Škandal na žrebu, zaslišali so se zvoki iz pornografskih filmov

Prenos žreba skupin za Euro 2024 je spremljalo v živo na milijone ljubiteljev nogometa. Nemalo jih je bilo presenečenih, ko so med plesom kroglic zaslišali skrivnostne ženske zvoke ugodja, kakršnih sicer ne manjka v filmih s pornografsko vsebino. Prireditelje so zmotili kar nekajkrat in poskrbeli za škandal. Otočani so vse skupaj označili celo za sabotažo.

V Hamburgu je bila danes prisotna evropska nogometna elita. Ples kroglic je postregel z zelo zanimivim razpletom. Slovenija je pristala v skupini C, kjer se bo pomerila z Dansko, Srbijo in Anglijo. Ko so slovenski navijači že vedeli, kako se bo Kekova četa v Nemčiji srečala s Skandinavci ter tremi levi, in so čakali le še na zadnjega tekmeca iz četrtega kakovostnega bobna, pa se je zgodil škandal.

Legendarne nogometaše, ki so na odru sodelovali pri žrebu, so med opravljanjem dolžnosti presenetili skrivnostni zvoki vzdihovanja ženske med seksom, kakršnih ne manjka v filmih s pornografsko vsebino. Prvič so se pojavili ravno takrat, ko je žreb poslal Švico v skupino z Nemčijo, Škotsko in Madžarsko, ter nasmejali občinstvo.

Težko pričakovani ples kroglic je potekal na severu Nemčije. Foto: Reuters

Nadomestni generalni sekretar Evropske nogometne zveze (Uefa) Giorgio Marchetti, najbolj prepoznaven obraz evropskega nogometa, ko je govora o vodenju žrebov za velika tekmovanja, ni skrival začudenja. V mikrofon je povedal: ''Sliši se hrup, ki … je zdaj utihnil. Ni več hrupa,'' je dejal Italijan, a so se vroči ženski glasovi v nadaljevanju prireditve zaslišali še nekajkrat. Tudi takrat, ko je Slovenija izvedela ime zadnjega tekmeca v skupini, Srbije.

Podoben škandal so doživeli že ljubitelji nogometa na Otoku v začetku leta, ko je legendarni nogometaš in strokovni komentator Gary Lineker spremljal dvoboj pokala FA med Wolverhamptonom in Liverpoolom, nato pa so se v studiu zaslišali ''seksi'' zvoki. Pozneje se je izkazalo, da je šlo za potegavščino in so bili spuščeni v eter prek mobilnega telefona. O tem, da je šlo za podobno potegavščino, so Otočani prepričani tudi tokrat.

Angleški selektor Gareth Southgate se bo v skupini C pomeril tudi s Kekovo četo. Foto: Reuters

''Med žrebom sem v dvorani slišal neobičajne zvoke. Sklepam, da je šlo za potegavščino (prank),'' je za AP povedal angleški selektor Gareth Southgate, ki mu je žreb v skupini C namenil tudi Slovenijo.

Evropska nogometna zveza (Uefa) zadeve po poročanju AP ni želela komentirati, a bi bila lahko opravljena preiskava, ki bi razkrila, iz kje so prihajali skrivnostni zvoki.