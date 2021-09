Novak Đoković jih je slišal od svoje mame

Foto: Guliverimage

Novak Đoković je oddaljen le še eno zmago od zgodovinskega uspeha. Srbski teniški zvezdnik bi lahko v nedeljo postal igralec z največ zmagami na turnirjih za grand slam. Trenutno so Roger Federer, Rafael Nadal in Đoković izenačeni (20). Če Noletu v finalu OP ZDA uspe premagati Daniila Medvedjeva, bo v svojo vitrino postavil 21. lovoriko s turnirjev za grand slam in tako spisal teniško zgodovino. Prav tako bi postal prvi igralec, ki bi po 52 letih osvojil koledarski grand slam (vse štiri turnirje za grand slam, op. p.). Nazadnje je leta 1969 to uspelo Avstralcu Rodu Laverju.

Pred 16 leti: frizerka ga je vprašala, ali si želi kaj posebnega

Pred kratkim je Novak razkril zanimivo anekdoto izpred 16 let, ko se je še kot najstnik skozi kvalifikacije prvič prebil na glavni turnir OP Avstralije. V prvem krogu je v večernem terminu na osrednjem igrišču igral proti Rusu Maratu Safinu. Spominja se, da je šel pred tistim dvobojem k frizerju.

"Čudovita gospa, ki je bila frizerka, me je vprašala, ali želim kaj posebnega za tisti večer. Vprašal sem jo: 'Kaj mi predlagate?' Odgovorila mi je, da bi lahko pobarvala lase v sprednjem delu."

"Nikoli v življenju še nisem naredil česa takšnega, zato sem si rekel: 'Zakaj ne?' Star sem bil 17 ali 18 let, in če bom igral na osrednjem igrišču, lahko to naredim v slogu," je pripovedoval prvi igralec sveta. Ob tem je odkrito priznal, da je bila z novo pričesko še najmanj zadovoljna njegova mama.

Mama ni bila najbolj zadovoljna z novo pričesko. Foto: Gulliver/Getty Images

Pozneje pogovor z mamo ni bil najbolj prijeten

"Pogovor, ki sva ga imela z mamo po tem, zame ni bil najbolj prijeten, ampak smo se ob tem tudi nasmejali. Zdi se, da je minilo že dolgo časa. Pravzaprav je minilo 16 let od mojega prvega dvoboja na osrednjem igrišču, prvega dvoboja na glavnem turnirju za grand slam. Da, minilo je že kar nekaj časa," se je spominjal Nole.

Novak Đoković s pobarvanimi lasmi Foto: YouTube

Danes 34-letni Beograjčan je takrat proti Safinu izgubil z izidom 6:0, 6:2 in 6:1. Leto pozneje je spet izgubil v prvem krogu, leta 2007 se je prebil do osmine finala, leto pozneje (2008) pa mu je uspel veliki met, ko je na OP Avstralije prvič v karieri osvojil turnir za grand slam V vseh teh letih je postal eden najboljših teniških igralcev vseh časov. Na turnirjih za grand slam je do zdaj zbral 323 zmag in le 45 porazov. Skupno je v svoji karieri osvojil 85 turnirskih lovorik.

Šele po končani karieri se bo zavedal, kaj mu je uspelo

Novak se težko zaveda, kaj vse mu je uspelo v karieri. Pravi, da ga mnogi sprašujejo, ali se zaveda, kaj mu je uspelo v vseh teh letih, in kakšni so njegovi občutki.

"Seveda se zavedam, ampak tenis je takšen šport, da moraš že naslednji dan obrniti novo stran. Ko končate turnir, se morate že vprašati, kateri je naslednji turnir. Kaj je naslednji izziv, kateri je naslednji cilj, ki ga morate doseči? Nimate prav veliko časa in energije, da bi razmislili o vsem, kar ste dosegli. Poskušam biti hvaležen za vse to in cenim vsak korak na tej poti," pravi Đoković, ki meni, da se bo po končani karieri verjetno bolj zavedal, kaj mu je uspelo. "Takrat bom imel verjetno malo širši pogled na vse skupaj in bolje razumel, kaj sem doživel."

Mu bo v nedeljo uspelo? Foto: Guliverimage

Nasprotnik v finalu je Daniil Medvedjev

Novak Đoković bo v nedeljo v finalu igral proti Rusu Daniilu Medvedjevu. Igralca sta do zdaj odigrala osem medsebojnih dvobojev. Statistika je na strani Beograjčana (5:3). Nazadnje sta igrala letos v finalu OP Avstralije, v katerem je bil po treh nizih boljši 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. Mu bo v nedeljo uspelo v vitrino postaviti še 21. lovoriko za grand slam?