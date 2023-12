Bombastična govorica zatresla svet, Uefa in Čeferin povedala svoje

V zadnjih letih se Aleksander Čeferin kot predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) srečuje z ogromnimi ovirami in izzivi. Nogometni vsakdan je leta 2020 dodobra pretresel koronavirus, po ekspresnem propadu samooklicane superlige, o kateri še vedno sanjari prvi mož madridskega Reala Florentino Perez, pa je počilo v Ukrajini. S tem pa težav, s katerimi ima opravka evropska krovna zveza, še ni konec. Obstaja možnost, da bi lahko na sodišču izgubila primer proti ustanoviteljem superlige, obenem pa so se pojavile govorice, kako je zaradi tega sklenila neverjetno donosen finančni posel z ZAE, vreden več milijard evrov! Pa kaj od naštetega resnično drži?

V zadnjih dneh je bombastična govorica o tem, kako je Uefa segla v roke z vlado Združenih arabskih emiratov (ZAE) in s tem sprožila kopico novosti, ki bodo spremenile tradicijo evropskih klubskih tekmovanj, kot smo jih poznali do zdaj, dodobra zatresla svet. Opozarja na možnost, da bi lahko v nogometnem svetu zaživela revolucija, ki pa se je številni ljubitelji nogometa v Evropi zagotovo ne bi razveselili. Uefa namreč v obdobju, ko je njen predsednik Aleksander Čeferin, vztrajno ponavlja in širi obljube, da bodo vsa evropska tekmovanja pod njenim okriljem potekala izključno za člane evropske nogometne družine.

Cristiano Ronaldo se je preselil v Savdsko Arabijo v začetku leta 2023. Foto: Reuters

ZAE, Savdska Arabija, Katar in preostale bogate arabske države, ki premorejo tako veliko kapitala, da so vrgli lovke že na številne evropske klubske velikane, a se pri tem ne nameravajo ustaviti in želijo še kaj več, niso člani Uefe. In če lahko verjamemo besedam vodstva Uefe, tako ne bodo mogli nikoli sodelovati v evropskih klubskih tekmovanjih. Savdska Arabija, ki je ostala edini kandidat za gostitelja SP 2034 in se zbližala z Mednarodno nogometno zvezo (Fifa), predstavlja največjo nevarnost. Zlasti zaradi vse močnejših klubov. Povezujejo jo z marsičem. Uefa je morala v zadnjih mesecih večkrat odgovarjati, da govorice o tem, kako bi se lahko njeni najboljši klubi, pri katerih si služijo kruh nekateri izmed največjih nogometnih zvezdnikov na svetu (Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema, Sadio Mane …), pridružili elitnemu klubskemu tekmovanju v Evropi, nimajo stika z resničnostjo.

Liga prvakov kmalu z novim sponzorjem?

Čez dva tedna bo Uefa pozorno spremljala odločitev Sodišča EU v Luksemburgu. Foto: AP / Guliverimage V zadnjih dneh pa se Uefo znova omenja v povezavi s sodelovanjem z bogatimi Arabci. Tokrat pa ni govora o Savdijcih, temveč predstavnikih Združenih arabskih emiratov, natančneje vodilnih možeh, ki predstavljajo mesti Abu Dabi in Dubaj.

''Uefa se zaveda, da bi lahko 21. decembra izgubila primer na Sodišču Evropske unije glede superlige, zato se je z Abu Dabijem dogovorila, da postane sponzor lige prvakov. Uefa želi narediti ligo prvakov bolj privlačno za klube in s tem preprečiti, da bi se odločali za superligo,'' je v oddaji El Chiringuito povedal španski novinar Eduardo Inda.

Te besede so zatresle staro celino, med ljubitelji nogometa ni manjkalo dvomljivcev, saj so začutili začetek novega obdobja, v katerem bi lahko tesneje z Bližnjim vzhodom začela sodelovati še Uefa. Tako kot denimo že sodeluje Mednarodna nogometna zveza (Fifa), ki je lani v Katarju priredila svetovno prvenstvo, to pa se bo že kmalu vrnilo na ta del sveta, saj je Savdska Arabija edini kandidat za SP 2034.

