Bayern se je igral z ognjem, a skočil na vrh, nov udarec za Dortmund

V enajstem krogu nemškega prvenstva je Bayern München s 4:2 ugnal Heidenheim in se vsaj za en dan povzpel na vrh bundeslige. Ranjeni Dortmundčani so po polomu proti Bayernu prejšnji teden zabeležili novo ničlo. Tokrat je bil z 2:1 boljši neposredni tekmec z lestvice Stuttgart. Krog se je sicer začel že v petek z visoko zmago Borussie Mönchengladbach nad Wolfsburgom (4:0).

Bayern se je z deveto zmago vsaj za en dan povzpel na vrh bundeslige. Bavarci so na svoji enajsti tekmi sezone s 4:2 nekoliko težje od pričakovanj odpravili Heidenheim. Za Bayern je v 14. in 44. v polno po dveh asistencah Leroya Saneja meril vroči Harry Kane, a so gostje v drugem polčasu prišli do izenačenja. V razmaku treh minut sta zadela Tim Kleindienst in Jan-Niklas Beste. A upanje gostov ni trajalo dolgo, nasprotno, le dve minuti kasneje, v 72. minuti je za novo vodstvo Bayerna zadel Raphael Guerreiro, zmago pa je v 85. minuti potrdil Eric Maxim Choupo-Moting.

Stuttgart je slavil z 2:1. Foto: Guliverimage

V derbiju dneva je Stuttgart z 2:1 ugnal Borussio Dortmund, ki je v prejšnjem krogu visoko klonila proti Bayernu in tako zabeležila še drugi zaporedni poraz. Za Stuttgart je v enajsti minuti strel z bele pike zapravil Chris Fuhrich, Dortmund pa je na drugi strani v 36. minuti v vodstvo popeljal Niclas Fullkrug. A domači so hitro odgovorili, le šest minut kasneje je izid na 1:1 izenačil Deniz Undav. V 83. minuti je imel Stuttgart po prekršku Gregorja Kobla v kazenskem prostoru domačih na voljo še eno enajstmetrovko, odgovornost je tokrat prevzel Serhou Guirassy in gostiteljem priboril nove tri točke.

Leipzig na delu v nedeljo

V ligi prvakov je bil med tednom uspešen tudi tretji nemški predstavnik RB Leipzig z Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom. Leipzižani so ugnali Crveno zvezdo, v domačem prvenstvu pa jih na zadnji tekmi kroga v nedeljo zvečer čaka spopad s Freiburgom. Še pred tem bo vodilni Bayer gostil Union Berlin, ki je slabo vstopil v sezono in je trenutno ne mestih, ki vodijo v izpad iz lige.

Izgredi v drugi ligi Na petkovi tekmi v drugi lige nemške bundeslige so izbruhnili izgredi po tekmi St. Paulija in Hannovra, ki se je končala brez zadetkov. V spopadih je bilo poškodvanih vsaj 15 navijačev in 17 pripadnikov policije. Kot poročajo tuji mediji, je vsaj eden izmed navijačev pristal v bolnišnici, medtem ko je eden izmed policistov utrpel več zlomov. Število aretiranih po izgredih še ni znano, pravo tako ni znano, zakaj je prišlo do izgredov in nasilja. Hannover 96 clashed with police awat at FC St. Pauli last night 🇩🇪💥 pic.twitter.com/sLZGBIuxtO — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 11, 2023 Kot poročajo tuji mediji, naj bi enega izmed navijačev po navedbah policije "hudo napadli" in ga brcali, ko je ležal na tleh. Ob posredovanju policije pa je zatem prišlo do silovitih spopadov med navijači in policisti. Tekma je bila zaradi incidentov prekinjena za približno pet minut in se nato nadaljevala.

