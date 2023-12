Se obeta nova senzacija?

Igra se tretji krog v nemškem pokalnem tekmovanju. Že drugi krog je postregel z velikima presenečenjema, saj sta izpadla tako RB Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla kot Bayern München, ki ga senzacionalno izločil tretjeligaš Saarbrucken. Vodilna ekipa bundeslige Bayer iz Leverkusna bo v sredo gostil nemškega drugoligaša Paderborn, na derbiju pa se bosta pomerila Stuttgart in Borussia Dortmund.

Predstavljena tekma lige Bayern - Union konec januarja

Nemška nogometna liga je medtem sporočila, da bo tekma 13. kroga med Bayernom in berlinskim Unionom na sporedu 24. januarja naslednje leto. Dvoboj bi morala kluba odigrati minulo soboto, a so ga zaradi izrednih snežnih razmer v Münchnu odpovedali. Obstal je javni potniški promet, v soboto so zaprli tudi letališče. Zaradi nedelujočega javnega prometa in zastojev na cestah bi bil močno otežen prihod gledalcev na tekmo, zagotoviti niso mogli niti potrebnega števila varnostnikov in osebja na stadionu Allianz Arena.

Nemški pokal, 3. krog:

Torek, 5. december:

Sreda, 6. december: