Primorec s poučno izkušnjo iz Švice, ki sanja o vpoklicu Matjaža Keka

Če so se prejšnji mesec v Domžalah že oglasili prvi znaki alarma, saj so izbranci Dušana Kosića drveli v rezultatski prepad in se nevarno približevali dnu razpredelnice, pa je danes v mestu ob Kamniški Bistrici vse drugače. V prvi ligi je rumeni družini končno steklo. Štiri zaporedne zmage so vrnile nasmeh ne le na lica nogometašev Domžal, ampak tudi vseh preostalih, ki jim ni vseeno za prihodnost kluba, ki naj bi se ponašal z najboljšimi pogoji za razvoj mladih igralcev, a tega v zadnjem obdobju ni znal vselej pretopiti v vzorčni primer dobre prakse.

Na igrišču se vidi nova energija

Domžalčani so kot edini v 1. SNL na zadnjih štirih tekmah osvojili maksimalnih 12 točk. Foto: www.alesfevzer.com Po zadnji zmagi, Domžalčani so v torek v Kidričevem v zimskih razmerah odpihnili Aluminij in na krilih trikratnega strelca Danijela Šturma odpravili Štajerce kar s 5:0, so si lahko v taboru dvakratnih prvakov vsaj malce oddahnili. Kriznega obdobja je že davno konec, prednost pred zadnjeuvrščeno Rogaško se je povzpela na varnih ducat točk. Ravno na toliko, kolikor so jih Domžalčani osvojili v zadnjih štirih krogih, kjer so postali hit 1. SNL.

''Na igrišču se vidi nova energija, igralci smo se začutili med seboj. V slačilnici smo se bolje povezali, to je to. Ko smo bili pri dnu lestvice, smo imeli opravka z določenim pritiskom. Iz nas je izvabil še več motivacije. Uspelo se nam je izvleči iz temnega obdobja, ko smo skoraj na vsaki tekmi prejeli kakšen evrogol, sreča pa ni bila naš zaveznik. No, na zadnjih štirih tekmah se je obrnila v našo prid. Končno smo tudi mi dosegli kak zadetek več in ujeli zmagovalno formo,'' ne skriva zadovoljstva Danijel Šturm, ki je v torek mrežo Kidričanov zatresel kar trikrat. Prvič po dveh letih se je razveselil hat-tricka. Nazadnje ga je dosegel v dresu drugoligaša Bilje, zdaj ga je prvič dosegel v prvi ligi.

Lestvica zadnjih štirih nastopov v 1. SNL (končane tekme): 12 točk – Domžale

9 – Celje

7 – Olimpija

5 – Maribor

4 – Aluminij, Bravo, Koper, Mura

3 – Rogaška

0 - Radomlje

Njegovo življenje je postalo lepše. Ne le zadovoljstvo ob točkah in večjih klubskih premijah, zdaj so Domžalčani končno spoznali, kakšno je prvoligaško življenje brez stresnega pritiska. ''Vzdušje se je popravilo, na treninge prihajamo z večjim veseljem kot prej. Celotna ekipa na čelu s trenerjem Kosićem je verjela, da bomo prišli v ta zmagoviti niz. Zdaj smo tu, zdaj moramo tako nadaljevati,'' noče pri tem obstati, ampak vpisovati nove zmage. Do konca jesenskega dela ga čakata še obračuna z Muro in Bravom.

Na zadnjih treh tekmah je za Domžale zadel v polno kar štirikrat. Foto: www.alesfevzer.com

Zanimivo je, da je v dresu Domžal dosegel šest zadetkov, od tega kar pet proti nekdanjim klubom. Štiri je dal Aluminiju, enega Mariboru. Zakon bivšega? ''Mogoče res. Na vsaki tekmi si motiviran, zlasti pa proti klubom, kjer si že igral,'' je pojasnil.

Je izbral številko 77 zaradi Dončića?

Pri Domžalah nosi igralno številko, ki jo v košarkarskem svetu obožujejo ljubitelji Luke Dončića. Foto: www.alesfevzer.com Sezona se zanj in Domžale ni začela prijetno. Najprej je odmeval nepričakovano hiter izpad v Evropi proti Balzanu, predstavniku Malte. In to po podaljšku na povratni tekmi. ''Bilo je res težko, nato pa je trenerski štab čez noč odšel v Sarajevo,'' se je spominjal neprespanih noči, ko je Simon Rožman zapustil položaj trenerja in se odpravil v glavno mesto Bosne in Hercegovine, skupaj z njim pa še športni direktor, v slačilnici zelo priljubljeni Senijad Ibričić.

''Morali smo se pobrati, a je bilo težko zbrati misli. Težko je, ko pride nov trener in prinaša drugačne zahteve. A takšen je nogomet, moraš se čim prej privaditi,'' se je moral oprijeti novega načina dela, s katerim je poskušal Domžalčane predramiti Dušan Kosić.

Pri Domžalah nosi številko 77. Zaradi slovenskega košarkarskega ponosa Luke Dončića, ki s to številko ustvarja čarovnije v ligi NBA? ''Ne, nima povezave z Dončićem,'' se je zasmejal 24-letni Primorec. In pojasnil, kako je nameraval v Domžalah obleči dres s številko 7, a je bil ta že v lasti Luke Topalovića. ''Zato sem dodal še eno sedmico in prišel do 77,'' je našel elegantno rešitev. ''Pravljično'' sedmico je pustil Topaloviću, enemu največjih upov slovenskega nogometa, o katerem ima zelo visoko mnenje.

Luka Topalović, ki bo postal polnoleten šele v začetku prihodnjega leta, velja za enega največjih upov slovenskega nogometa. Foto: Nik Moder/Sportida

''Za svoja leta (Luka Topalović je star komaj 17 let, op. p.) je neizmerno zrel. S trdim delom dosega dobre rezultate. Tudi v slačilnici sva povezana. Veliko se pogovarjava, kar se vidi tudi na igrišču,'' je ponudil bistveni del odgovora na vprašanje, zakaj se na levi igralni strani Domžal tako dobro dopolnjujeta, da se večkrat znajdeta v statističnih rubrikah pri zadetkih. Kot podajalec in strelec.

V Švici mu ni uspelo, vrnil se je domov

Ko se je kot najstnik odpravil v Švico, je naletel na prevelike težave. Ni veliko igral, zato se je vrnil domov. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Zanimivo je, da je Šturm Primorec, Topalović pa Korošec. Nogometno kilometrino pridobivata ravno nekje na sredini Slovenije, v Domžalah, ki so se Šturmu kot mesto hitro prikupile.

Že od majhnega je vajen dokazovanja v tujih krajih. Pri 18 letih se je tako odpravil v Švico, a se nato tudi hitro skesano vrnil in priznal, da je storil napako. ''V Švici nisem veliko igral. Težko se je bilo znajti v tuji državi, kjer ni skoraj nihče govoril angleško, ampak le italijansko,'' se spominja obdobja, ko se je dokazoval pri Chiassu.

''Skupaj z agentom sva se odločila, da bi se bilo najbolje vrniti domov. In napredovati. Saj je lepo izkusiti tujino, mogoče mi bo zaradi tega kaj lažje v prihodnosti, a najbolj pravilno je bilo, da se vrnem domov. Mogoče je kdaj treba narediti dva koraka nazaj in potem enega naprej. To se mi je obrestovalo,'' je ponudil zrelo razmišljanje, ki ga ne premore marsikateri slovenski najstnik. Mnoge vleče in zaslepi magnet veličine tujine, tujih nogometnih okolij, ki prinašajo in obljubljajo veliko, a uspeh doseže le peščica izbranih.

Klic Marka Šulerja ga je prijetno presenetil

V Mariboru je sprva sodeloval s Simonom Rožmanom, s katerim je obudil sodelovanje tudi v mestu ob Kamniški Bistrici. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Šturmu ni uspelo v Švici, je pa nato nase opozoril v slovenski drugi ligi. V Biljah. In dočakal je veliko nagrado, ob kateri mu je zastalo srce. ''Prejel sem klic iz Maribora, ki ga nisem mogel zavrniti. Poklical me je Marko Šuler. Klic iz Maribora me je presenetil. Resda sem imel dobro polovico sezone, v drugi ligi sem dal 11 golov in vedel, da se bodo zame zanimali prvoligaši. Nisem pa si niti v sanjah mislil, da bo to Maribor. Res sem bil vesel, takega kluba ne moreš zavrniti,'' se je nato leta 2021 pridružil vijolicam. Takrat jih je vodil še Simon Rožman.

Začelo se je imenitno. ''Na tekmi v Armeniji sem za Maribor dosegel lep zadetek, potem pa mi ni šlo več po načrtih. Nisem igral veliko. Vseeno sem bil vesel, da sem bil del ekipe, ki je osvojila prvenstvo. No, na začetku druge sezone v Mariboru pa sem se poškodoval. Nisem igral pol leta, nato pa sem se kot posojen igralec preselil k Aluminiju,'' je iskal priložnost, da bi obnovil tekmovalno formo. S Kidričani je nastopal dokaj redno, a se ni vpisal med strelce. Nekaj je manjkalo.

Prišel je v življenjsko formo

Po koncu prejšnje sezone se je sporazumno odločil za odhod iz Maribora. ''Želel sem v klub, kjer bom dobil več minutaže v prvi ligi. Domžale so poklicale in mislim, da je bila to prava odločitev,'' je vesel, da je sprejel ponudbo Domžalčanov, kjer je sprva obudil sodelovanje s trenerjem Rožmanom, ki je bil eden od glavnih razlogov za njegovo odločitev.

Sprva se je še iskal, uigraval z novimi soigralci, v zadnjih tednih, ko so Domžalčani ujeli zmagoviti ritem, za edino slabšo točko je poskrbel le izpad iz pokalnega tekmovanja po porazu v Novi Gorici, pa je padel v življenjsko formo. V Kidričevem je dosegel tri zadetke. Žoge, spominskega darila po takšnem dosežku, ni prejel, hrani pa doma v Tolminu žogo, s katero je leta 2021 trikrat zatresel mrežo Brežic. Za njegov prvi hat-trick v karieri. Takrat še v drugi ligi.

V dresu Maribora je v 1. SNL dosegel le en zadetek. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Verjame, da še ni dosegel vsega, kar lahko. Nenazadnje ima šele 24 let, tako da je prepričan, da bo domače vitrine okrasil še s kakšnim prestižnim nogometnim spominkom. Bolj kot njegovi zadetki pa ga zanima uspeh ekipe. Domžale so se zdaj približale zgornji polovici razpredelnice, z novim uspehom – do zimskega premora ga čakata še tekmi proti Muri in Bravu – pa bi se lahko že vmešali v boj za evropska mesta. In pristavili vsaj sramežljivo kandidaturo.

Prvi Tolminec v dresu članske državne reprezentance?

Verjame, da obstaja določena možnost, da bi lahko prihodnji mesec oblekel državni dres na reprezentančni akciji v ZDA. Foto: www.alesfevzer.com Po božično-novoletnem premoru ga čaka še eno slavje, saj bo 4. januarja dopolnil 25 let. V tem obdobju ne bo manjkalo čestitk in želja, sam pa v zadnjem obdobju večkrat pomisli na prav določeno. Na vpoklic v člansko izbrano vrsto, saj se zaveda, da bo selektor Matjaž Kek prihodnji mesec odigral prijateljsko tekmo v ZDA. Dvoboj bo odigran 20. januarja na stadionu Toyota Field v San Antoniu, v neposredni bližini Dallasa, kjer kraljuje košarkar s Šturmu tako ljubo igralno številko 77. Glede na to, da dvoboj ne bo odigran v uradnem terminu Mednarodne nogometne zveze (Fifa), bo lahko slovenski selektor vpoklical le igralce, ki imajo januarja zimski premor. V tem pogledu pa mu bodo prišli še kako prav nogometaši iz domačih klubov. Med njimi je na seznamu najboljših strelcev najvišje prav Šturm.

Dosegel je šest zadetkov, toliko kot še Aljoša Matko (Celje), ki se vrača po poškodbi, ter izkušeni napadalec Brava Matej Poplatnik. Slovenca, ki bi v tej sezoni dosegel več zadetkov od njih v prvi slovenski ligi, ni. ''Večkrat sem že pomislil na to akcijo. Upam, da bom prejel vpoklic, a seveda ni vse odvisno od mene. Bo pa odvisno od tega, da pokažem, kaj znam, na igrišču,'' čuti najvišjo mogočo motivacijo, da se do konca jesenskega dela čim bolj izkaže v dresu Domžal in naredi čim boljši vtis na strokovno vodstvo slovenske reprezentance, udeleženca Eura 2024.

Selektor Matjaž Kek bo prihodnji mesec na tekmi v San Antoniu preizkusil številne kandidate, ki si bodo lahko januarja privoščili izostanek s klubskih priprav. Foto: www.alesfevzer.com

''To bi bila velika čast, želja vsakega športnika. Glede tega imam dober občutek,'' nam je mladi krilni napadalec Domžal zaupal, kako njegov šesti čut pravi, da bi lahko prihodnje leto resnično odpotoval s slovensko zasedbo čez veliko lužo. S tem bi poskrbel za zgodovinski trenutek, saj Tolmin še čaka na junaka, ki bi oblekel državni dres na tako visoki nogometni ravni.