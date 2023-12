Benjamin Šeško se je odločil za spremembo

Tako mlad, pa že tako uspešen. In samozavesten. Benjamin Šeško spada med najboljše mlade napadalce v Evropi, po tem, ko je Slovenija na žrebu za Euro 2024 pristala v skupini C skupaj z Anglijo, Dansko in Srbijo, pa ga še pogosteje kot sicer omenjajo zlasti na Otoku. Znova so se obudile govorice o tem, da bi lahko že v zimskem prestopnem roku zapustil Leipzig in se preselil k Arsenalu. To bi bila velika sprememba. Za eno, ki je ni bilo moč zgrešiti na njegovi zadnji tekmi, je poskrbel že sam.

Mladi slovenski nogometaš Benjamin Šeško, pred katerim je svetla prihodnost in bi lahko, če bo tako marljivo zadeval v državnem dresu, že kmalu presegel strelski rekord slovitega rojaka Zlatka Zahovića, se je odločil za spremembo.

Benjamin Šeško, nekdanji nogometni up Krškega in Domžal, si je ob proslavljanju uvrstitve Slovenije na Euro 2024 dal posebnega plesnega duška. Foto: www.alesfevzer.com

Pred dvema tednoma je na odločilni kvalifikacijski tekmi za preboj na Euro 2024 zatresel mrežo Kazahstana in pomagal Kekovi četi do zlata vredne zmage z 2:1. S petimi zadetki je bil najboljši slovenski strelec v kvalifikacijskem ciklusu. Nato je sledilo nekajdnevno proslavljanje imenitnega uspeha, začinjeno z nepozabnim vročim plesom na slavnostnem odru. Slovenija se bo na velikem tekmovanju družila z nogometno elito prvič po letu 2010.

Šeško se je v Nemčijo vrnil zadovoljen, saj je uresničil otroške sanje, nato zaradi zdravstvenih težav, posledice zahtevnega obračuna s Kazahstanom, izpustil prvo klubsko tekmo, v soboto pa je proti Heidenheimu vstopil v igro v 77. minuti. Zamenjal je Danca Yussufa Poulsna, proti kateremu je izgubil prejšnji mesec na gostovanju v Köbenhavnu.

Ko je v soboto vstopil v igro namesto danskega znanca Yussufa Poulsna, je nogometna javnost uzrla spremembo njegove barve las. Foto: Guliverimage

Takrat si je Skandinavec po zmagi nad Slovenijo zagotovil nastop na Euru 2024 že krog pred koncem kvalifikacij, ples kroglic v Hamburgu pa je poskrbel, da se bosta neposredna tekmeca za igralni položaj v napadu, o tem ima pri Leipzigu končno besedo trener Marco Rose, pomerila kaj kmalu še enkrat. In to na najbolj pomembni tekmi v Šeškovi karieri. To bo uvertura Eura 2024, prvi dvoboj v skupini C, ko se bosta 16. junija v Stuttgartu spopadli Slovenija in Danska.

Uradne časovnice slovenskih tekem na Euru 2024: Slovenija – Danska, 16. junij 2024 (Stuttgart ob 18.00)

Slovenija – Srbija, 20. junij 2024 (München ob 15.00)

Slovenija – Anglija, 25. junij 2024 (Köln ob 21.00)

Nogometno javnost pa je lahko v soboto na srečanju Leipziga presenetila nova podoba Šeška. Mladi Radečan se je odločil za novo barvo lasne pričeske. Temni lasje so se posvetlili, tako da je na igrišču zaigral svetlolasi Benjamin. Tako v zadnjih dneh Kevin Kampl ni več edini svetlolasi slovenski nogometaš pri RB Leipzigu. Šeško se je torej odločil za spremembo, sodeč po govoricah, ki jih v zadnjih dneh znova ne manjka zlasti v otoških medijih, pa bi lahko že v začetku novega leta sledila še ena, bistveno večja in bolj pomembna sprememba.

Šeško ostaja na radarju Arsenala

Med evropskimi nogometaši, mlajšimi od 21 let, ga poleg Benjamina Šeška ni junaka, ki bi za člansko državno vrsto dosegel dvomestno število zadetkov. Foto: www.alesfevzer.com Dober glas o tem, kaj zmore Šeško, je že davno segel tudi v Anglijo. Žreb skupin za Euro 2024, na katerem se bo Kekova četa udarila tudi s tremi levi, je vse skupaj le še obudil. Če so bili prej nad znanjem in zmožnostmi mladega slovenskega napadalca navdušeni pri Liverpoolu, zlasti po prijateljski tekmi v Avstriji, na kateri je zatresel mrežo rdečih in si z atraktivnimi potezami privoščil kar nekaj zvezdnikov Kloppove zasedbe, so nato nanj opozarjali tudi pri Manchester Unitedu in Chelseaju.

Ko pa se je Šeško lani odločil za nadaljevanje kariere v Nemčiji, je zanimanje angleških velikanov utihnilo. A ne vseh. V zadnjih mesecih se največkrat v govoricah omenja Arsenal. Topničarji so v tem trenutku vodilna ekipa angleškega prvenstva, odlično jim gre tudi v ligi prvakov, kjer so si podobno kot RB Leipzig že zagotovili preboj med 16 najboljših.

Ker pa si po poročanju Fichajes želi trener Mikel Arteta v zimskem prestopnem roku še okrepiti napad in pripeljali osrednjega napadalca. Šeško, ki je v tej sezoni za Leipzig v vseh tekmovanjih zbral 18 nastopov in se šestkrat vpisal med strelce, pri tem pa le redko začenjal srečanja od prve minute, naj bi bil igralec po okusu španskega stratega. Konkurenca v napadu Leipziga je ogromna, poleg Poulsna dobiva prednost tudi Belgijec Lois Openda, svojo priložnost pa išče tudi Nemec Timo Werner.

Leipzig čaka prihodnji konec tedna zelo pomembna tekma v boju za vrh. Gostoval bo pri Borussii Dortmund, nekdanjemu klubu Kevina Kampla. Bo takrat Šeško dočakal več priložnosti kot na zadnji tekmi, ko je prebil v igri le 13 minut? Foto: Guliverimage

Tako v Angliji z zanimanjem spremljajo razplet dogajanja pri rdečih bikih, kjer si Šeško za zdaj še ni izboril statusa prvokategornika, ampak na najpomembnejših tekmah ponavadi vstopa v igro s klopi. Pri topničarjih, ki so dobili zadnjih pet srečanj, sta v napadu v ospredju Brazilec Gabriel Jesus in Anglež Eddie Nketiah, a še vedno pogrešajo igralca, ki bi dosegal zadetke še bolj pogosto in učinkovito. Zagotovo so se naposlušali tudi "avstrijskih" primerjav Šeška z Norvežanom Erlingom Haalandom, ki se je po prihodu iz nemške bundeslige na Otok prikazal v tako bleščeči strelski formi, kot je v zgodovini tekmovanja še ni bilo.

Arsenalu gre v tej sezoni imenitno. V angleškem prvenstvu zaseda vodilni položaj. Foto: Reuters

Otoški mediji ocenjujejo, da je vrednost slovenskega napadalca iz nedavnih 20 zrasla na vsaj 45, če ne 50 milijonov evrov. To je še dokaz več, kako cenijo 20-letnika, ki se lahko v državnem dresu pohvali že z desetimi zadetki, kar je v tem trenutku najboljši dosežek v Evropi med igralci, mlajšimi od 21 let. Ni kaj, Šeško je vroča roba, iz dneva v dan, ko bo bližje Euro 2024, pa ga bodo vse glasneje omenjali tudi Angleži. Nedavno se je Slovenec že odločil za spremembo, postal je svetlolasi nogometaš. Bi lahko v kratkem sledila še večja sprememba, v kateri bi iskal nogometno srečo drugje in skušal najti klub, kjer bi lahko večkrat zaigral od prve minute?