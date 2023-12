Bogati angleški klub Manchester City je v sezono 2023/24 vstopil kot največji favorit za osvojitev novega angleškega naslova, a mu, čeprav trener Josep Guardiola prisega na zelo kakovostno zasedbo, v zadnjem času ne gre vse po načrtih. Španec na prvenstvu že štirikrat zapored ni dosegel zmage, kar se mu ni pripetilo že šest let, na sredinem gostovanju pri Aston Villi (0:1) pa je postavil celo dva rekorda, na katera ne more biti kaj prida ponosen.

V prejšnji sezoni je Manchester City pod vodstvom Josepa Guardiole končno dočakal tisto, po čemer so ves čas hrepeneli bogati arabski investitorji. Osvojil je ligo prvakov in imenitno sezono 2022/23, v kateri je na Otoku postal tako angleški prvak kot tudi zmagovalec pokala FA, začinil s trojno krono. Sinje-modri so nato osvojili še evropski superpokal, ta mesec pa jih čaka še izziv na klubskem svetovnem prvenstvu, na katerega bodo odpotovali z načeto samozavestjo. V premier ligi so namreč nanizali kar štiri tekme brez zmage. To se je Guardioli nazadnje pripetilo v sezoni 2016/17.

Leon Bailey je Aston Villo v 74. minuti popeljal v vodstvo z 1:0. Pri tem je tudi ostalo, City je po porazu v Birminghamu zdrsnil na četrto mesto lestvice. Foto: Reuters

City je po treh remijih, brez zmagovalca so se končali njegovi dvoboji z Liverpoolom, Tottenhamom in Chelseajem, ostal praznih rok proti Aston Villi. V Birminghamu je angleški prvak izgubil z 0:1, na dvoboju pa pokazal tako malo, da so mnogi predstavo Cityja oklicali za najslabšo, odkar ga vodi Guardiola. Gostitelji so na Villa Parku nadigrali evropskega prvaka, proti vratom gostov usmerili kar 22 strelov, kar je največ v trenerski karieri Josepa Guardiole, ko je govora o tekmi v ligi petice. Guardiola je vodil že 535. takšno tekmo, pred Cityjem je vodil Barcelono in Bayern, do sredinega gostovanja pa se mu ni nikoli pripetilo, da bi tekmec na vrata njegove ekipe streljal kar 22-krat.

Boubacar Kamara ni skrival veselja, Erling Haaland pa razočaranja po tekmi na Villa Parku. Foto: Reuters

Kar še bolj bode v oči navijače Cityja, je neverjetna nemoč, ki so jo njihovi ljubljenci prikazali v napadu. V dvoboju so namreč na vrata Aston Ville streljali le dvakrat. Obakrat je to naredil Erling Haaland, a je bil argentinski vratar Emiliano Martinez, ki je nedavno prejel priznanje za najboljšega čuvaja mreže na svetu v prejšnji sezoni, na mestu. Ko je Jamajčan Leon Bailey nato v 74. minuti kronal premoč Aston Ville in premagal Edersona, so varovanci Unaija Emeryja prišli do velike zmage. Ta je bila še toliko slajša, saj so na lestvici prehiteli branilce naslova in jih pahnili na četrto mesto.

Manchester City se otepa tudi dodatnih težav, ki bi lahko stale kazenskih točk oziroma prisilne selitve v nižjo ligo. Poteka namreč preiskava o tem, da naj bi v kar 115 primerih kršil finančna pravila angleške premier lige. Odločitev o tem bo najverjetneje padla poleti 2025, ravno takrat, ko Špancu Guardioli poteče trenerska pogodba s Cityjem.

Kritike na račun mladega Hrvata

Joško Gvardiol za nastop na srečanju v Birminghamu ni prejel visokih ocen. Foto: Reuters Razlogi za manj prepričljive predstave Manchester Cityja na Otoku povezujejo s spremenjeno zvezno vrsto, ki že dalj časa ne more računati na pomoč poškodovanega Belgijca Kevina de Bruyna, na seznamu poškodovanih je prisoten tudi Španec Rodri, junak letošnjega finala lige prvakov. Ko ni mogel pomagati soigralcem, manjkal je na 17 tekmah, je City zmagal le dobro polovico srečanj (53 odstotkov).

Ker je šampionsko zasedbo zapustil še Nemec Ilkay Gündogan, ki se je pridružil Barceloni, je bil City primoran v osrčju moštva zaigrati z novo zvezno vrsto, v kateri se Hrvat Mateo Kovačić ni najbolje obnesel, kritike pa na svoj račun prejema tudi njegov mlajši rojak Joško Gvardiol, ki je prišel v Manchester poleti kot najdražji branilec vseh časov. Leipzig je za njegov odhod prejel 90 milijonov evrov, nekdanji branilec zagrebškega Dinama, kjer si je delil slačilnico tudi s slovenskim reprezentantom Petrom Stojanovićem, pa za zdaj ni upravičil statusa novega obrambnega stebra Cityja.

O tem, kako težko bo ponoviti dosežek iz prejšnje sezone, se je pred kratkim javno pošalil Guadiola, ko je v pogovoru za Amazon Prime dejal, kako se bo, če bo s Cityjem ubranil trojno krono, po koncu sezone upokojil. Nato je vse skupaj še dodatno pojasnil z besedami: "Vem, kako težko je to doseči, koliko izjemnih moštev v Angliji se je to trudilo, uspelo je le Siru Alexu Fergusonu z Unitedom in nam v prejšnji sezoni."

Pep Guardiola lahko niz štirih zaporednih srečanj brez zmage na angleškem prvenstvu prekine v nedeljo v Lutonu. Foto: Reuters

Cityju se konec tedna obeta imenitna priložnost za prekinitev neslavnega niza. V nedeljo bo gostoval pri novincu Luton Townu, ki zaseda skromno 17. mesto, a je tudi v torek namučil vodilni Arsenal in po hudem boju na domači zelenici izgubil s 3:4. Topničarji so dosegli zmagoviti zadetek v zadnjem napadu.