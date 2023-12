Še dobro se spominja Schumacherjevih besed pred tragično nesrečo

Michaelu Schumacherju se je pred desetimi leti, natančneje 29. decembra 2013, za vedno spremenilo življenje. Schumacher je na smučanju v Meribelu v francoskih Alpah ob padcu z glavo zadel v skalo (nosil je čelado, op.p.) in se ob tem močno poškodoval. Ta novica je takrat močno pretresla svetovno javnost, saj je kmalu zatem postalo jasno, da sloviti dirkač formule 1 nikoli več ne bo takšen, kot je bil. Dolgo časa je bil v komi, pozneje se je prebudil, a posledice nesrečnega padca naj bi bile strašljive.

Za Michaela Schumacherja je bil usoden padec na smučanju. Foto: Reuters

Operirali so ga še isti dan

Takoj po nesreči so Schumacherja prepeljali v francosko bolnišnico, kjer so ga še isti dan operirali. Po pisanju nemških medijev, se mu je stanje poslabšalo, zato so ga morali operirati in tako zmanjšali pritisk na možgane. Pozneje so ga preselili v bolnišnico v Grenoblu in ga nato leta 2014 v strogi tajnosti prepeljali v Švico, kjer živi z družino. Michael bo 3. januarja praznoval 55. rojstni dan.

Še danes ni znana njegova diagnoza

Kakšna je njegova diagnoza, še do danes ni povsem jasno, saj družina njegovo zdravstveno stanje skrbno varuje in z javnostjo zelo redko deli katerokoli informacijo. Bolj kot ne je jasno, da se eden najboljših voznikov formule ena že deset let bori za življenje.

Corinna Schumacher dela vse, da bi se njen mož najbolje počutil. Foto: Guliverimage/Getty Images

Leta 2021 je na platformi Netflix luč sveta ugledal dokumentarec z naslovom Schumacher. V njem je nastopila tudi njegova žena. "Michael je tukaj, na drugačen način. Še vedno mi vsak dan kaže, kako močan je. Trudimo se, da nadaljujemo kot družina. Doma živimo skupaj. Delamo terapije."

"Delamo vse, kar je v naši moči, da bi bilo Michaelu bolje in da bi se počutil čim udobneje. In da bi preprosto začutil našo družino in našo vez. Ne glede na vse, bom naredila vse, kar lahko. Nadaljujemo z našim življenjem," je povedala njegova Corinna, ki se spominja, da ji je malo pred tragičnimi dogodki v francoskih Alpah mož rekel: "Sneg ni idealen, kaj če bi raje odleteli v Dubaj?"

Mick Schumacher, sin Michaela Schumacherja. Foto: AP / Guliverimage

Sin Mick bi dal vse, da bi …

Danes 54-letni Michael in Corinna imata skupaj dva otroka. Hčerko Gino-Mario in sina Micka. Ta je šel po očetovih stopinjah in je leta 2021 debitiral v formuli 1 v ekipi Haas. Mick je o svojem očetu prvič javno spregovoril leta 2017 ter ga označil za svojega idola in vzornika. V dokumentarnem filmu je priznal, da bi dal vse, da bi lahko enkrat s svojim očetom spregovoril o dirkanju.

Jean Todt je lahko večkrat obiskal Schumacherja. Foto: Getty Images

Kdo ga je lahko prišel obiskati?

Zelo redki so poleg ožjih družinskih članov, ki lahko pridejo k Schumacherju na obisk. Eden izmed njih je Jean Todt, nekdanji šef Ferrarija in nekdanji predsednik Svetovne avtomobilske zveze (FIA) ter njegov dober prijatelj.

"Michaela ne pogrešam. Vidim ga. Seveda pogrešam to, kar sva počela skupaj" je že pred časom za nemški RTL povedal Todt in dodal: "Da, res je, z Michaelom gledava dirke."

Schumacher je v tekmovanju formula 1 osvojil sedem naslovov svetovnega prvaka in je zmagovalec 91 dirk za formulo ena ter še danes velja za enega najuspešnejših dirkačev.

Foto: AP / Guliverimage Nekaj o Michaelu Schumacherju Michael Schumacher je bil eden najboljših dirkačev formule 1 vseh časov. V svoji karieri je osvojil sedem naslovov svetovnega prvaka, kar je rekord. Tega je pozneje izenačil Lewis Hamilton. Schumacher je bil znan po svoji agresivni vožnji in izjemnem občutku za dirkalnik. Bil je tudi zelo tehnično podkovan. Bil je zelo priljubljen dirkač in vedno je bil pripravljen na stik z navijači. Svojo kariero je končal leta 2006. Leta 2010 se je vrnil v Formulo 1, vendar ni več dosegel takšnih uspehov, dokončno se je upokojil leta 2012. Še vedno se drži številnih rekordov v formuli 1 in velja za enega najboljših dirkačev vseh časov ter ima v lasti še kar nekaj rekordov. Njegovi uspehi v formuli 1: sedem naslovov svetovnega prvaka (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004),

91 zmag,

68 najboljših startnih položajev,

77 najhitrejših krogov,

15 pole-pozicij in zmag v eni sezoni.

