Maribor na krilih Repasa zadal boleč udarec Olimpiji

Nogometaši Maribor so v drugem večnem derbiju v tej sezoni v Ljudskem vrtu premagali Olimpijo s 3:1. Ante Šimundža je vodil vijolice proti zmajem prvič po osmih letih in se veselil pomembne zmage, za katero je bil najbolj zaslužen dvakratni strelec Jan Repas. Maribor je vodil s 3:0 že po 22 minutah! Bravo je v Šiški ugnal Muro z 2:0. V soboto so slabe vremenske razmere nagajale nogometašem v Celju in Rogaški Slatini, Domžale pa so nadigrale Radomljane.

1. SNL, 17. krog:

Sobota, 2. december:

Nedelja, 3. december:

Večni derbi v Ljudskem vrtu se je začel imenitno za gostitelje. Mreža Denisa Pintola se je zatresla že v 4. minuti! Z bele točke je zadel v polno Arnel Jakupović. Glavni sodnik Aleksandar Matković je dosodil kazenski udarec za gostitelje po asistenci VAR, pred tem je Aljaž Krefl nepravilno z roko v svojem kazenskem prostoru zaustavil žogo ob strelu Hilala Soudanija.

V Ljudskem vrtu se prvič na večnem derbiju za točke merita Zoran Zeljković (Olimpija) in Ante Šimundža (Maribor). Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Že v 6. minuti pa je sledil nov udarec za Ljubljančane. Prednost vijolic je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora podvojil Jan Repas. Ljudski vrt je na nogah, Olimpija se je nenačrtovano znašla v hudih težavah že v samem začetku srečanja!

Nekdanji nogometaš Domžal, ki je pred leti večkrat oblekel tudi državni dres, pa je zablestel tudi v 22. minuti. Z izvrstnim strelom z razdalje, to je bil pravcati evrogol, je še enkrat premagal Denisa Pintola. V Ljudskem vrtu se je tako na semaforju zasvetil rezultat 3:0, izbranci Anteja Šimundže so si zagotovili imenitno izhodišče za sladko zmago nad največjim rivalom v Sloveniji. Repas je prvič v karieri v 1. SNL na eni tekmi dosegel dva zadetka.

Repas skoraj do hat-tricka

Večni derbi v Ljudskem vrtu si je ogledalo 7.500 gledalcev, med katerimi ni manjkalo mlajših ljubiteljev nogometa. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Trener zmajev Zoran Zeljković je po zaostanku z 0:3 spoznal, kako je vrag vzel šalo. Tako je že v 26. minuti izvedel dvojno menjavo. Namesto Raula Florucza je vstopil Agustin Doffo, Jorge Silva pa je zamenjal osmoljenca Aljaža Krefla, zaradi katerega je sodnik že po nekaj minutah dosodil 11-metrovko v korist Maribora. Ljubljančani so do konca prvega srečanja nekajkrat ogrozili vrata gostiteljev, najbolj nevarna sta bila Admir Bristrić in Nemanja Motika, a je ostalo pri visokem vodstvu Maribora s 3:0! Razmerje strelov po prvem delu je bilo sicer v korist zeleno-belih (8:5), pri strelih v okvir vrat pa je kraljeval Maribor (3:1).

Mariborčani so v drugi polčas vstopili z novim branilcem. Poškodovanega Šveda Maxa Watsona je zamenjal Nemanja Mitrović, pred leti tudi kapetan Olimpije. V 52. minuti so si gostje priigrali najlepšo priložnost na srečanju, vrata Maribora je ogrozil najboljši strelec 1. SNL Rui Pedro, a se je izkazal Ažbe Jug in ubranil strel. Dve minuti pozneje se je zatresla mreža Olimpije, a je sodnik upravičeno zaradi nedovoljenega položaja razveljavil zadetek Hilalu Soudaniju. Nadaljevalo se je dinamično, Repasu se je v 57. minuti ponudila izjemna priložnost za hat-trick. Po kombinatorni akciji, v kateri sta sodelovala Arnel Jakupović in Japonec Itsuki Urata, se je Repas znašel v bližini ljubljanskih vrat, a poslal žogo čez vrata. V naslednjem napadu je Rui Pedro prisilil Ažbeta Juga k novi obrambi.

Rui Pedro s škarjicami zatresel okvir vrat, nato je zadel slavljenec Nukić

Ruija Pedra je od spektakularnega zadetka za 1:3 delilo le nekaj centimetrov. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com V 79. minuti je bila Olimpija od vsaj častnega zadetka oddaljena le centimetre. Rui Pedro se je odločil za spektakularne škarjice, po katerih je bil vratar Maribora že premagan, a je nato strel najboljšega igralca 1. SNL v mesecu novembru zatresel vratnico.

Nogometaši Olimpije so v sodnikovem podaljšku vendarle prišli do častnega zadetka. Po prekršku Itsukija Urate nad Ivanom Posavcem je sodnik Aleksandar Matković pokazal na belo točko za Ljubljančane. Takrat se je na drugem delu igrišča zaiskrilo med Xhulianom Skuko in Ahmetom Muhamedbegovićom. Albanec in Avstrijec sta jo odnesla z rumenim kartonom, z bele točke pa je bil natančen Mustafa Nukić in se tako ravno na 33. rojstni dan veselil zadetka na večnem derbiju. Ljubljenec navijačev Olimpije pa po zadetku ni bil pretirano vesel, Maribor je namreč zmagal s 3:1, prekinil izjemen prvoligaški niz Zeljkovićeve Olimpije, ki ni prejela zadetka kar pet tekem zapored, in se branilcem naslova približal na -6. Večni derbi si je na stadionu pod Kalvarijo ogledalo 7.500 gledalcev.

