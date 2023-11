Brez presenečenj, Maribor in Mura brez težav

Rekorder pokalnega tekmovanja Maribor je v 1/16 finala na gostovanju v Ajdovščini pri Primorju zmagal s 3:1. Mura je z 2:0 zmagala na gostovanju pri Šenčurju. Jesenski prvak 2. SNL Nafta je v sredo po izvajanju enajstmetrovk izločil vodilnega prvoligaša Celje, drugoligaš Gorica pa je doma premagal Domžale (2:1). Branilka pokalnega naslova Olimpija je na Kodeljevem zanesljivo ugnala velenjski Rudar (4:1), mreža zmajev pa se je pod vodstvom Zorana Zeljkovića zatresla prvič po 545 minutah. Rogaška je po pravem organizacijskem kaosu in posredovanju delegata po podaljšku na Ježici ugnala IB 1975 Ljubljano, Koprčani so odpor prekmurskega nižjeligaša strli v drugem polčasu.

Pokal Slovenije, 1/16 finala:

Četrtek, 23. november:

Devetkratni pokalni zmagovalec Maribor je gostoval v Ajdovščini, kjer gre Primorju v 2. SNL zelo dobro, saj je jesenski del sklenil na tretjem mestu. Sredi prvega polčasa so vijolice povedle. Domači branilec Haris Dedić je predložek, ki ga je v kazenski prostor poslal Hillal Soudani, poslal v lastno mrežo. V 30. minuti so izbranci Anteja Šimundže podvojili prednost, med strelce se je vpisal Hrvat Marko Kolar. V 52. minuti je zadel še njegov rojak Marin Laušić. Ko je že kazalo, da bo zasedba Šimundže zmagala s 3:0, je globoko v sodnikovem dodatku Žan Bešir postavil končnih 1:3.

Muro je zmagala na Gorenjskem. Odhaja v Šenčur, ki je v neposredni bližini Brda pri Kranju, ki ga imajo navijači črno-belih v lepem spominu, saj so tam leta 2020 osvojili pokal.

Drugoligaški jesenski prvak izločil vodilnega prvoligaša

Pokalno tekmovanje je bilo v tej sezoni usodno že pred 1/16 finala usodno za dva prvoligaša. Izpadla sta Bravo in Aluminij. Zdaj pa se je zgodba končala še za Domžale in tudi Celje. Pokalni derbi v sredo se je igral v Lendavi, kjer je v tej sezoni najboljši drugoligaš gostil najboljšega prvoligaša in poskrbel za veliko presenečenje ter se po izvajanju enajstmetrovk zavihtel v osmino finala. Na terenu Nafte so Celjani odlično začeli in že v tretji minuti povedli z golom Edmilsona. To je bil edini zadetek v tem delu, v nadaljevanju pa so domači vse bolj pritiskali in v 85. minuti je Stjepan Oštrek dosegel zadetek za izenačenje. Podaljšek odločitve ni prinesel, tako da so odločali streli z bele točke. Natančni so bili vsi strelci v prvih štirih serijah, potem pa je vratar domačih David Nemeth ubranil strel Denisu Popoviću. Oštrek je tudi enajstmetrovko spremenil v gol in prinesel zmago Lendavčanom.

Navijači Nafte so proslavili veliko zmago svoje ekipe. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Za Gorico, ki je jesenski del druge lige končala na četrtem mestu, sta ob zmagi nad Domžalami zadela Maj Blažič in Nejc Mevlja, ki je v 80. minuti zadel za zmago. Po edini zadetek za Domžale se je v 55. minuti podpisal Filip Stuparević.

Olimpija prejela zadetek po 545 minutah

V konkurenci je tako ostalo še šest prvoligašev, vsi z izjemo Olimpije pa so gostovali. Prvotno je bilo mišljeno, da bo imel nižjeligaš prednost domačega igrišča, takšno je tudi pravilo, in da bo torej Olimpija gostovala v prestolnici lignita. Knapi pa so po tehtnem razmisleku presodili, da bi imeli z organizacijo tekme preveč dela.

Zmaje je v vodstvo že po dveh minutah popeljal Pedro Lucas. Foto: www.alesfevzer.com

Zmaji Velenjčanov s spremenjenim strokovnim štabom niso gostili v Stožicah, kjer je slovenska reprezentanca, v njej nastopa tudi kapetan zeleno-belih Timi Max Elšnik, v ponedeljek ugnala Kazahstan in se na načeti travnati površini uvrstila na Euro 2024, ampak na Kodeljevem. Kapetan zmajev je razumljivo preskočil dvoboj in soigralce spremljal kot gledalec, prevetrena zasedba Zeljkovića, ki mu po novem pomagata Antonio Delamea Mlinar in trener vratarjev Benjamin Levak, pa je brez večjih težav izločila knape. Goste iz Velenja vodi nekdanji slovenski reprezentant Simon Sešlar, oče donedavnega asa Olimpije Svita Sešlarja. Olimpija je zmagala s 4:1, Pedro Lucas je zadel v polno že po dveh minutah. Zeljkovićeva četa nadaljuje imeniten niz, se je pa njena mreža, ko je Rudar v 59. minuti dosegel častni zadetek prek Stiana Džumhurja, zatresla prvič po 545 minutah. Kapetanski trak pri zmajih je nosil Aljaž Krefl.

Rogaška po "kaosu" stežka, Koper zanesljivo

Safet Hadžić je s Koprom napredoval v osmino finala. Foto: FC Koper Vzporedno je v sredo v zgodnjih popoldanskih urah potekala še tekma med IB 1975 in Rogaško. Na igrišču z umetno travnato podlago v Športnem parku Štefana Beleta je potekala drama, Rogaška je bila že na robu poraza, a je z zadetkom v 87. minuti le izenačila na 1:1. Po koncu rednega dela je bilo na Ježici sicer precej kaotično, saj sta ekipi takoj, torej brez podaljška, začeli z izvajanjem najstrožjih kazni, po katerih so bili boljši Slatničani, nato pa je delegat tekme, ko je bilo praktično že vsega konec, ugotovil, da pravila velevajo, da se mora odigrati podaljšek, zato sta se ekipi vrnili na teren in odigrali dodatnih 30 minut. V teh sta za napredovanje Rogaške zadela Nejc Gradišar (99.) in Antonio Majcenić (105.).

Veliko lažje so si napredovanje zagotovili Koprčani. Po prvem polčasu še ni bilo zadetkov, nato pa so Primorci vlogo favorita pri Odrancih upravičili v nadaljevanju in zmagali s 3:0.

Radomlje so bile z 2:0 uspešne na gostovanju na Koroškem pri drugoligašu Fužinarju.

Mariborčani bodo gostovali v Ajdovščini, Celjani pa v Lendavi. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Preostale tekme 1/16 finala pokala, na katerih ne bodo nastopili prvoligaši, bodo na sporedu v soboto in nedeljo.

Pokal Slovenije, 1/16 finala:

Torek, 21. november:

Sreda, 22. november:

Četrtek, 23. november:

Sobota, 25. november:

Nedelja, 26. november: