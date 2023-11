Bayern podaljšal sodelovanje z vratarskim dvojcem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški nogometni prvak Bayern je danes podaljšal sodelovanje z obema vratarjema, so sporočili iz kluba. Po novem bosta 35-letni Manuel Neuer in 37-letni Sven Ulreich na Allianz Areni ostala vsaj do junija 2025.