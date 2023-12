Novost Uefe, ki bo razveselila mnoge. Čeferin prepričan v uspeh.

Spremembe je izvršni odbor Uefe potrdil v soboto po dolgotrajnih pogajanjih z Združenjem evropskih nogometnih klubov, državnimi zvezami, ligami in klubi ter upošteval priporočila odbora Uefe za ženski nogomet.

Liga prvakinj trenutno poteka v več fazah, v glavni del pa napreduje 16 klubov, ki jih nato razdelijo v štiri skupine. Od sezone 2025/26 bo liga prvakinj z 18 klubi podobna moškemu tekmovanju, kjer se bo od prihodnje sezone v ligaškem sistemu merilo 36 ekip.

"Obe tekmovanji smo razvili zavoljo večje tekmovalnosti in vključenosti večjega števila klubov v evropska tekmovanja, obenem pa smo skušali zadostiti tudi vse bolj natrpanemu urniku in zmanjšati napore, ki so jim izpostavljene igralke. Tekmovanji bosta odprtega tipa na podlagi uvrstitev v domačih ligah," so v izjavi za javnost zapisali pri Uefi.

V krovni nogometni zvezi skušajo s tem med drugim v najbolj kakovostnem klubskem tekmovanju zagotoviti več dvobojev med najboljšimi ekipami v zgodnji fazi.

"Obe tekmovanji bosta razburljivi, tekmovalni in bosta več igralkam in klubom po vsej celini omogočili sanje o evropski slavi," je prepričan Aleksander Čeferin. Foto: Guliverimage

"Uefa v zadnjih letih daje vse večji pomen razvoju ženskega nogometa. Napravila je ogromen napredek zahvaljujoč predani strategiji, trdnim naložbam in strasti do nogometa, da bi zagotovila odprt sistem za vse," je v izjavi za javnost sprva dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

"Nov format lige prvakinj in uvedba drugega tekmovanja sta nadaljnji dokaz te zaveze. Obe tekmovanji bosta razburljivi, tekmovalni in bosta več igralkam in klubom po vsej celini omogočili sanje o evropski slavi," je še dodal Slovenec na čelu Uefe.