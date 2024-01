Podvig 64-letnice, ki je preplavala od Kube do ZDA

Diana Nyad, ameriška plavalka na daljše razdalje, je znana po svojih dosežkih v plavanju že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja naprej. Med najopaznejšimi podvigi so bili njeni rekordi v plavanju okoli Manhattna leta 1975 in plavanje od Biminija na Bahamih do Floride leta 1979. V letu 2013 pa ji je v petem poskusu, in to pri 64 letih, uspelo preplavati prav posebno pot. Preplavala je razdaljo od Havane na Kubi do Key Westa na Floridi v dolžini sto milj (160 kilometrov). Kljub velikemu dosežku pa tega niso priznali pri Guinnessovi knjigi rekordov zaradi pomanjkljive dokumentacije in nasprotujočih si poročil posadke.

Pisal se je 2. september 2013, ko je Diana Nyad ob 14. uri po tamkajšnjem času omahnila na plažo v Key Westu na Floridi. Približno 53 ur po tem, ko je prvič stopila v vodo v Havani na Kubi. Vsaj dvakrat je padla pred množico na Floridi, njene ustnice so bile otekle, roke globoko nagubane, noge pa so se vidno tresle. "Videti je kot samostojni šport, a gre za ekipni uspeh," je takrat povedala osupli množici in padla v objem svoje trenerke in hkrati najboljše prijateljice Bonnie Stoll.

Nyadova naj bi ob svojem 60. rojstnem dnevu sklenila dokazati, da lahko preplava Floridske ožine "brez pomoči". Torej brez kletke za opazovanje morskih psov, ki sta jo pred njo uporabila Walter Poenisch leta 1978 in Susie Maroney leta 1997.

Vse skupaj se je začelo leta 1975

V petem poskusu je Nyadovi uspelo preplavati razdaljo, obdobje njenih plavalskih podvigov pa se je razpotegnilo skozi kar 36 let. Prvič je poizkusila pri 28 letih, uspelo pa ji je pri 64 letih.

Nyadini rekordni plavalni dosežki so se začeli v sedemdesetih letih, ko je pridobila pozornost s plavalnim podvigom leta 1975. Takrat je podrla 45 let star rekord, potem ko je preplavala celotno razdaljo okoli otoka Manhattan v New Yorku v manj kot osmih urah. Leta 1979 je plavala od Biminija na Bahamih do Floride v dveh dneh, s čimer je postavila rekord v razdalji za moške in ženske v neprekinjenem plavanju brez neoprenskega kombinezona (102 milji – približno 160 kilometrov).

V petem poskusu ji je uspelo preplavati od Kube do ZDA. Foto: Guliverimage

Leto prej je poskusila preplavati razdaljo od Kube do Floride v jekleni kletki, ki jo je varovala pred morskimi psi in meduzami. Plavala je skoraj 42 ur in preplavala več kot 76 milj, preden so jo zaradi močnih valov, ki so občasno udarjali ob kletko in jo odnašali izven smeri proti Teksasu, umaknili ekipni zdravniki. Po njenem rekordnem dosežku leta 1979 se je Nyad preusmerila v kariero športnega novinarstva in za 30 let prekinila z maratonskim plavanjem.

Pri 60 letih se je odločila ponovno poizkusiti

Ko je leta 2010 dopolnila 60 let, se je odločila končati, kar je začela pred 30 leti. Ob sebi je imela 25-člansko ekipo strokovnjakov, s katero je bila pripravljena na stomiljsko plavanje. "Želim dokazati drugim 60-letnikom, da ni nikoli prepozno za uresničitev svojih sanj," je takrat dejala.

Ob sebi je imela številčno ekipo. Foto: Guliverimage

Po 29 urah plavanja je morala zaradi močnega vetra, ki jo je odnašal iz smeri, bolečin v rami in astme zaključiti svojo pot. Vnovič je poizkusila naslednje leto, vendar ji prav tako ni uspelo uspešno zaključiti poti. Ta poskus, podobno kot njeni prejšnji, je bil poln različnih izzivov, ki so preprečili, da bi dosegla svoj cilj. Več dejavnikov je prispevalo k neuspehu leta 2011: močni vetrovi in neugodne vremenske razmere, telesna obremenitev ter izčrpanost in piki kockastih meduz. Kljub uporabi zaščitne opreme je utrpela več pikov, kar je povzročilo hude bolečine in predstavljalo veliko grožnjo za njeno zdravje in varnost.

