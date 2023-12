Bravo pokvaril načrte Olimpiji, Zeljkovića zmotile otroške napake

Nogometaši Mure v 1. SNL so prekinili strelski post in premagali Rogaško s 3:1. Dardan Shabanhaxhaj je dosegel sedmi zadetek v tej sezoni.

Nogometaši Mure v 1. SNL so prekinili strelski post in premagali Rogaško s 3:1. Dardan Shabanhaxhaj je dosegel sedmi zadetek v tej sezoni. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Ljubljanski spopad med Olimpijo in Bravom, s katerim je sklenjena prva polovica prvoligaškega maratona v sezoni 2023/24, se je končal brez zmagovalca (1:1). Zmaji tako za vodilnim Celjem s tekmo več zaostajajo -7. Nogometaši Mure so osrečili maloštevilne gledalce na Fazaneriji in po preobratu premagali Rogaško s 3:1. Koper in Maribor sta se razšla z remijem (3:3), Domžale so v gosteh znesle nad Aluminijem (5:0), trikrat je zadel Danijel Šturm, vodilni Celjani pa nad Radomljani (4:0).

1. SNL, 18. krog:

Sreda, 6. december:

V zadnji tekmi 18. kroga so ljubitelji prvoligaškega nogometa spremljali edini prvoligaški mestni obračun v Sloveniji. Olimpija in Bravo sta se razšla brez zmagovalca (1:1). Tako so Šiškarji še drugič v tej sezoni pokvarili načrte branilcem naslova. Na domači zelenici so sredi jeseni premagali Olimpijo s 4:2, v Stožicah pa osvojili točko (1:1). V uvodnih 45 minutah sta ostali mreži ljubljanskih prvoligašev nedotaknjeni. Favorizirana Olimpija je pogrešala resnejšo priložnost, a nekajkrat ogrela dlani nekdanjega čuvaja mreže zeleno-belih Matije Orbanića, Bravo pa je nekajkrat zapretil v kazenskem prostoru zmajev in nakazal, da bi bilo lahko v drugem delu še zanimivo. In res je bilo tako.

Prvenec Albanca, nato izenačenje Poplatnika

Mladi albanski napadalec Redi Kasa se je v četrtem nastopu v 1. SNL prvič vpisal na seznam strelcev. Foto: www.alesfevzer.com V 62. minuti so si gostje iz Šiške priigrali izjemno priložnost. Pred vrati zmajev je bil najvišji Matej Poplatnik. Izkušeni napadalec, najboljši strelec Brava v tej sezoni, je meril natančno, Denis Pintol je bil že premagan, nato pa je žoga zadela vratnico. Olimpijo je tako rešila sreča in preprečila vodstvo varovancev Aleša Arnola, ki so se dobro upirali branilcem naslova vse do 74. minute, ko je maloštevilne gledalce v Stožicah spravil na noge Redi Kasa. 22-letni albanski napadalec je izkoristil podajo Ruija Pedra in s strelom z roba kazenskega prostora ugnal Orbanića. To je bil njegov strelski prvenec v 1. SNL, kjer je zbral štiri nastope.

Zmaji, ki so bili nevarnejši tekmec, kar dokazuje tudi končno razmerje strelov na gol (21:12 za Olimpijo), zlasti strelov v okvir vrat (8:5 za Olimpijo), pa se niso dolgo veselili. V 86. minuti je po izjemnem strelu z glavo na 1:1 izenačil Matej Poplatnik. Dosegel je šesti zadetek v tej sezoni, s katerim si na lestvici najboljših strelcev deli visoko tretje mesto. Dvoboj se je tako končal z remijem, ki so se ga zelo razveselili v taboru vodilnega Celja, saj imajo ob tekmi manj (prekinjen dvoboj s Koprom bo dokončan 13. decembra) pred Zeljkovićevo četo kar sedem točk prednosti. Tako so oddaljeni le še milimetre do naslova jesenskega prvaka, ki bi si ga lahko zagotovili že v naslednjem krogu.

Zoran Zeljković razočaran: Gol smo dobili kot otroci Zoran Zeljković za vodilnimi Celjani s tekmo več zaostaja sedem točk, v naslednjem krogu pa ga čaka obračun z nekdanjimi varovanci, nogometaši Kopra. Foto: www.alesfevzer.com Po dvoboju so odmevale besede Zorana Zeljkovića, ki jih je povedal pred televizijsko kamero Šport TV. Resda je prekinil niz dveh zaporednih porazov, saj je prejšnji teden ostal praznih rok proti Lillu (0:2) in Mariboru (1:3), a je od mestnega obračuna s Šiškarji pričakovali bistveno več. ''Nisem zadovoljen. Dobro vemo, kaj se od nas pričakuje. Gol dobimo kot otroci, ne moremo zdržati 10 minut … Ne vem, kaj naj rečem, zelo sem razočaran,'' je povedal mladi ljubljanski strateg, ki je z Olimpijo prvič, odkar jo vodi, v Stožicah na prvenstveni tekmi prejel zadetek. V 86. minuti ga je po mojstrskem zadetku z glavo dosegel Matej Poplatnik, ki je izkoristil dolgo podajo mladega Črnogorca Nikole Janjića skoraj s polovice igrišča. Bravo je izenačil takoj po polpriložnosti Timija Maxa Elšnika, ki bi lahko podvojil prednost Olimpije, a je streljal po sredini vrat. ''Ko zadaneš, je zelo pomembno, da ostaneš zbran in zadržiš žogo. Mi pa iz avta, predložka s sredine dobimo gol. Če se hočemo boriti za vrh, ne moremo delati tako otroških napak,'' je dodal Zeljković. Za dodatno slabo voljo v taboru zmajev je poskrbela poškodba Agustina Doffa, ki je zapustil igro v 66. minuti.

Kdo bo osvojil 1. SNL? Celje 484 glasov + 47,08%

Olimpija 205 glasov + 19,94%

Koper 35 glasov + 3,40%

Maribor 285 glasov + 27,72%

Kdo drug 19 glasov + 1,85% Oddanih 1028 glasov

Rogaška hitro povedla, a ...

Prvoligaški nogometni četrtek se je začel na Fazaneriji, kjer Muri v tej sezoni ne gre najbolje. Pred srečanjem z Rogaško je na osmih domačih tekmah zmagala le enkrat. Ko so gostje iz Rogaške Slatine prišli do vodstva že v 7. minuti, peti zadetek v tej sezoni pa je dosegel mladi slovenski reprezentant Nejc Gradišar, so maloštevilni gledalci, ki so se zbrali na Fazaneriji, pomislili, da bi se lahko skromen niz nadaljeval. Ko pa se je srečanje nadaljevalo, so bili priča preobratu, po katerem se je domačega uspeha razveselila Mura. V 15. minuti je Dardan Shabanhaxhaj izenačil na 1:1, se podpisal pod sedmi zadetek v tej sezoni in na lestvici najboljših strelcev skočil na samostojno drugo mesto. Mura je tako prekinila daljši strelski post, saj je pred tem streljala s praznimi naboji na treh zaporednih tekmah, Shabanhaxhaj pa je celo na nedavnem gostovanju v Šiški zapravil strel z bele točke.

Maloštevilni gledalci na Fazaneriji so dočakali drugo domačo zmago Mure v tej sezoni, s katero so se črno-beli utrdili na sedmem mestu. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Do konca prvega polčasa je resda še ostalo pri rezultatu 1:1, a so gostje ostali z igralcem manj, saj je moral zaradi dveh rumenih kartonov predčasno pod prho mladi hrvaški branilec Emanuel Mihalić. Mura je v nadaljevanju hitro izkoristila prednost igralca več, v 54. minuti je Nikola Jovićević po strelu z glavo popeljal gostitelje v vodstvo z 2:1, končni rezultat pa je v 80. minuti s četrtim zadetkom v tej sezoni dosegel rezervist Amadej Maroša. Muri je tako še drugič v tej sezoni pripadel derbi ekip, ki v 1. SNL prisegata na črno-bele barve. Gostitelji so se utrdili na sedmem mestu, Rogaška pa ostaja na dnu razpredelnice.

Josip Iličić je proti Kopru dosegel zadnji gol za Maribor. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Veliko napak, a tudi lepi zadetki

Obračun Kopra in Maribora je na Bonifiki ponudil predstavo s kar nekaj napakami, ki pa so vodile tudi v lepe zadetke. Koper je trikrat vodil, Maribor, ki je na Primorsko prišel na krilih zmage na večnem derbiju z Olimpijo v prejšnjem krogu, pa se je prav tolikokrat vrnil. Na koncu je ostalo pri delitvi točk, kar pomeni, da ekipi ostajata na tretjem in četrtem mestu lestvice.

