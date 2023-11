"Muraša" za zmago Celja, Šimundža se iz Sobote vrača s točko

Po nepozabnih dnevih proslavljanja velikega uspeha članske reprezentance, uvrstitve na Euro 2024, se nadaljuje prvoligaški maraton. Vrhunec je bil na Fazaneriji, kjer je prvič po tem, ko je zapustil Muro, gostoval Ante Šimundža, zdaj trener Maribora. Gola nismo dočakali (0:0). Vodilni Celjani so z 2:0 premagali Bravo, zadela sta nekdanja člana Mura, Žan Karničnik in Nino Kouter. Krog bosta sklenila Aluminij in Koper (17.30). Kapetan Olimpije Timi Max Elšnik je v soboto tekmo z Radomljami začel na klopi, aktualni prvaki so povedli šele v 62. minuti, štiri minute pozneje pa potrdili deseto zmago sezone (2:0). Zaradi poplav prestavljeni tretji krog se je sicer začel v Rogaški Slatini, kjer so z 2:1 zmagale Domžale.

1. SNL, 3. krog:

Sobota, 25. november:

Nedelja, 26. november:

Še Celja pa Bravo doma ni premagal

Nino Kouter za 2:0. Foto: www.alesfevzer.com Nedeljski spored se je začel v Spodnji Šiški, kjer sta igrala Bravo in Celje. Mladi ljubljanski klub je med reprezentančnim premorom okrepil svoje vrste, pridružil se jim je 19-letni Nigerijec Victor Gidado, štajerski klub pa je v sredo izpadel iz pokalnega tekmovanja. Zanimivo: Šiškarji so v tej sezoni premagali vse slovenske udeležence v Evropi (Olimpijo, Maribor in Domžale), zdaj pa so želeli zbirko dopolniti še s Celjem. A da vodilna ekipa lige tega ne bo dovolila, je bilo jasno že v sedmi minuti, ko je za vodstvo z 1:0 zadel slovenski reprezentant Žan Karničnik, ki smo ga gostili v Sportalovem sobotnem intervjuju. V drugem polčasu je - le deset minut po vstopu v igro - prednost Celja povišal še en nekdanji zvezdnik Mure, Nino Kouter.

Brez golov v Fazaneriji

Ante Šimundža Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Ante Šimundža si je v obdobju, ko je vodil Muro, pri privržencih črno-belih prislužil posebno mesto v srcu. Z Muro je v Sloveniji osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, zdaj pa se je prvič vrnil v Mursko Soboto kot trener tekmeca. "Derbi je velik izziv za nas, vendarle treniramo za takšne tekme. Tisti, ki nerad igra derbije in se ga boji, nima mesta v nogometu," je pred tekmo dejal srbski strateg Mure Vladimir Vermezović, ki je prvič v trenerski karieri občutil moč prekmursko-štajerskega spektakla. Šimundža je seveda ponosen na obdobje, ki ga je preživel v Fazaneriji, a je pred derbijem dejal: "Zdaj sem v klubu, ki mi je dal največ v igralski in trenerski karieri. Ni vprašljivo, kaj si želim v nedeljo." A zmage in treh točk ni dobil.

Zaradi prekrška gol Marka Kolarja ni veljal. Končalo se je z 0:0. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Končalo se je z 0:0, pa je imel Maribor več priložnosti. Štirikrat so streljali v znotraj okvira vrat, Muraši le enkrat, a se je takrat izkazal Ažbe Jug. Takrat se je po samostojnem prodoru Dardan Shabanhaxhaj odločil za strel z leve strani, odbita žoga je padla na glavo Nikole Jovićevića, a je njegov strel vratar Maribora refleksno ubranil. Vijoličasti so sicer v prvem polčasu zatresli mrežo nasprotnika, a gol Marka Kolarja ni veljal. Hilal Soudani je dobro streljal, vratar Klemen Mihelak je žogo odbil do Kolarja, ta je v prvem poskusu zadel vratnico, v drugo pa zadeli. A Maribor se je veselil le kratek čas, oglasil se je VAR, po ogledu posnetka pa so sodniki dosodili predhodni prekršek Arnela Jakupovića nad Žigo Kousom.

Koper v prvenstvu ni še nikoli izgubil v Kidričevem

Robert Pevnik Foto: Vid Ponikvar Tretji krog, prestavljen zaradi poplav, ki so pred tremi meseci prizadele številne dele Slovenije, se končuje v Kidričevem. Aluminij potrebuje točke v boju za obstanek, Koprčani pa v boju za vrh. Štajerci so se nedavno okrepili s Tomom Kljunom, nekdanjim upom Celja, ki se je vrnil v domovino po dokazovanju v Lecceju. Zanimivo je, da Aluminij, odkar nastopa v 1. SNL, doma še ni premagal Kopra. Kanarčki želijo uspešno pokalno gostovanje, med tednom so s 3:0 v gosteh odpravili Odrance, nadgraditi še z zmago na Štajerskem. S tem bi zadržali stik z vrhom prve lige in si okrepili samozavest pred naslednjim krogom, ko jih drugega decembra čaka gostovanje pri vodilnem Celju. Safet Hadžić računa tudi na reprezentanta Kazahstana Ramazana Orazova, ki je v ponedeljek premagal Jana Oblaka in poskrbel za dramatičen razplet srečanja v Stožicah.

Druga zaporedna zmaga Domžal

Danijel Šturm je zadel in podal za drugo zaporedno zmago Domžal. Foto: www.alesfevzer.com Domžale se po slabem začetku sezone, tudi po menjavi trenerja lep čas ni in ni šlo, zdaj le pobirajo. Varovanci Dušana Kosića so na prvi tekmi zaostalega tretjega kroga z 2:1 premagali zadnjeuvrščeno Rogaško. Za zmago sta v drugem polčasu zadela Danijel Šturm in Jošt Pišek. Domžale so tako zmagale na drugi tekmi zapored, kar jim ni uspelo že vse od maja. Takrat so premagale Koper in Olimpijo, zdaj Koper in Rogaško. Zdaj imajo tako le nekoliko varnejšo prednost pred zadnjeuvrščenimi, šest točk.

Generalka zmajev za spektakel z Lillom

Zmaga Olimpije z 2:0. Foto: www.alesfevzer.com Zmaji so odigrali "generalko" za četrtkov evropski spektakel, ko bo v Stožice prišel francoski Lille. Radomlje so želele obuditi niz neporaženosti, ki je do nepričakovanega poraza z Rogaško (1:3) trajal kar osem tekem. A jim ni uspelo. Več kot uro igre je bila to tekma zapravljenih priložnosti na obeh straneh, pravzaprav so bili nevarnejši mlinarji. Nato pa se je vse postavilo na glavo v 62. minuti, ko je po veliki napaki Radomljanov v obrambi za vodstvo Olimpije zadel Nemanja Motika. Njegov četrti gol v sezoni.

Domači se po prejetem zadetku niso takoj zbrali in kazen je sledila le štiri minute pozneje. Prvi strelec lige Rui Pedro je dosegel še deseti gol sezone. Po vodstvu z 2:0 je Zoran Zeljković opravil tri menjave in na zelenico poslal tri Slovence, kapetana Timija Maxa Elšnika, Marka Bresta in Mustafo Nukića. V zaključku tekme so Radomljani spet zapretili, a jim je še naprej branil Denis Pintol. Ob odsotnosti poškodovanega Matevža Vidovška se ta 23-letni vratar dokazuje iz tekme v tekmo.

Lestvica: