"Nekdo se je nasmejal, ko je dobil Slovenijo. Morda mu bo žal." #video

Ko je Slovenija izvedela, da bo pristala v skupini C, kjer sta glavna favorita za napredovanje Anglija in Danska, so kamere med občinstvom v Hamburgu pokazale Matjaža Keka. Slovenskemu selektorju je v družbi predsednika NZS Radenka Mijatovića šlo na smeh. Po 13 letih se bo na velikem tekmovanju znova pomeril z Angleži, po žrebu pa je izpostavil, kako Slovenija v tej druščini zagotovo ni favorit, a se bo nekaj zagotovo v skupini C vprašalo tudi njo.

Kaj je povedal po žrebu slovenski selektor Matjaž Kek? "Vsi v skupini so bili v zadnjem času naši tekmeci. Zavedamo se njihove moči. Ni lahka skupina, to je skupina, v kateri Slovenija ni favorit. Ob kakovosti tekmecev pa se moramo zavedati tudi svoje kakovosti. Dobro je treba načrtovati vse skupaj, pripravljalne tekme, mesto, v katerem bomo prebivali ... Čaka nas veliko dela, a to bo sladko delo," je dejal izkušeni strateg, ki bo prihodnje leto prvič vodil Slovenijo na evropskem prvenstvu. Verjame, da bi lahko njegovi varovanci komu izmed favoritov prekrižali načrte.

V slovenski skupini so še Anglija, Danska in Srbija. Foto: Reuters

"Pokazali smo, da lahko proti kvalitetnim nasprotnikom igramo dobro"

Selektor Kek po žrebu za Euro 2024 ni skrival zadovoljstva. Foto: www.alesfevzer.com Kako pa je 62-letni Mariborčan doživel razplet plesa kroglic v Hamburgu?

''Žreb kot žreb. Lahko bi bilo tudi težje, ali pa tudi lažje. To je evropsko prvenstvo, to je ta privilegij, ki ga imamo, da igramo te tekme. Nasprotniki so spoštljivi, mogoče tudi eni izmed tihih favoritov tega evropskega prvenstva, ampak saj pravim. Izziv, motiv, in dobra kvalitetna priprava, in potem bomo videli. Igra se, pokazali smo že, da lahko proti kvalitetnim nasprotnikom igramo dobro, pokazali pa smo tudi, da imamo lahko težave, če nismo pravi, tako da vemo, kaj nas čaka, Sem zelo zadovoljen, zdaj vemo, zakaj se gre, prepričan sem, da se bo Slovenija dobro pripravila na vse te tekme,'' je povedal za TV Slovenija. Čakajo ga dolge in temeljite priprave na vrhunec prihodnjega leta, Euro 2024. Spektakla v Nemčiji se zelo veseli. "Izziv je nenormalen. Ne vem, kaj bi lahko bila še večja motivacija, kot je igrati proti takšnim ekipam. Res je, da poznamo mi njih in oni nas. Angleži so nam vedno nekako pobegnili, z Danci smo igrali pred kratkim, Srbi so nas že osramotili, ampak smo jim tudi vrnili. Favoriti pa zagotovo nismo," je ponovil, da Slovenija ni favorit v tej skupini, da pa je vseeno prepričan, kako se bo moralo v tej skupini kaj vprašati tudi njo.

Slovenija se bo najprej v Stuttgartu pomerila z Dansko, nato se bo v Münchnu udarila s Srbijo, za konec pa sledi še spektakel v Kölnu, kjer bo njen tekmec prvi favorit skupine Anglija. Podobno kot pred 13 leti v Južni Afriki se bo tako v zadnjem nastopu pomerila prav s tremi levi. Če na jug Afrike zaradi velike oddaljenosti in dragih potovanj ni odšlo veliko slovenskih navijačev, pa bo zdaj, ko se jim ponujajo spektakli v bližnji Nemčiji, povsem drugače.

Slovenska reprezentanca bo na Euru začela pot v Stuttgartu, kjer jo čaka znanka iz nedavne kvalifikacijske skupine Danska. Foto: Guliverimage

''Mesta, v katerih igramo, so v redu za naše navijače. Seveda si želimo veliko naših navijačev, a na eni strani pričakujemo Dance, Angleže, Srbov je dosti v Nemčiji. Zdaj, če kdo potrebuje motiv za Euro, je potem na napačni strani, ampak, kakorkoli, mi smo svoje naredili, moramo pa se zavedati tega privilegija, da igramo na takšnem tekmovanju kot je evropsko prvenstvo v nogometu in se zelo veselim tega prvenstva,'' je za nacionalno televizijo po plesu kroglic v Hamburgu sporočil Kek in obljubil navijačem, da Slovenija ne bo odšla na Euro zgolj sodelovati, ampak bo želel osvajati tudi točke.

"Zanima nas tekmovalnost"

Ko je Kek vodil Slovenijo na SP 2010, jo je popeljal do zgodovinske prve zmage na velikih tekmovanju, ko je v Polokwaneju z 1:0 premagal Alžirijo. Bi lahko zdaj dočakal tudi prvo zmago na Euru? Njegov rojak Srečko Katanec je pred 23 leti popeljal zlato nogometno generacijo v Belgiji in na Nizozemskem do dveh remijev ter poraza. "Zanima nas tekmovalnost. Kljub težkim tekmecem bom peljal na turnir ekipo, ki bo želela priti do pozitivnega izida. Nismo v vlogi favorita, kar je mogoče meni celo prav." Med žrebom je opazoval tekmece: "Nekdo se je nasmejal, ko je videl Slovenijo v svoji skupini. Morda mu bo žal. Naredili bomo že, da bo tako."