Popolna osredotočenost? Komikove šale mu niso prišle do živega.

Po tem, ko je na podelitvi oskarjev leta 2022 Will Smith na odru oklofutal komika Chrisa Rocka, je po družbenih omrežjih spet zakrožil posnetek iz leta 2010, ko sta se v finalu lige NBA merili moštvi Los Angeles Lakers in Boston Celtics. Na tekmah jezernikov nikoli ne manjka hollywoodskih zvezdnikov in 6. junija na drugi tekmi finala si je tekmo ogledal tudi Chris Rock v družbi še enega priznanega ameriškega duhoviteža Davida Spada. Kot se za milijonarje spodobi, sta sedela tik ob igrišču in povsem ob klopi LA Lakers. V nekem trenutku se je ob Rocku znašel prvi zvezdnik moštva Lakers Kobe Bryant in Rock je izkoristil priložnost ter košarkarju namenil nekaj svojih šal.

Osredotočenost ali aroganca?

Bryant je ostal popolnoma hladen. Niti za trenutek se ni pustil zmesti, dogodek pa je postal primer tega, kako izjemno so vrhunski športniki osredotočeni na dogajanje na igrišču. "To je prikaz ubijalske elitne mentalitete Črne Mambe," še danes radi poudarjajo ljubitelji košarke v ZDA, a v tem nikakor niso soglasni. Če Bryantovi podporniki - in teh je po njegovi tragični in veliko prezgodnji smrti v helikopterski nesreči 26. januarja 2020, ko je poleg njega in njegove 13-letne hčerke Gianne življenje izgubilo še sedem ljudi, veliko – hladnokrvno ignoriranje komika pripisujejo košarkarjevi osredotočenosti, obstajajo tudi takšni, ki so prepričani, da šlo za še en prikaz Bryantove arogance.

"Oprostite, ampak, kaj če ta incident, še posebej pa Bryantov odziv nanj na novinarski konferenci po tekmi, kaže predvsem to, da je drugi najboljši košarkar lige NBA (se opravičujem, ampak če bi bilo LeBronu Jamesu podarjena pomoč Paua Gasola in Lamara Odoma, bi tudi on trikrat zapored igral v finalu) le tepec brez smisla za humor? Kobe ni reagiral, ker to ni bilo v njegovem scenariju. Človek nima nobene spontanosti izven igrišča," je Bryanta ostro kritiziral novinar medija culturemap Chris Baldwin.

Kako bi reagiral Michael Jordan?

LA Lakers imajo bržčas najbolj zvezdniške navijače v ligi NBA, njihove tekme je desetletja redno obiskoval tudi oskarjevec Jack Nicholson. Foto: Guliverimage Zapisal je še, da je ta skorajda nečloveška sposobnost koncentracije navaden mit, da vrhunski športniki prav dobro zaznavajo okolico in da bi Michael Jordan na Bryantovem mestu reagiral veliko bolj simpatično. "Trenutek s Chrisom Rockom bi spremenil v zabaven dogodek, ki bi se ga spominjali še dolgo po tem, ko bi nam sam finale že ušel iz spomina. Reggie Miller bi iz tega naredil drugo kariero," se je še razburjal Baldwin in spomnil na dolgoletni "spor" Millerja, nekdanjega zvezdnika moštva Indiana Pacers, in Spika Leeja, ameriškega filmskega režiserja in strastnega navijača mošta New York Knicks. Pacers in Knicks so se v devetdesetih letih prejšnjega stoletja redno srečevali v končnici vzhodne konference lige NBA in rivalstvo je bilo vroče. Lee, redni gledalec tekem v prvi vrsti dvorane Madison Square Garden, in Miller sta se redno "na pol prijateljsko" zmerjala in s tem skrbela za zabavo v kultni dvorani.

Zamujena priložnost

Bryant pa je z Rockom zamudil imenitno priložnost za popestritev šova, menijo številni. Prav nič si ni izboljšal ugleda, so poudarjali Bryntovi številni kritiki. In teh ni bilo malo. Ne gre namreč pozabiti, da Kobe Bryant v času življenja niti približno ni bil tako univerzalno spoštovan in priljubljen kot je po smrti. V času 20-letne kariere v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, si je izvrstni strelec prislužil sloves popolnoma brezkompromisnega tekmovalca, ki je za zmago pripravljen narediti domala vse.

Zaradi tega seveda ni mogel biti všeč vsem, že s svojimi soigralci je imel številne kratke stike, kaj šele s tekmeci. Ob koncu tistega večera v Los Angelesu pa bi lahko bil bolj sproščen, Lakers so namreč prvo tekmo finalne serije z Bostonom dobili s 102:89. Drugače je bilo na drugi tekmi, ki so jo Lakers v domači dvorani izgubili. Boston jih je premagal s 103:94 in serijo izenačil. LA se je tedaj naslova veselil šele po sedmih tekmah, to pa je bila tudi zadnja od petih Bryantovih zmag v finalih lige NBA.

Srečanje z Dončićem

Po končani karieri se je Kobe Bryant le bolj sprostil, konec decembra leta 2019 pa se je celo sam znašel v vlogi komika ob igrišču. V dvorani Staples Center so pri LA Lakers tedaj gostovali Dallas Mavericks z novim zvezdnikom lige NBA, našim Luko Dončićem. V nekem trenutku je Dončić ob robu igrišča čakal na nadaljevanje igre, ko ga je zmotil komentar iz prve vrste. Najprej se je začudeno in malce jezno obrnil, v trenutku, ko je spoznal, da ga kar v slovenščini (bržčas s kakšnimi bolj sočnimi izrazi, ki se jih je naučil od nekdanjega soigralca Saše Vujačića) nagovarja petkratni prvak lige NBA in dvakratni olimpijski prvak Kobe Bryant, pa se je nasmehnil do ušes in slavnemu gledalcu stisnil roko. Zdajšnji in nekdanji zvezdnik lige NBA sta se srečala tudi po tekmi, si izmenjala nekaj besed, poskrbela za skupno fotografijo, nato pa je Bryant Slovenca prosil še za skupno fotografijo s hčerko Gianno.

Vrhunski športniki so samo ljudje, navijačev ne morejo kar odmisliti, slišijo marsikatero žaljivko, pohvale in bodrenje pa jim dajejo krila. Interakcija z navijači je neizbežna in če je malce zbadljiva, pa duhovita, to samo popestri dogajanje, če pa postane žaljiva in nesprejemljiva, pa se lahko zgodi tudi kraval, kot se je zgodil 19. novembra leta 2004 na tekmi med Indiana Pacers in Detroit Pistons. Množični pretep, ki je za vedno spremenil zgodovino lige NBA.