Na derbiju 18. kroga je že v četrti minuti prišlo do prvega gola. Z bele točke je bil uspešen Nik Omladič, potem ko so Mariborčani v kazenskem prostoru igrali z roko. Veselje Kopra pa ni trajalo prav dolgo, potem ko je v 14. minuti tekme Arnel Jakupović z roba kazenska strela presenetil Tima Strasbergerja, vratarja Kopra, in poskrbel za izenačenje na 1:1.

V 28. minuti je v obrambi Maribora prišlo do velike napake. Neprevidnost Jana Repasa je izkoristil Ahmed Ankrah, 21-letni Ganec, ki je Koper povedel do vodstva z 2:1. V 41. minuti pa je prišlo do velike napake v obrambi Kopra. Koprčani so v kazenskem prostoru povsem samega pustili alžirskega nogometaša Hilala Soudanija. Ta je s pravo mojstrovino zadel gol in poskrbel za novo izenačenje Maribora (2:2).

Foto: Aleš Fevžer

V drugem polčasu je do prvega gola prišlo v 65. minuti. Za pravo veselje domačih navijačev je poskrbel Luka Vešner Tičić. Triindvajsetletni nogometaš je s svojim golom Koper popeljal do vodstva s 3:2. V 85. minuti tekme so do enajstmetrovke prišli Mariborčani. Z bele točke je bil uspešen izkušeni Josip Iličić in izenačil na 3:3. To je bil tudi končni izid tekme.

Koper bo v 19. krogu v nedeljo gostil Olimpijo, Maribor pa bo v ponedeljek gostoval pri Radomljah.

Danijel Šturm trikrat v polno

Domžalčani še naprej kažejo dobro formo. V prvenstvu so zmagali četrtič zapored, potem ko so zanesljivo odpravili Aluminij. Večji del napadalnih opravil sta tokrat za ekipo Dušana Kosića opravila Luka Topalović v podajalnem in Danijel Šturm v strelskem smislu. Domžale tako ostajajo trn v peti Kidričanom, saj so od 30 medsebojnih tekem rumeni dobili 19 tekem, rdeče-beli pa le tri. Zmagovita ekipa se je na lestvici na dve točki približala petouvrščenemu Bravu, poražena, tokrat z le enim strelom v okvir vrat, pa ostala predzadnja.

Mario Krstovski je v vroči strelski formi. Foto: www.alesfevzer.com

Prvi gol smo videli v 16. minuti, ko je v polno zadel Mario Krstovski. Makedonec je še vedno v izjemni strelski formi, saj je bil to zanj že šesti zadetek v tej sezoni. Štirinajst minut za tem smo videli nov gol Domžal. V 29. minuti je bil uspešen Danijel Šturm in svojo ekipo popeljal v vodstvo z 2:0. S tem izidom se je tudi končal prvi polčas.

Drugi polčas, kjer smo spet videli celo serijo golov, se ja prav tako začel po notah Domžalčanov. V drugi minuti drugega polčasa je drugič na tekmi zadel Danijel Šturm in poskrbel za vodstvo s 3:0 (47. minuta). V 67. minuti smo lahko videli še en gol Domžal. Uspešen je bil Belmin Bobarić. Zadnji gol na tekmi je bil v sodnikovem podaljšku, ko je na tekmi še tretjič v polno zadel Šturm. Tekma se je končala z izidom 5:0.

Celjani v drugem polčasu dodali na plin

Vodilna ekipa državnega prvenstva je v Domžalah pričakovano ugnala Radomlje, ki so doživele četrti poraz v nizu. Izbranci Damirja Krznarja so v uvodu drugega polčasa s pritiskom prišli do odločilne prednosti, zdaj pa imajo - po peti zaporedni zmagi v gosteh - ob tekmi v dobrem sedem točk prednosti pred Olimpijo. Radomljani ostajajo osmi.

Celjani so prišli do 13. zmage v sezoni. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V prvem polčasu gledalci v Domžalah niso videli zadetkov, v uvodu v drugi del pa so Celjani hitro unovčili svojo premoč, David Zec je prišel do odbite žoge, si spretno priigral strel in zanesljivo matiral Baša iz osrčja kazenskega prostora. Gostje so vodstvo podvojili v 56. minuti, ko je po podaji Žana Karničnika Tamar Svetlin prišel v kazenski prostor in zadel za 2:0. V 76. minuti je Edmilson povišal na 3:0, potem ko je prišel do odbite žoge in jo iz bližine poslal v mrežo, v sodniškem dodatku pa je končni izid postavil Denis Popović, ki je z glavo unovčil podajo z desne strani Nejca Ajhmajerja.

