Sneženje ohromilo jug Nemčije, vključno z letališčem v Münchnu

Z münchenskega letališča, ki je drugo najprometnejše letališče v državi, so danes sporočili, da bodo najmanj do poldneva prekinili lete. Odpovedali so približno 320 od 760 za danes načrtovanih letov. Pričakujejo tudi nadaljnje zamude.

Nemška vremenska služba (DWD) je za večji del Bavarske napovedala sneženje do popoldneva, ponekod pa naj bi zapadlo do 40 centimetrov snega, danes poroča nemški Deutsche Welle.

Slabo vreme na Bavarskem ovira tudi železniški promet, pri čemer je glavna železniška postaja v Münchnu praktično obstala. Začasno so bile prekinjene regionalne in medkrajevne povezave, potniki nekaterih vlakov v Münchnu in Ulmu pa so morali noč preživeti na vlakih.

Foto: Guliverimage

V Münchnu so od petka zvečer do danes zaradi poslabšanja razmer na cestah odpovedali tudi večino lokalnih avtobusnih in tramvajskih prevozov.

Oblasti so v petek poročale o več deset nočnih prometnih nesrečah na spolzkih cestah na jugu Nemčije. Med njimi je bilo tudi množično trčenje na avtocesti, v katerem je bilo poškodovanih oseb ljudi, od tega štirje huje.