V živo: vodilni Bayer gosti Borussio Dortmund

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemško prvenstvo se vse bolj spreminja v dvoboj za prvaka med Bayerjem in Bayernom. Klub iz Leverkusna je v 13. krog prve bundeslige vstopil z dvema točkama prednosti pred tekmecem iz Münchna. Bayer bo ob 17.30 gostil Borussio Dortmund. Bayern bi moral v soboto popoldne proti Unionu iz Berlina, a je tekma prestavljena. Zaradi obilo snega je življenje v Münchnu skoraj obstalo.

V Nemčiji je sneženje poseglo v spored s prestavitvijo obračuna med Bayernom in Unionom iz Berlina, ostale sobotne popoldanske dvoboje pa so vendarle odigrali.

RB Leipzig je za svojo osmo zmago v sezoni z 2:1 z nekaj težav premagal novinca v prvi bundesligi Heidenheim. Benjamin Šeško je odigral zadnjih 15 minut, Kevin Kampl je ostal na klopi. Na koncu sta bila zadetka v prvem polčasu dovolj. Pod prvega se je po uspešno izvedeni enajstmetrovki podpisal Lois Openda (29. minuta), četrt ure kasneje pa je vodstvo povišal Yussuf Poulsen. Še pred polčasom je Heidenheim znižal in vnesel nekaj nemira v vrste saške ekipe, potem ko je zadel Benedikt Gimber.

Serhou Guirassy se je vrnil po poškodbi in znova zabil. Foto: Reuters Stuttgart je obdržal stik z vrhom, potem ko je z 2:0 premagal Werder iz Bremna. Na domači zelenici, kjer bo svojo uvodno tekmo na evropskem prvenstvu prihodnje leto odigrala Slovenija, sta zadela Deniz Undav (17.) in Serhou Guirassy, ki je bil v 75. minuti natančen z bele pike. Za Guirassyja je bil to na 11. tekmi 16. prvenstveni gol.

Zadnjeuvrščeni Köln je v 13. krogu prišel šele do druge zmage v sezoni. Z 1:0 je v petke zvečer zmagal v Darmstadtu, s katerim imata zdaj oba po devet točk.

Bayer v nedeljo za 15. zaporedno zmago

Bayer Leverkusen ima trenutno osem zaporednih zmag v prvi bundesligi oziroma 14 v vseh tekmovanjih, igra še evropsko ligo (vse od remija z Bayernom sredi septembra). V nemškem prvenstvu tako vodijo s 34 točkami (od mogočih 36). Bayern München ima na drugem mestu dve točki manj in je v ligi pri šestih zaporednih zmagah. Za primerjavo: samo še tretji Stuttgart je dobil zadnji dve tekmi.

Nemško prvenstvo, 13. krog:

Petek, 1. december:

Sobota, 2. december:

Nedelja, 3. december:

Lestvica: