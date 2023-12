Šeško preživel pravo dramo in se veselil na derbiju, katastrofa Bayerna

V 14. krogu bundeslige so bile oči uperjene v Dortmund, kjer je RB Leipzig z Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom v napetem derbiju s 3:2 premagal Borussio Dortmund. Za uvod v krog so za veliko presenečenje poskrbeli nogometaši Eintracht Frankfurta, ki so s kar 5:1 odpihnili Bayern München in mu prizadejali prvi poraz v sezoni. Varovanci Thomasa Tuchla so po 13 tekmah ostali pri 32 točkah. Bayer ima na prvem mestu tri več, Stuttgart pa je tretji s 30. Leipzig je obdržal stik z vodilnimi tremi ekipami in ima zdaj 29 točk. Borussia je ostala pri 25.

Nogometaši Borussie Dortmund so med tednom v pokalnem tekmovanju doživeli boleč udarec, potem ko je bil boljši Stuttgart, varovanci Edina Terzića pa so se tako pridružili Bayernu in RB Leipzigu, ki sta se že krog pred tem poslovila od možnosti za pokalni naslov. Dortmundčani pa so praznih rok ostali tudi po derbiju z Leipzigom, ki so ga gostje dobili s 3:2.

Domači so prvi udarec doživeli že v 15. minuti, ko je rdeči karton prejel Mats Hummels, 17 minut kasneje pa so gostje povedli po avtogolu Ramyja Bensebainija. Globoko v sodnikovem dodatku prvega dela je za Dortmundčane izenačil Niklas Sule. V drugem polčasu je nato Leipzig spet povedel, v 54. minuti je bil uspešen Christoph Baumgartner.

Slovenski reprezentančni zvezdnik Benjamin Šeško je v 76. minuti zamenjal Xavija Simonsa in dve minuti kasneje prvič poskusil z glavo ogroziti mrežo Dortmunda, a je bil Kobel zanesljiv. V izjemni priložnosti se je Slovenec znašel tudi na začetku 85. minute, ko se je znašel sam pred vrati gostiteljev, a je streljal naravnost v Kobla. Pet minut za Šeškom je priložnost dočakal tudi Kevin Kampl. Šeško je bil tudi v nadaljevanju zelo dejaven, v 91. minuti je začel akcijo Leipziga, po kateri je na 3:1 povišal Yussuf Poulsen, gostitelji so nato odgovorili v 93. minuti, ko je na 2:3 znižal Niclas Fullkrug, Borussia pa je tudi v zaključku močno pritisnila na vrata Leipziga, a je na koncu ostala brez točk.

Polom Bayerna

Za ogromno presenečenje so v 14. krogu bundeslige poskrbeli nogometaši Eintrachta iz Frankfurta, ki je s kar 5:1 odpravil Bayern. Ta je klonil prvič v sezoni in to na kakšen način. Eintracht je po zadetkih Omarja Marmousha, Juniorja Dina Ebimbe in Huga Larssona že po 36 minutah vodil s 3:1, tik pred koncem prvega polčasa je na 1:3 znižal Joshua Kimmich. V drugem polčasu sta za petardo nato poskrbela še z drugim golom Junior Dina Ebimbe, končnih 5:1 pa je v 60. minuti postavil Ansgar Knauff.

Bayern je nazadnje pet golov prejel 27. oktobra 2021 v pokalu, ko je Borussia Mönchengladbach slavila s 5:0, pred tem pa so Bavarci nazadnje v domačem prvenstvu prav proti Frankfurtu prejeli pet golov ob porazu 2. novembra 2019. Tudi takrat je bilo 1:5.

Tudi nedelja pa bo postregla z nogometno poslastico, saj se bosta na MHPArena stadionu pomerila tretji Stuttgart in vodilni Bayer iz Leverkusna, ki je polomu Bayerna še edina neporažena ekipa v bundesligi. Nogometaši Bayerja imajo pred začetkom kroga na lestvici tri točke več od drugega Bayerna, ki ima sicer odigrano tekmo manj, in pet več od nedeljskega nasprotnika. Tako Stuttgart kot Bayer sta se med tednom tudi uspešno prebila v četrtfinale nemškega pokala.

