Obilna bera kazni po 19. krogu DP v nogometu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Boštjan Jeglič je izrekel kazni po tekmah 18. in 19. kroga Prve lige Telemach. Medtem ko je rubrika za prvi omenjeni krog skoraj prazna, pa je bila za 19. krog bera kazni obilna. Največ bodo morali plačati Radomljani, 800 evrov.

Kazen so dobili, ker so navijači prižigali bakle in večkrat žaljivo skandirali. Zaradi bakel mora Koper plačati 300 evrov.

Rogaška bo v blagajno NZS prispevala 360 evrov zaradi nešportnega vedenja več igralcev, ki so dobili štiri rumene kartone, trener Oskar Drobne pa je bil izključen in je dobil še tekmo prepovedi. Zaradi nešportnega vedenja igralcev morata po 300 evrov plačati tudi Mura in Celje.

Mariborčani so dobili ukor zaradi žaljivega skandiranja navijačev, Andraž Žinič pa dve tekmi prepovedi igranja po ostrem startu, zaradi katerega je dobil rdeč karton.

Neprimerno vedenje navijačev Olimpije je klubu prineslo ukor, podobno Kopru po tekmi 18. kroga. Po tem krogu mora zaradi neprimernega vedenja navijačev Maribor plačati 350 evrov.

Preberite še: