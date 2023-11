Najvišjo kazen prejel Maribor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štajerski klub mora zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev plačati 2500 evrov.

Štajerski klub mora zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev plačati 2500 evrov. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je po zaostalih tekmah 3. kroga Prve lige Telemach, ki so jih prestavili zaradi poplav v državi, izrekel največjo kazen Mariboru. Štajerski klub mora zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev plačati 2500 evrov.

Jeglič je kazen dosodil zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, večkratnega žaljivega skandiranja, metanja petard, uničenja stolov, ki so jih metali tudi na igrišče.

Mura bo v blagajno NZS nakazala 1400 evrov, prav tako zaradi nešportnega in neprimernega vedenja njenih podpornikov. Ti so večkrat žaljivo skandirali, izobesili transparent z žaljivo vsebino in prižigali bakle.

David De Senna Fernandes Sualehe, igralec ljubljanske Olimpije, pa je zaradi izključitve, posledica preostre igre, dobil prepoved igranja na dveh tekmah.