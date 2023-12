Čeferin si želi Eura 2024 brez političnih razprav

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Evropske nogometne zveze Uefe Aleksander Čeferin je po sobotnem žrebu dejal, da je prepričan, da so z izbiro Nemčije za organizatorja evropskega prvenstva 2024 izbrali pravega gostitelja. V pogovoru za nemško mrežo RND pa je poudaril, da si Uefa želi turnir brez političnih razprav.

"Pričakujem okolje brez kontroverznosti, na kar kaže tudi prosta izbira kapetanskih trakov v vseh naših tekmovanjih," je nemška tiskovna agencija dpa navedla Čeferina, ki se je s temi besedami navezal na razprave glede kapetanskih trakov, na katerih je bil zapis One Love, na svetovnem prvenstvu 2022 v Katarju. Te trakove, ki bi jih nekateri kapetani nosili v podporo proti diskriminaciji, je Mednarodna nogometna zveza Fifa prepovedala.

"Prizadevamo si preprečevati in se boriti proti vsaki obliki diskriminacije in zlorabe," je dejal Čeferin in poudaril: "Toda nihče ne bi smel zlorabiti turnirja za svojo osebno ali politično agendo."

Na Euru20214, ki bo med 14. junijem in 14. julijem, bo igrala tudi Slovenija, ki je na sobotnem žrebu padla v skupino C skupaj z Anglijo, Dansko in Srbijo.

Preberite še: