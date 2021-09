Pretep, ki je za vedno spremenil ligo NBA #video

Potem ko je Netflix, spletna platforma za ogled televizijskih serij in filmov, lani v svet poslala miniserijo Zadnji ples, v kateri je zajel kariero enega najboljših košarkarjev vseh časov, Michaela Jordana, je pred kratkim svojo televizijsko upodobitev v obliki dokumentarca dobil tudi eden najbolj črnih dni v ligi NBA. Za mnoge dogodek, ki se ga je oprijelo ime The Malice at the Palace (zlo v dvorani, op. p.), še vedno predstavlja enega izmed največjih sramot v zgodovini sodobnega športa.

Petek, 19. november 2004, se je za vedno zapisal v zgodovino lige NBA. Čeprav bi si večina vodilnih v najmočnejši košarkarski ligi na svetu želela, da bi ta spomin lahko za vedno izbrisala, se je z debelimi črkami zapisal v zgodovino košarkarskega sveta. Pretep, ki je za vedno spremenil zgodovino lige NBA, se je zgodil na srečanju med Indiano Pacers in takratnimi branilci naslova Detroit Pistons.

V glavni vlogi se je znašel Ron Artest. Foto: Guliverimage

To je bil prvi obračun ekip potem, ko sta se ekipi v sezoni pred tem pomerili v finalu vzhodne konference. Takrat so Pistonsi slavili v šestih tekmah in na koncu osvojili naslov. Obe moštvi sta v tistem času veliko stavili na trdo obrambo. V tej tekmi pa so dominirali košarkarji Indiane, ki so že v prvem polčasu vodili z 20 točkami naskoka. Na tekmi rednega dela sezone, ki ni odločala praktično o ničemer in vodstvu Indiane s 97:82, se je slabih 46 sekund pred koncem pred koncem srečanja ustavil svet. Liga NBA pa je takrat v svojo zgodovino dobila črno piko, ki je pomenila tudi premik v glavah vodilnih.

Detroit Pistons : Indiana Pacers 82:97* (27:34, 16:25, 23:21, 16:16)

Hamilton 20, Rasheed Wallace 19 (10 skokov), Ben Wallace 13 (10 skokov); Artest 24 točk, O'Neal 20 (13 skokov). *tekma je bila prekinjena 45,9 sekunde pred koncem. The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills, Michigan, 22.976 gledalcev Sodniki: Tim Donaghy, Ron Garretson, Tommy Nunez Jr. Detroit Pistons: Richard Hamilton, Chauncey Billups, Ben Wallace, Rasheed Wallace, Tayshau Prince, Antonio McDyess, Lindsey Hunter, Darvin Ham, Smush Parker, Elden Cambpell, Darko Miličić, Derrick Coleman; trener: Larry Brown. Indiana Pacers: Ron Artest, Jamaal Tinsley, Stephen Jackson, Austin Croshere, Jermaine O'Neal, Fred Jones, David Harrison, Eddie Gill, James Jones, Scot Polland, John Edwards, Jonathan Bender; trener: Rick Carlisle.

Pretep, ki je spremenil košarkarski svet

V glavnih vlogah so se takrat znašli danes že nekdanji košarkarski velikani Ben Wallace, pa Ron Artest, ki ga danes poznamo pod imenom Metta World Peace, Jermaine O'Neal, Stephen Jackson pa tudi privrženci Detroita, ki so si tekmo ogledali v živo. Dobrih 46 sekund pred koncem srečanja v dvorani The Palace of Auburn Hills je Artest napravil grob prekršek ob poskusu polaganja Bena Wallaca. Ta je nato jezno skočil proti košarkarju Indiane, nato pa se je vnel pretep, ki se je po nekaj hudih minutah le pomiril. A takrat se je zgodovina s hudim madežem šele začela pisati. Povod za izgred? Kozarec piva.

Prvi kratek stik med Artestom in Wallacom. Foto: Guliverimage

Artest, ki je bil v ligi NBA poznan kot eden izmed košarkarjev z zares tankimi živci, se je ob sporu ulegel na zapisnikarsko mizo, kjer se je poskušal umiriti, takrat pa je vanj iz občinstva priletel kozarec s pivom. Kozarec, ki je zadel danes 41-letnega nekdanjega košarkarja, je vrgel John Green. V tistem momentu je dvorana v Michiganu eksplodirala. Artest je jezno skočil na tribuno, v zmešnjavi pa je namesto Greena obračunal z njegovim prijateljem. Vnel se je pretep med obema ekipama in navijači. Artestu sta na tribuno na pomoč prihitela še Jackson in O'Neal. Košarkarji Indiane, med drugim Eddie Gill, David Harrsion, Reggie Miller, ki zaradi poškodbe takrat ni igral, Fred Jones in Jamaal Tinsley, pa tudi varnostniki in policisti so poskušali umiriti strasti in razjarjene košarkarje, a brez uspeha.

Pretep se je nadaljeval še na parketu, med drugim sta Artest in O'Neal obračunala z enim izmed navijačev. Takratni trener Indiane je ob tem skušal nagovoriti dvorano, da naj se vendarle zadeve umirijo, a brez uspeha. Košarkarje so nato ob hudih žvižgih in obmetavanju z različnimi stvarmi, med drugim so na igrišče leteli tudi stoli, in spremstvu policije pospremili v garderobo. Izgred je skupno trajal manj kot deset minut, a se je za vedno vpisal v zgodovino kot eden najbolj sramotnih dogodkov v zgodovini športa.