Na koncu so našli rešitev za meduze

Meduze so bile glavni razlog za to, da je predčasno prekinila plavanje tudi leta 2012. Bolečine po pikih meduz so bile prehude. Čeprav je nosila popolno zaščitno obleko, jo je meduza ponovno pičila v usta. "Dobesedno so bile edini nezaščiten kvadratni centimeter mojega celega telesa ustnice. Nismo mogli najti načina, da bi zaščitili usta in hkrati dihanje med plavanjem," je dejala. "Toda te živali so briljantne pri iskanju mest za pik in resnično so našle moje ustnice. V obeh primerih sem doživela paralizo, nadzemeljski občutek, kot da sem živa zažgana."

Foto: Guliverimage

Njen peti, končno uspešni poskus se je začel 31. avgusta 2013 zjutraj in Nyad je nosila silikonsko masko, ki je ščitila njen obraz pred meduzami. Na koncu je bila uspešna pri zaščiti pred pikom, vendar je v 13 urah, ko jo je nosila, pogoltnila večje količine morske vode, kar je privedlo do napadov bruhanja. "Takšno plavanje z ustno masko je bilo težko, vendar me meduza ni pičila niti enkrat. Tiste smrtonosne lovke niso mogle prodreti," je povedala. Ob sebi je imela potapljače in elektronske naprave za odvračanje morskih psov.

Dvom po uspelem podvigu. Guinnessova knjiga rekordov.

Ne glede na uspeh njen plavalski podvig od Kube do Floride ni bil potrjen. Skupina plavalcev je namreč sprožila dvom, je takrat poročal The New York Times. Zaradi pomanjkanja neodvisnih opazovalcev in nepopolnih zapisov tako WOWSA (Svetovno združenje odprtega vodnega plavanja) kot tudi Guinnessova knjiga rekordov nista ratificirala njenega dosežka. Nyadova je trdila, da ji ni bilo nikoli rečeno, da bi morala zagotoviti dokumentacijo za to priznanje. Konfliktna so bila tudi poročila ekipe, ki so si bila med seboj nasprotujoča, prišlo pa je tudi do nesoglasij med člani njene podporne ekipe glede poteka in podrobnosti plavanja. Pravila in zahteve organizacije so bile drugačne od tistih, ki jih je izpolnjevala njena ekipa med plavanjem. Ker organizacije, ki bi lahko ratificirala njeno pot, ni bilo v času njenega plavanja, so se pojavila vprašanja glede ustreznosti pravil in zahtev, ki naj bi jih izpolnjevala.

"Mislila sem, da smo zagotovili vse dokaze, ki jih potrebujemo," je takrat odgovorila na vprašanje The Los Angeles Timesa. "Morda sem bila preveč domišljava v smislu, da se mi ni treba dokazovati nikomur. To je moja napaka. Toda ni bilo z namenom zavajanja pravil. Nikoli nam niso rekli: 'To morate storiti ali pa ne boste ratificirani.'"

Neverjetna vztrajnost in pogum

Na National Geographic so se na temo vzdržljivosti pri tej starosti pogovarjali s športnim kardiologom Benjaminom Levinom, ki je proučeval izjemne vzdržljivostne športnike. Na vprašanje, v kakšni telesni pripravljenosti mora biti posameznik/posameznica, da to doseže, je odgovoril: "Te vrste izjemnih vzdržljivostnih dejavnosti se izvajajo pri relativno nizki intenzivnosti. Na primer, če je preplavala približno sto milj (160 kilometrov) v 53 urah, to pomeni približno dve milji (3,2 kilometra) na uro, kar je počasen tempo hoje. Ne v tekmovalnem sprintu. Seveda potrebuje izjemno telesno pripravljenost, vendar ko rečem pripravljenost, ne mislim na tisto, ki bi jo videli pri nekom, ki dobi zlato medaljo na pet tisoč metrov ali celo na maratonu."

Foto: Guliverimage

Čeprav je bil njen dosežek ovržen s strani Guinnessove knjige rekordov, je bil njen podvig prikazan v Netflixovem filmu "Nyad" leta 2023, v katerem je Nyadovo igrala Annette Bening, Jodie Foster pa je imela vlogo njene trenerke in prijateljice. Njen dosežek je ostal tudi predmet razprav in občudovanja zaradi njene neverjetne vztrajnosti in poguma pri poskusu premagovanja takšnega izziva.