V Mariboru ne skrivajo jasnega nezadovoljstva

Kar 15 točk znaša zaostanek Maribora ob odigrani tekmi več za vodilnim Celjem. Stanje, ki si ga pred začetkom sezone v štajerski prestolnici najverjetneje niso predstavljali niti v najslabšem scenariju. Nov udarec so Mariborčani doživeli v ponedeljek, ko so proti Radomljam sicer z igralcem manj na zelenici zapravili vodstvo z 2:0 in so se na koncu morali zadovoljiti le s točko. "Vsak komentar je tokrat odvečen, dogajanje na igrišču je povedalo vse. Imeli smo popolno prevlado in nismo zadeli za še višje vodstvo, nato pa nedopustno, preveč naivno prejeli zadetek. V drugem polčasu pa … Ali je bilo preveč ležernosti, morda tudi miselnosti, da bo šlo preprosteje, vendar je bila izvedba pod vsakim nivojem. Na koncu smo celo imeli nekaj sreče," je po remiju za spletno stran kluba dejal trener Ante Šimundža.

Foto: www.alesfevzer.com

"Ko potegnemo črto, ob vsem, kar se je dogajalo v končnici, nismo izgubili. To je edina pozitivna zadeva, ampak s tem nisem zadovoljen. Upam, da tudi igralci niso," je po osvojeni točki še dodal Šimundža. Štajerska zasedba je na 19 tekmah v tej sezoni zmagala le osemkrat, ob tem je na zadnjih dveh tekmah prejela kar pet zadetkov. "Prejeli smo jih preveč enostavno. Nasprotnikom se ni treba zelo potruditi, da nam zabijejo gol, in to je velika težava," je še poudaril Šimundža, ki ga z varovanci v soboto proti Aluminiju čaka še zadnje dejanje jesenskega dela sezone. "Zadeve se nam v zadnjih tekmah niso razpletle, kot bi si želeli. Če je to dozorevanje ali proces, je težko govoriti. V vsakem primeru pa moramo po prikazanem zelo dobro razmisliti, kako in kaj naprej," je še dodal Šimundža.

Maks Barišić naj bi bil blizu selitve v Maribor. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

In kot kaže, so v pisarnah Maribora že zavihali rokave in začeli s kadrovskimi spremembami, s katerimi bodo Mariborčani vstopili v spomladanski del prvenstva in poskušali popraviti, kar se bo popraviti dalo. Kot poroča Sportklub, naj bi bil na vratih Ljudskega vrta član Celja Maks Barišić, ki je v dosedanjem delu sezone za vodilne Celjane dosegel tri zadetke in s svojimi predstavami večkrat potrdil, da je huda poškodba kolena v preteklosti. Kot še poroča Sportklub, naj bi se za usluge Barišića zanimali tudi pri Celju, a naj bi jih Mariborčani prehiteli in bili zelo blizu dogovora s Koprčani, ki za 28-letnega nogometaša zahtevajo odškodnino v vrednosti 200 tisoč evrov.

Preberite še: