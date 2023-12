Olimpija presenetila Maribor, nato je odšel Šimundža

Ko so slovenski prvoligaški nogometni klubi vstopili v sezono 2015/16, je Maribor veljal za absolutnega gospodarja 1. SNL. Vijolice so državni naslov osvojile petkrat zapored, navduševale tudi z odmevnimi rezultati tudi v Evropi, tako da se je pričakovala nova zvezdica Mariborčanov. Ante Šimundža je še sezono poprej z vijolicami igral v ligi prvakov, osvajal točke proti Chelseaju, Sportingu in Schalkeju, ko pa se je začela sezona 2015/16, je bilo idile nepričakovano konec.

Ante Šimundža je pred današnjim večnim derbijem zadnjič vodil Maribor proti Olimpiji 16. avgusta 2015. Foto: Saša Pahič Szabo/www.alesfevzer.com

Evropski žreb ni bil naklonjen Mariboru. Povezal ga je s kazahstansko Astano, ambicioznim in bogatim klubom, ki je imel velike načrte. Zanj je nastopal tudi takratni slovenski reprezentant Branko Ilić. Mariboru so zadali hud udarec, saj so ga izločili iz Evrope že na prvi stopnički. Takrat Evropska nogometna zveza (Uefa) prvakom, ki bi tako kmalu izpadli v kvalifikacijah za ligo prvakov, še ni ponujala popravnih izpitov. Evropska sezona, od katere je Maribor pričakoval tako veliko, se je tako končala še pred koncem julija.

Posledice bolečega izpada iz Evrope je bilo težko skriti. Trpela je samozavest ekipe, ki je, čeprav so jo sestavljali igralci z bogatimi izkušnjami, začela zapravljati točke še v domačem prvenstvu. Tam, kjer je bila še poprej nedotakljiva, je v uvodnih šestih krogih osvojila "le" deset točk. Največji udarec pa je predstavljal visok poraz na domačem večnem derbiju. Kaj se je zgodilo?

Pušnikova Olimpija do zgodovinskega uspeha

Mariborčani so si želeli 16. avgusta 2015 povrniti načeto samozavest z vedno sladko zmago nad Olimpijo. Do takrat so na večnih derbijih v Ljudskem vrtu blesteli in zeleno-bele redno premagovali, v sezoni 2015/16 pa je pri Ljubljančanih zapihal nov veter. Nov predsednik Milan Mandarić je povzdignil Olimpijo, trener Marijan Pušnik pa je navduševal navijače z všečno in napadalno igro.

Marijan Pušnik je postal prvi trener Olimpije, ki je po vrnitvi zmajev v 1. SNL (2009) zmagal v Ljudskem vrtu. Foto: Saša Pahič Szabo/www.alesfevzer.com

Derbi v Ljudskem vrtu je predstavljal trenutek resnice, do kod lahko seže prerojena Olimpija. Zmaji se niso ustrašili najtežjega gostovanja v prvenstvu. V mestu ob Dravi so zaigrali odlično, nadigrali tekmeca in se veselili zgodovinske zmage s 3:0. Olimpija je namreč prvič, odkar se je leta 2009 vrnila med slovensko elito v novi klubski preobleki, osvojila Ljudski vrt.

Maribor : Olimpija 0:3 (0:2) – 16. avgust 2015 Strelca: 0:1 Henty 4., 0:2 Henty 26., 0:3 Šporar 90. Maribor: Handanović, Bohar (od 46. Vršič), Gigli, Šuler, Viler, Sallalich (od 72. Mendy), Filipović, Kabha (od 22. Mertelj), Ibraimi, Bajde, Tavares Olimpija: Šeliga, Fink, Kelhar, Mitrović, Krefl, Matić, Kapun, Mimoun (od 77. Alves), Kronaveter (od 61. Zajc), Šporar, Henty

Olimpija je v sezoni 2015/16 postala državni prvak in prekinila niz petih zaporednih zvezdic Maribora. Foto: Saša Pahič Szabo/www.alesfevzer.com Veselje zmajev je bilo nepopisno, storjen je bil eden izmed potrebnih korakov, ki so pozneje popeljali Olimpijo tudi do naslova državnega prvaka, Maribor pa je prejel novo zaušnico, po kateri je ostal brez trofejnega trenerja. Šimundža, ki je pred tem kot za stavo osvajal lovorike z Mariborom in z njim celo prezimil v Evropi (1/16 finala lige Europa), je po nizu manj prepričljivih predstav zapustil odgovorni položaj. Po točno stotih tekmah, na katerih je vijolice v dveh letih popeljal do 56 zmag, 22 remijev in le 22 porazov. Športni direktor Zlatko Zahović se mu je zahvalil za opravljeno delo in dodal, kako je Maribor s Šimundžo dosegel največje uspehe v zgodovini. Šimundža je dodal, da v ekipi ni več zaznal energije, ki bi si jo želel, zato je zapustil odgovorni položaj.

Bolečega poraza na večnem derbiju pred osmimi leti se dobro spominja tudi zdajšnji tesni sodelavec Anteja Šimundže, športni direktor Marko Šuler. Foto: Saša Pahič Szabo/www.alesfevzer.com

Po osmih letih, v katerih se je zapisal globoko v srce navijačev Mure, saj je črno-bele popeljal do državnega naslova, pokala in skupinskega dela evropskega tekmovanja (konferenčna liga), nato pa je državno zvezdico osvojil še v Bolgariji, se je Ante Šimundža vrnil v Maribor. Danes bo tako vodil svoj prvi večni derbi po osmih letih in pol. Na zadnjega ga ne vežejo prijetni spomini, danes pa bo poskušal narediti vse, da bodo vijolice iztržile veliko boljši rezultat, s katerim bi lahko napovedale, kako še niso rekle zadnje v boju za najvišja mesta. Spektakel v Ljudskem vrtu se bo začel ob 15. uri.

Veselje nogometašev Olimpije po zmagi v Ljudskem vrtu. Kdo se bo veselil danes? Odgovor na to bo znan malce pred 17. uro. Foto: Saša Pahič Szabo/www.alesfevzer.com