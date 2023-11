Kane zabil že 18. gol, Šeško z bolečinami v hrbtu

Bayern München je gostoval pri predzadnjem, a vedno neugodnem Kölnu. Celo tekmo so imeli Bavarci izrazito premoč, zadeli pa so le enkrat. Za gol je že v 20. minuti poskrbel prvi zvezdnik bavarske zasedbe Harry Kane, ki je bil na pravem mestu pred vrati in je odbito žogo le potisnil v mrežo za svoj že 18. gol v sezoni bundeslige. Kljub pritisku gostov pa je bil to nazadnje tudi edini gol na tekmi, ob koncu so sicer zadeli še okvir vrat.

Trener Leipziga Marco Rose upa, da bo Benjamin Šeško zdrav do sobotnega gostovanja. Foto: Guliverimage V ponedeljek je Benjamin Šeško zadel proti Kazahstanu in pomagal Sloveniji do zmage (2:1), po kateri se je ekipa Matjaža Keka uvrstila na evropsko prvenstvo. Proslavljanje je trajalo do srede, nato pa se je 20-letni napadalec vrnil v Nemčijo, kjer ga v soboto čakajo nove obveznosti v bundesligi.

Trener Marco Rose je pojasnil, da se Šeško v Leipzig ni vrnil povsem zdrav, saj od tekme s Kazahstanom čuti bolečine v hrbtu. V strokovnem vodstvu rdečih bikov so vseeno optimistični in verjamejo, da bo 20-letni Radečan vendarle nared za obračun z volkovi, saj bo v napadu Leipziga zaradi poškodbe mišice manjkal že Timo Werner. Zdravstvene težave pestijo tudi nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla, tako da je njegov nastop proti Wolfsburgu zaradi poškodbe gležnja še pod vprašajem.

V soboto bo na sporedu tudi obračun soimenjakinj. Borussia iz Dortmunda bo gostila tisto iz Mönchengladbacha.