Motivirani Mariborčani se lahko z zmago približajo zmajem na lestvici na 6 točk zaostanka. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Olimpija je zaigrala z nekoliko spremenjeno enajsterico od tiste, ki je v četrtek na blatnem igrišču izgubila proti Lillu (0:2). Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Kapetan Olimpije Timi Max Elšnik je prejšnji teden Sloveniji pomagal do preboja na Euro 2024, v soboto pa izvedel imena tekmecev (Danska, Srbija in Anglija). Niz nepremaganosti Denisa Pintola v 1. SNL v tej sezoni se je končal že po štirih minutah večnega derbija. Trajal je 461 minut. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Arnel Jakupović in Jan Repas sta v prvem polčasu dosegla skupno kar tri zadetke. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Kapetanski trak pri Mariboru na večnem derbiju nosi Ljubljančan Blaž Vrhovec. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Bravo po treh letih doma vzel mero Muri

Foto: www.alesfevzer.com Nedeljski spored sta v Spodnji Šiški odprla Bravo in Mura. Izbranci Aleša Arnola so ugnali črno-bele z 2:0 in prekinili krajšo rezultatsko krizo, v kateri so na štirih tekmah osvojili le dve točki, pa še to obe v gosteh. Tokrat je mladi ljubljanski klub le izkoristil prednost domačega igrišča in se prvič po treh letih razveselil domače zmage nad Muro.

Prekmurci so pred na zadnjih petih gostovanjih v Spodnji Šiški ostali neporaženi, tokrat pa ostali praznih rok. Za gostitelje sta zadela v polno mladi slovenski reprezentant Martin Pečar in Luka Kerin, ki je pred tremi leti pomagal Celjanom do državnega naslova.

Gostje so pri zaostanku z 0:1 zapravili kazenski udarec. Hrvaški čuvaj mreže Matija Orbanić je ubranil strel najboljšemu strelcu Mure Dardanu Shabanhaxhaju in žogo preusmeril v vratnico. Bravo je na lestvici prehitel Maribor in se povzpel na četrto mesto.

Lahko delo za Domžale proti Radomljam

Domžale so prišle do tretje zaporedne zmage, sicer pa šele šeste. Foto: www.alesfevzer.com Za sedmo mesto sta igrala soseda, ki oba domače tekme igrata na stadionu ob Kamniški Bistrici. Domžalčani so izgubili zadnje tri dvoboje z Radomljami, tokrat pa se je tekma začela v njihovo korist razpletati že v četrti minuti, ko je Sandi Nuhanović premagal svojega vratarja. V nadaljevanju je na sceno stopil prvi strelec domžalske ekipe Mario Krstovski. Že v prvem polčasu je povišal na 2:0, na začetku drugega pa na 3:0.

Nato je tekma kar nekoliko izgubila tekmovalni naboj, občasno jo je motil tudi močan dež. V 62. minuti je Krstovski zadel še tretjič, a so sodniki po ogledu s sistemom VAR gol razveljavili, češ da je pred strelom storil prekršek. Tako je Makedonec ostal pri petih golih v tem prvenstvu. V sodnikovem dodatku je zadel še Gašper Černe, a je bil globoko v prepovedanem položaju in tudi ta zadetek ni veljal. Tekma se je tako končala s 3:0. Obenem so še trikrat stresli okvir vrat. Dušan Kosić je potreboval kar nekaj časa, da je v Domžalah postavil svoj sistem igre, porazi so si sledili, zdaj pa se zdi, da je rumena družina le na pravi poti. Zmagali so tretjič zapored.

V Rogaški Slatini tekma prestavljena

Nogometaši Rogaške in Aluminija bi morali v soboto ob 13. uri začeti 17. krog prve lige, a so odgovorni tekmo odpovedali zaradi preslabih vremenskih razmer. Igrišče v Rogaški Slatini je bilo preveč razmočeno, nekateri deli igrišča so bili pod vodo.

Snežni metež prekinil tekmo v Celju

Vodilni Celjani so pričakali tretjeuvrščene Koprčane, pred katerimi so imeli devet točk naskoka. Pol ure pred predvidenim začetkom tekme je začelo snežiti. Ker so morali očistiti igrišče, se je tekma začela s 25-minutno zamudo. Celje je v tej sezoni v 1. SNL premagalo že vse tekmece razen dveh klubov. Aluminija in … Kopra! Safet Hadžić je znova prvo menjavo opravil že po minuti igre. Da je zadostil pogojem zadostnega števila doma vzgojenih igralcev, je v prvo postavo uvrstil 18-letnega vratarja Tima Štrasbergerja, a ga nato takoj zamenjal z Janom Koprivcem, ki je kot 19-letnik odšel v tujino.

Ker je bilo sneženje vse močnejše in igra skoraj nemogoča, je sodnik tekmo ob pritiskih igralcev in trenerjev po pol ure prekinil. "Pogoji so bili neregularni, a je sodnik želel poskusiti, češ da ni drugih terminov. Na koncu je sam videl, da ne gre," je po prekinitvi v prenosu na Sportklubu dejal vratar Celja Matjaž Rozman. Nadaljevanje tekme bo odigrano v poznejšem terminu.

