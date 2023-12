Nov poskus za derbi ali poravnanje "starih grehov"

Tik pred zadnjim krogom jesenskega dela 1. SNL bosta danes na sporedu še dve zaostali tekmi 17. kroga. Že ob 13. uri se bosta v derbiju začelja pomerila Rogaška in Aluminij, zatem pa se obeta še nadaljevanje derbija med tretjim Koprom in vodilnim Celjem, ki bi v primeru novega uspeha drugi Olimpiji pobegnil že na deset točk prednosti.

1. SNL, zaostali tekmi 17. kroga

Sreda, 13. december:

Za uvod derbi začelja

Prva od dveh prestavljenih tekem, potem ko je nekaterim prvoligaškim klubom pred tedni zagodlo vreme, se bo odvila v Rogaški Slatini, kjer bodo domači nogometaši v obračunu zadnjih dveh ekip lige gostili Aluminij. Kidričani imajo na devetem mestu štiri točke prednosti pred Slatničani, obe ekipi pa bosta lovili nujne točke v boju za obstanek. Edina svetla točka zadnjega poraza Rogaške proti Bravu je bil Nejc Gradišar. Mladi napadalec s sedmimi zadetki zaseda drugo mesto na ligaški lestvici strelcev, kamor se je vzpel prav prejšnji konec tedna. Na drugi strani je Aluminij v zadnjem krogu klonil proti vodilnemu Celju. Aluminij s 15 točkami zaseda deveto mesto, ki ob koncu sezone prinaša dodatne kvalifikacije, Radomlje pa mu na osmem bežijo le za točko. Se bodo šumarji Rogaški maščevali za septembrski poraz in splezali na varno ali si bodo pred zimskim premorom nakopali dodatne skrbi?

Rogaška bo gostila Aluminij. Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com

Sledila bo poslastica v Celju

Ob 15. uri pa se bosta za prvoligaške točke na stadionu Z'dežele udarila vodilno Celje in tretji Koper. Pol ure pred predvidenim začetkom tekme je pred dobrim tednom dni začelo snežiti. Ker so morali očistiti igrišče, se je tekma začela s 25-minutno zamudo. Ker je bilo sneženje vse močnejše in igra skoraj nemogoča, je sodnik tekmo ob pritiskih igralcev in trenerjev po pol ure prekinil, tako da bosta ekipi srečanje nadaljevali od 31. minute naprej, mreži pa sta do tedaj v Celju mirovali.

"Pogoji so bili neregularni, a je sodnik želel poskusiti, češ da ni drugih terminov. Na koncu je sam videl, da ne gre," je po prekinitvi v prenosu takrat na Sportklubu dejal vratar Celja Matjaž Rozman, ki bo poskušal s soigralci zmagati še 15. v sezoni in se od Olimpije znova oddaljiti na deset točk prednosti. Zasedba Damirja Krznarja je na zadnji tekmi s 3:1 ugnala Aluminij, medtem ko se tretji Koper v nov derbi podaja s porazom z derbija z Olimpijo, ki je bila na Bonifiki konec tedna boljša s 4:2. Koprčani bi se v primeru zmage Zmajem na drugem mestu približali na tri točke zaostanka, prednost Celja pa bi pred njimi znašala še enajst točk. V primeru poraza bo Celje skočilo že na gromozanskih +17.

Lestvica: