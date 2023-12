Iskrena izpoved Kevina Kampla o Sloveniji #video

V slovenski izbrani vrsti ni znal Kevin Kampl vedno pokazati vsega, kar mu je uspevalo v dresu številnih nemških klubskih velikanov, nato je pred petimi leti dvignil veliko prahu z za mnoge prezgodnjim koncem reprezentančne kariere.

Ko je RB Leipzig na Red Bull Areni v sredo v Leipzigu premagal Young Boys z 2:1, je najprej stopil pred številne nemške novinarje in se razgovoril o uspehu rdečih bikov. Nato je nekdanji slovenski reprezentant, ki pri 33. letih še zlepa ni rekel zadnje vrhunskemu nogometu in je proti ekipi iz Berna prispeval podajo za zmagoviti zadetek, stopil še do nas ter žarel od veselja, ko je lahko o svoji karieri spregovoril še v slovenskem jeziku. Zvezdnik Leipziga, ki se je rodil v Nemčiji slovenskim staršem, je imel marsikaj za povedati.

Kako je po tako veliki tekmi v Leipzigu spregovoriti še malce v slovenskem jeziku?

Pa saj tako govorim vsak dan v klubu s Šeškom (smeh).

Torej se pogovarjata bolj po slovensko kot nemško?

Večinoma slovensko, da, včasih tudi nemško, da se Beni še bolje nauči jezika. Bil sem res presenečen nad njegovim znanjem nemškega jezika. Nisem si mislil, da zna tako dobro govoriti nemško.

Kevin Kampl, rojen pred 33 leti v nemškem Solingenu, je pohvalil visoko stopnjo znanja nemškega jezika Benjamina Šeška. Pri mlajšem soigralcu še zdaleč ni pohvalil le tega ... Foto: Ana Kovač

To niti ne preseneča, saj je zadnja leta preživel v Avstriji.

Ja, saj vem, a mu gre resnično dobro. Poznam igralce, ki so že pet, šest let v Nemčiji in ne govorijo tako dobro.

Slovenski jezik želi približati tudi otrokom, da bodo vedeli, od kje izvirajo njihove korenine. Foto: Ana Kovač Kako je za vas govoriti slovensko? So pri tem prisotna posebna čustva?

Ne … Saj tudi z mamo in očetom večinoma govorim slovensko. Zdaj skušam malce približati slovenski jezik še otrokom, da se bodo tudi oni navadili nanj. Da se ga bodo naučili. To je pomembno zanje, za njihovo prihodnost, da bodo vedeli, od kje so njihove korenine. Dobro je govoriti slovensko. Dobro govorim slovensko, ne znam pa tako dobro pisati in brati. Vseeno se mi zdi, da mi gre jezik kar dobro.

Čestitke tudi v našem imenu, lepo se izražate v slovenskem jeziku. Kar zadeva dvoboj v Leipzigu med rdečimi biki in Young Boys, je bila lahko Slovenija zelo ponosna. Benjamin Šeško je bil strelec prvega zadetka, vi pa podajalec pri zmagovitem golu za 2:1. Skupaj sta pripomogla k uspešnem zaključku skupinskega dela lige prvakov.

Da, bilo je zelo lepo. Skupinski del smo hoteli končati z zmago. Zavedali smo se, da se je skupaj na igrišču znašlo veliko nogometašev, ki v zadnjem obdobju nismo veliko igrali. Zato smo si pred tekmo priznali, da ne bo vse popolno. Da bodo v igri prisotne napake in ne bo vse delovalo. Dopovedali smo si tudi, da moramo, čeprav se nam bodo dogajale napake, ostati mirni. In da to niti ni nič hudega, saj bomo priznali napake in jih želeli popraviti. Tako smo tudi igrali.

Kevin Kampl je na dvoboju s švicarskim prvakom Young Boys po dolgem času odigral vso tekmo in prispeval podajo za zmagoviti gol. Foto: Reuters

V prvem polčasu nismo gostom dovolili niti ene večje priložnosti, sami bi lahko igrali bolje v napadu. V drugem polčasu smo to izboljšali. Priigrali smo si več priložnosti in na koncu zasluženo zmagali.

Benjamin Šeško je v tej sezoni v ligi prvakov dosegel dva zadetka. Oba proti Young Boys. Prvega v Bernu, drugega pa v Leipzigu. Foto: Reuters Prvi zadetek na tekmi je dosegel Benjamin Šeško, vaš mladi soigralec in rojak, ki je s tem dosegel prvi zadetek v ligi prvakov še na domačih tleh.

Bendži ima vse to, kar potrebuje vsak, ki želi postati zelo velik napadalec. In to v svetovnem merilu! Ima namreč vse. Ima hitrost, ima tehniko, je dober z glavo, ima tudi strel. Včasih mu rečem, da ima ''šut kot konj'' (smeh, op. p.). Res. Ima levo nogo, ima desno nogo. Beni mora biti samo še dovolj potrpežljiv. Za mlade igralce je zelo pomembno, da si pustijo malce časa in nočejo prehitro narediti vsega naenkrat. Že večkrat sem mu rekel, da je to lahko za mlade igralce pogosto velika napaka. Zanje je bolje, da vsak dan napredujejo. In delajo stvari vedno bolje. Naj si raje pusti čas in napreduje počasi, a zanesljivo. Če bo Bendžiju to uspelo, bo lahko naredil vse, kar bo hotel. In potem bo, v to sem prepričan, zanj meja le nebo, kot radi rečemo v Nemčiji.

Pri tem mu bom skušal pomagati, to sem mu povedal že na začetku. V nogometu sem namreč že dolgo. Beni je kot človek in igralec izvrstna oseba. Zelo lepo je za Slovenijo, da ima takega napadalca in igralca.

V zadnjih letih je imel veliko težav z levo nogo. Foto: Ana Kovač Omenili ste reprezentanco Slovenije, za katero ste nazadnje zaigrali leta 2018. S takšnimi predstavami, kot jih v tej sezoni kažete pri Leipzigu, denimo zadnjo proti Young Boys, se poraja vtis, da bi lahko koristili izbrani vrsti in da je škoda, ker vas ni več v državnem dresu. Ste slovenski reprezentanci dokončno rekli ne?

Da. Zaradi tega so nastopila tudi obdobja, ko sem bil žalosten. Ko sem se vprašal, ali je bilo prav, da sem se tako odločil. No, na koncu vseeno mislim, da je bilo to zame prav. Vsi v klubu in okrog mene vedo, koliko težav sem imel z levo nogo, zlasti gležnjem. In vsakič, ko je bila reprezentančna akcija, sem prejel injekcijo v nogo. To je bilo vse prej kot lepo zame. Ampak ja, zdaj ne bi menjal te odločitve, da bi poleg kluba igral še za reprezentanco.

Na zadnjih petih, šestih tekmah v klubu sem potreboval premor. Na uvodnih 12 sem skoraj na vseh igral 90 minut. Vedel sem, da je to preveč zame. Z nogo sem imel zadnje tedne tako ponovno težave. Hvala bogu je bilo zdaj boljše. Malce je popustila bolečina, tako da sem lahko po dolgem času odigral 90 minut tekme. Lahko sem zadovoljen.

Za slovensko reprezentanco je odigral 28 tekem in prispeval dva zadetka. V polno je zadel proti Albaniji in San Marinu. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Seveda sem po eni strani žalosten, ker bi resnično še rad igral tekme za Slovenijo in bi bil rad poleg v trenutkih, ko so se uvrstili na Euro. Vidi se, da so v zadnjih letih naredili nekaj dobrega. Selektor je svoje delo s to mlado ekipo opravil odlično. Vidi se, da so nekaj spremenili, da so skupaj napredovali. Dosegli so tisto, kar jim je včasih manjkalo. To v mojih časih žal ni delovalo do te mere, da bi lahko šli takrat na kakšno veliko tekmovanje. Zelo sem srečen, da gredo zdaj na Euro v Nemčiji. Pogledal si bom vsako tekmo.

Boste na tekmah Slovenije na Euru v Nemčiji prisotni tudi na tribunah?

Mogoče bom šel na stadione. Ne vem še, kje vse so tekme. Kje bodo igrali?

V Stuttgartu z Dansko, v Münchnu s Srbijo in v Kölnu z Anglijo.

Köln, ne? To je blizu mojega Solingena. Živim le 20 minut od Kölna. Če mi bo Bendži uredil nekaj vstopnic, bom šel zagotovo navijati (smeh, op. p.).

Bi se lahko Kevin Kampl ob morebitni ponudbi iz tabora slovenske reprezentance že premislil? Foto: Ana Kovač

Ni pa nobene možnosti, da bi se še premislili in zaigrali za Slovenijo, če bi prejeli še kakšno ponudbo?

Ne. Tega si tudi ne bi dovolil, da bi naredil. Velikokrat me je Rade (predsednik NZS Radenko Mijatović, op. p.) poklical. Pogosto mi je tudi pisal in me spraševal, ali bi prišel nazaj. Rekel sem mu, da bi to rad storil in da na to večkrat pomislim, a se tudi vidi, da potem z mojo levo nogo ne bi bilo vse najboljše. Da to ne bi delovalo. Ne bi pa tudi nikoli naredil tega, da bi se pridružil ekipi, ki je igrala kvalifikacije in se uvrstila na turnir. Da bi oni igrali kvalifikacije, jaz pa bi nato prišel na turnir in igral? Tega si ne bi nikoli dopustil. Srce mi tega ne bi dovolilo. Ta ekipa se je uvrstila na Euro, zato mora ta ekipa na tem turnirju tudi igrati, sam pa bom njen velik navijač. Želim jim od srca, da bi odigrali dober turnir. Slovenija, želim ti vse najboljše.