroma po končnici lige narodov.

Slovenski nogometaši bodo na prvenstvu stare celine nastopili drugič, prvič po 24 letih. Nastop so potrdili s ponedeljkovo zmago nad Kazahstanom, s katero so v skupini zasedli drugo mesto, za zmagovalko Dansko.

Ob Slovencih v "trojki" zagotovo še Nizozemci, Škoti, Slovaki in Čehi

Četa Matjaža Keka bo tekmece dobila 2. decembra, ko bodo kroglice zaplesale v Hamburgu. Žreb bo pričakala v 3. bobnu, v katerem bodo zagotovo tudi Nizozemska, Škotska, Slovaška in Češka, v njem pa je prostor še za eno udeleženko.

Trenutno ga drži Hrvaška. Če bodo kockasti uresničili načrte in zvečer premagali Armenijo, bodo zadnje mesto v 3. bobnu zapolnili prav oni, kar bi pomenilo, da sosedskega dvoboja skupinskega dela EP zagotovo ne bi bilo.

Če bodo Hrvati zvečer premagali Armenijo, bodo zapolnili zadnje mesto v 3. bobnu, v katerem bo tudi Slovenija. Foto: Reuters

In kakšno je trenutno stanje v preostalih bobnih? Prvi boben je že zapolnjen. V njem bodo Nemčija, Portugalska, Francija, Španija, Anglija in Belgija.

Mesto v 2. bobnu so si že zagotovile Madžarska, Danska, Albanija in Avstrija, v njem sta trenutno še Turčija in Romunija. Turki bodo na koncu v 2. ali pa v 3. bobnu, Romuni pa v 2. ali v 4. bobnu.

Branilci naslova Italijani so trenutno v četrtem bobnu. Foto: Reuters

V 4. bobnu bodo tekmece na žrebu pričakali Srbi, trenutno sta v njem tudi branilka naslova Italija in Švica.

Zahodni sosedi imajo nekaj možnosti, da se "preselijo" še v 3. boben, Švicarji pa lahko končajo tudi v 2. bobnu. V četrtem bobnu so tri mesta v žrebu rezervirana za reprezentance, ki si bodo mesto na prvenstvu zagotovile prek dodatnih kvalifikacij.

Trenutno stanje v bobnih:

Wild evening in EURO qualifiers.

New projections (20 Nov):



✅ ITA 🇮🇹, CZE 🇨🇿, SLO 🇸🇮 qualified for EURO.



✅ ALB 🇦🇱 clinched Pot 2

✅ NED 🇳🇱, CZE 🇨🇿, SLO 🇸🇮 clinched Pot 3

✅ SRB 🇷🇸 clinched Pot 4



🟢 CZE 🇨🇿 up from Pot 4 to Pot 3

🔴 ITA 🇮🇹 down from Pot 3 to Pot 4 pic.twitter.com/9yDShNhkz1 — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 20, 2023