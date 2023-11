V spopadih v Frankfurtu ranjenih več policistov

Štiri poškodovane policiste so prepeljali v bolnišnico na zdravljenje. Pred tekmo nemške bundeslige je bilo poškodovanih tudi nekaj članov osebja stadiona, policija pa je sporočila, da so aretirali več izgrednikov.

Konfrontacija med policijo in navijači se je začela okoli 45 minut pred začetkom tekme. Navijači so se namreč uprli policijski kontroli pri vhodu na stadion, ki je običajno rezerviran za najbolj zveste privržence kluba.

Eintracht Frankfurt lads clashed with the police ahead of their match against Stuttgart tonight! 🇩🇪💥 pic.twitter.com/bpsFTCx44f — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 25, 2023

#SGE #SGEVFB #ULTRA



Frankfurt Fans Brügeln Polizei Frankfurt regelrecht aus der Kurve



Polizei maßlos überfordert nachdem die Polizei aus noch nicht klar nachvollziehbaren gründen in die NW Kurve ging und maßlos Pfeffer und Schlagstock einsetzte #VFB #Eintracht #Frankfurt pic.twitter.com/qrFc4zL727 — Neutral (@fanatico_japan) November 25, 2023

V policijo so navijači metali steklenice, pirotehnična sredstva in težke železne palice. Policija je odgovorila s fizično silo, solzivcem in pendreki.

Tekmo je Stuttgart dobil z 2:1. Glavni sodnik Felix Brych je ob tem s 344. sodniškim nastopom v bundesligi izenačil rekord Wolfganga Starka. Toda Brych tekme ni končal, saj mu je v 32. minuti spodrsnilo, pri tem pa si je strgal križno kolensko vez, piše nemška tiskovna agencija dpa.