Devet poškodovanih, dva v bolnišnici

Na tekmi, ki so jo nato odpovedali, je bilo poškodovanih devet gledalcev, od tega sta dva končala v bolnišnici. Devet košarkarjev je bilo skupno suspendiranih za 146 tekem. Med glavni kaznovanci so bili Artest, ki je dobil kazen 86 tekem, Jackson 30, O'Neal 14, Ben Wallace pa šest. Skupno je devet košarkarjev izgubilo kar enajst milijon dolarjev, s tem ko so ostali brez plač za tekme, ko so bili suspendirani. Pet košarkarjev je bilo obsojenih tudi za napade, s čimer so si prislužili leto pogojne kazni in družbeno koristnega dela. Obtoženih je bilo tudi pet gledalcev v dvorani. Ti so si prislužili prepoved obiskovanja tekem Detroita do konca življenja.

Pretep, ki je spremenil košarkarski svet. Foto: Guliverimage

Veliko vlogo so po izgredu imeli tudi mediji, ki so v veliki večini krivdo za izgrede pripisovali košarkarjem Indiane, in ne toliko tudi gledalcem na tekmi. "Ni izgovorov za takšno obnašanje navijačev in ni razloga, da se košarkarji na takšne provokacije odzovejo. Res me je skrbelo za vse udeležene. Nikoli še nisem videl česa takšnega. Znašel sem se v situaciji, ko nisem vedel, kaj storiti," je po dogodku dejal trener Detroita Larry Brown, ki je sicer v tej sezoni z Detroitom prišel do velikega finala, tam pa je moral priznati premoč San Antoniu. "Dogodek sem si ogledal še po televiziji in že tam je izgledalo grozno, v živo je bilo še dvajsetkrat huje," pa je po tem dogodku dejal O'Neal.

Kazni Ron Artest (Indiana) - suspendiran za 86 tekem (celotno sezono) - ostal brez 4.995.000 dolarjev

Stephen Jackson (Indiana) - 30 tekem - 1.700.000 dolarjev

Jermaine O'Neal (Indiana) - 15 tekem (pred pritožbo 25) - 4.111.000 dolarjev

Ben Wallace (Detroit) - 6 tekem - 400.000 dolarjev

Anthony Johnson (Indiana) - 5 tekem - 122.222 dolarjev

Reggie Miller (Indiana) - 1 tekma - 61.111 dolarjev

Chauncey Billups (Detroit) - 1 tekma - 60.611 dolarjev

Derrick Coleman (Detroit) - 1 tekma - 50.000 dolarjev

Elden Campbell (Detroit) - 1 tekma - 48.888 dolarjev Jackson, O'Neal, Johnson in David Harrison (Indiana) so prejeli tudi leto pogojne zaporne kazni, denarno kazen, opravljanje družbeno koristnih del in obiskovanje tečaja za obvladovanje jeze.

Spremembe v ligi

Pretep je botroval tudi k temu, da se je na tekmah lige NBA večji poudarek začelo dajati varnosti igralcev in gledalcev, hkrati pa se je omejila prodaja alkoholnih pijač na tekmah. "Vedno smo veliko dali na varnost, a iz tega incidenta smo se naučili ogromno. Varnost je dobila večji poudarek, med drugim smo začeli preverjati tudi ozadje ljudi, ki v dvoranah skrbijo za varnost vseh," je ob tem dejal komisar lige Adam Silver. Ob tem so omejili velikost in število prodanih alkoholnih pijač, hkrati pa so prepovedali njihovo prodajo v zadnjih četrtinah obračunov.

Jermaine O'Neal in Ron Artest po incidentu nista govorila kar 14 let. Foto: Guliverimage

Ironično, sta se ekipi nato v isti sezoni srečali še v končnici, v drugem krogu je bil Detroit boljši od Indiane, ki si po tem dogodku dolgo ni opomogla. Na naslednji tekmi po izgredu je imela Indiana zaradi vseh kaznovanih in poškodb na voljo le šest košarkarjev. Pacers so bili sicer pred tem dogodkom eni od glavnih pretendentov za osvojitev šampionskega prstana.

"Mislim, da bi takrat osvojili naslov. Vem, da smo bili v poziciji za končni uspeh. To si bom vedno zapomnil ne glede na vse če-je in ostale stvari, ki so se dogajale," je v povezavi z incidentom dejal World Peace, ki je sezono zatem zapustil Indiano, izgred pa je za vedno zaznamoval njegovo kariero, v kateri je potem obveljal za zelo problematičnega košarkarja. Neslavno se je pri Pacersih končala tudi pot Stephena Jacksona, ki so ga leta 2006 aretirali, potem ko je streljal pred enim izmed striptiz klubov. Zatem je bil del menjave. Leta 2008 je kot zadnji Indiano zapustil še O'Neal, ki se je preselil v Toronto. O'Neal in Artest po neljubem dogodku nista spregovorila kar 14 let. Odnos sta zakrpala leta 2018.

Neslavni dogodek se je odrazil tudi v slabšem obisku tekem Indiane. V sezoni 2004/05 je njihove tekme v povprečju obiskovalo slabih 17 tisoč gledalcev, številke pa so padale vsako sezono do sezone 2013/14, ko se številke znova povzpele do približno 17.500 obiskovalcev. Dvorano Palace of Auburn Hills, ki je bila sicer dolga leta dom Detroit Pistonosov in je lahko sprejela več kot 24 tisoč gledalcev, so lani julija zrušili. A spomin na dan, ki je spremenil košarkarski svet, bo kljub temu ostal za vedno.

