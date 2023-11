Hrvat novi trener nemškega prvoligaša

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški nogometni strokovnjak Nenad Bjelica je novi trener nemškega prvoligaša Union Berlina, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Bjelica bo zamenjal Ursa Fischerja, novico pa so potrdili tudi v klubu, kjer ga bodo uradno predstavili popoldan.

"Z Nenadom Bjelico smo dobili izkušenega trenerja, ki je uspešno deloval v različnih državah. Ima jasno predstavo o tem, kako želi voditi ekipo in kako naj slednja igra. Zaupamo mu in verjamemo, da bo ekipo popeljal nazaj k uspehu," je prihod novega trenerja pokomentiral predsednik kluba Dirk Zingler.

Bjelica je do sredine oktobra vodil nogometaše turškega Trabzonsporja, pred tem pa je med drugim vodil tudi dunajsko Austrio, Lech Poznanj in zagrebški Dinamo. Dobro mu je poznana tudi nemška liga, saj je med leti 2001 in 2004 igral za Kaiserslautern.

Prvi izzivi so pred vrati in naloga bo težka, saj Union Berlin ni zabeležil zmage že na 15 tekmah. Že v sredo Berlinčane čaka gostovanje v ligi prvakov pri Bragi, sledijo vroči domači obračuni z Bayernom Münchnom in Borussio Mönchengladbachom, v ligi prvakov pa bo pred božičem v Berlinu gostoval še madridski Real.