Dogovor, vreden vrtoglavih 2,4 milijarde evrov?

Bo Dubaj resnično nekega dne prizorišče finala evropske lige prvakov? Foto: Shutterstock Španski medij OK Diario je dodal, kako je prišlo med Uefo in predstavniki vlade ZAE do dogovora, vrednega kar 2,4 milijarde evrov. Obenem naj bi bilo sklenjeno, da bo do leta 2030 odigran najmanj en finale lige prvakov v Dubaju, kar bi predstavljajo nekaj novega, kar zadeva največje tekmovanje, paradnega konja Uefe. ZAE bi za omenjen privilegij krovni zvezi s sedežem v Švici plačali kar 120 milijonov evrov. Dubaj naj bi postal tudi redni gostitelj superpokalnega evropskega tekmovanja, ki bi zamenjal format in posnemal navado španskih klubov, saj bi na njem nastopile štiri ekipe.

Tu pa je še osrednji vir domnevnega posla med Uefo in Arabci, vreden več milijard evrov. Pogajanja o prodaji televizijskih pravic za obdobje šestih let za vsa tekmovanja Uefe, vključena naj bi bila tudi futsal in ženski nogomet, naj bi več mesecev potekala med marketinško ekipo Uefe ter ministrstvom za kulturo in turizem ZAE, na koncu, o tem so poročali Španci, pa naj bi na obojestransko veselje pogodbo podpisala najvišja člana. Aleksander Čeferin v imenu Uefe in šejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum. In razlog za omenjeni posel?

Predsednik Reala Florentino Perez še ni opustil ideje nogometne superlige. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Uefa naj bi mrzlično iskala rešitev, kako priti do sredstev, s katerimi bi nadomestila izgubljena sredstva ob pričakovanem porazu v sporu, ki se bije med ustanovitelji superlige (Real Madrid, Barcelona in Juventus) ter Uefo. O tem se bo odločalo čez dva tedna na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu. Če bi Uefa resnično izgubila spor, bi lahko omenjeni klubi prejeli kapital, s katerim bi lahko zagnali nov projekt elitistične lige, omenja pa se celo, da bi se ji pridružili štirje najmočnejši savdijski klubi, polni znanih nogometnih imen. In da Fifa ne bi imela celo nič proti. Govorica je šla tako daleč, da naj bi Uefa javno oznanila posel z ZAE 8. februarja 2024.

Uefa odločno zanikala govorice

Uefa na čelu s predsednikom Čeferino je odločno zanikala govorice španskih medijev. Foto: Guliverimage Sliši se srhljivo, Arabci, ki igrajo s svojim bogastvom v svetovni nogometni piramidi vse večjo vlogo, bi tako sklenili partnerstvo z Uefo, a so iz Nyona ekspresno poslali sporočilo, v katerem so vse skupaj kategorično zanikali.

Demantirali so govorice, da naj bi obstajala nesoglasja oziroma "vojna" med Fifo in Uefo, javnosti pa pojasnili, da se ni zgodilo prvič, da španski mediji pred pomembnim dnevom, ko bo Sodišče Evropske unije v Luksemburgu podalo končno odločitev o primeru Uefa in evropska superliga, širijo laži o Uefi.

Dodali so, da je takšna praksa zaradi bližajočega se dneva na sodišču vse pogostejša. Evropska krovna zveza je tako odločno zanikala kakršnokoli povezanost s sklepanjem sodelovanja z ZAE, sodeč po njenih besedah pa bi lahko v prihodnjih dneh od španskih medijev, zlasti tistih, ki simpatizirajo z madridskim Realom, dočakali še kakšno medijsko "bombico", s katero bi se Uefa prikazala v manj prikupni luči. Decembrski dnevi bi bili lahko tako očitno še kako vroči ...