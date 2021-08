Ena največjih katastrof: V nekaj sekundah umrlo več kot 80 ljudi #video

Leta 1955 se je na dirk Le Mansi zbralo med 250 in 300 tisoč ljudi. Verjetno bi jih bilo manj, a tistega 11. junija je bilo nebo brez oblačka, kar je ljubitelje bencinskih hlapov še toliko privabilo na eno najznamenitejših dirk.

Zasedba izjemna, borba za velik prestiž

Zasedba voznikov je bila izjemna. Zbrali so se vsi najboljši vozniki tistega časa. Ne da so bil tam Juan Manuel Fangio, Stirling Moss in Mike Hawthorn, ampak je šlo takrat tudi za prestiž avtomobilskih znamk. Ferrari je bil aktualni prvak Le Mansa, Jaugar je vložil vse svoje znanje v to dirko in si po dveh letih premora znova privozil prestižno lovoriko. Pri Mercedesu so velike upe polagali v novi avto 300 SLR. Ta je imel takrat ultra lahko ohišje iz magnezijeve zlitine, ki sta ga vozila Fangio in Moss.

Foto: Guliverimage

Že v uvodu dirke so padali rekordi proge

Začetek dirke je bil razburljiv. Čeprav gre za vzdržljivostno dirko, se je zdelo, da gre pri Mercedesu in Jaguarju za šprint, saj sta oba večkrat postavila rekord proge. Mike Hawthorn, voznik Jaguarja, tokrat ni bil odločen samo zmagati. Njegova želja je bila, da deklasira Mercedesa. Hawthorn je v drugi svetovni vojni izgubil bližnjega sorodnika, zato je bil deseto leto po vojni še toliko bolj motiviran, da porazi nemškega proizvajalca avtomobilov.

Pierre Levegh je bil ob hudi nesreči takoj mrtev. Foto: Guliverimage

V 35. krogu, po treh urah dirke, je prišlo do katastrofe velikih razsežnosti, ki je tistega sončnega dne ni nihče pričakoval. Še danes ni povsem jasno, kdo je bil kriv v tistih nekaj sekundah, ki so pripeljale do največje nesreče v avtomobilističnih dirkah.

A nekatera dejstva so jasna. Mike Hawthorn je prehitel britanskega voznika Lancea Macklina (Austin Healy), še preden je spoznal, da mora zaviti v bokse. Začel je močno zavirati in zapeljal proti svojemu boksu. Ta manever je presenetil Macklina, ki se je začel umikati v desno stran. S tem je zapeljal na pot Pierra Levegha, voznika Mercedesa. Francoz pri 150 kilometrih na uro ni imela časa za pravo reakcijo, tako da je njegovo desno kolo zadelo v Macklinov avto.

Na sliki duhovnik, ki je za umrle izvajal zadnji obred. Foto: Guliverimage

Avtomobilska giljotina: V nekaj sekundah naj bi umrlo umrlo 83 ljudi

Njegov Mercedes je poletel v zrak, trčil v ograjo in se razletel. Levegha je vrglo iz dirkalnika in je bil na mestu mrtev. Deli dirkalnika so prileteli v množico. Eden izmed novinarjev je takrat nesrečo označil za avtomobilsko giljotino, saj je bil ob progi masaker. V nekaj sekundah je umrlo 83 ljudi (uradna števila umrlih in poškodovanih še danes ni znana op. p.), stotine jih je bilo poškodovanih. Ljudje so uporabljali reklame panoje, za prevoz poškodovanih in mrtvih. Nekateri so mrzlično iskali svoje ljubljene, duhovniki pa so tam že izvajali zadnje obrede.

John Fitch takoj Mercedes pozval k umiku z dirke, Jaguar to zavrnil John Fitch na treningu, dan pred začetkom dirke Foto: Guliverimage

John Fitch, sovoznik umrlega Pierra Levegha, je v času nesreče stal ob ženi Levegha. Ta je nemudoma Mercedes pozval, naj odstopi z dirke. Končna odločitev je bila sprejeta šele nekaj po polnoči, potem ko so bili seznanjeni direktorji. Vsi pa so se soglašali, da se umaknejo. Preostale voznike Mercedesa so okrog dveh zjutraj umaknili z dirke.

Vodilni član ekipe Mercedes je prišel tudi do vodje ekipe Jaugarja in predlagal, da se solidarnostno tudi oni umaknejo z dirke. Vodja ekipe Jaguar Lofty England je to zavrnil.

Foto: Guliverimage

Danes je težko soditi odločitve ekipe Jaguar in francoskih organizatorjev Le Mansa, vendar zdi se, da je bila njihova odločitev vse prej kot navadna. Organizatorji so se branili, da dirke niso prekinili zaradi morebitnega kaosa. Šokirani gledalci bi namreč lahko zaprli pot reševalnim vozilom. Mnogi niso "kupili" te zgodbe, saj bi lahko dirko prekinili ob treh zjutraj, ko na tribunah ni bilo gneče.

Na koncu sta dirko dobila Mike Hawthorn in njegov sovoznik Ivor Bueb in ob tem tudi postavila rekord povprečne hitrosti (170 kilometrov na uro). Hawthorn je bil po zmagi in hudi nesreči videti še vedno raztresen. Obsodili pa so njegovo gesto, potem ko je po zmagi nazdravil s šampanjec.

Foto: Guliverimage

Takoj po tekmi naj bi priznal krivdo, a je pozneje vse zanikal

V naslednji dnevih in tednih so iskali krivca za nastalo nesrečo. To se je pozneje razvleklo v mesece in leta. V uradnem poročilu so zapisali, da nihče od voznikov ni bil kriv. Opozorili pa so, da proga ni bila pripravljena za takšne hitrosti. Proga je bila zgrajena leta 1923, ko so imeli avtomobili najvišjo hitrost 60 kilometrov na uro. Od takrat je bilo na progi narejenih le nekaj manjših popravkov, kljub temu da so avtomobili dosegali že trikrat večjo hitrost.

Uradno poročilo ni umirilo strasti med vozniki. Mnogi so namreč menili, da je Hawthorn začel prehitro zavirati. Nekateri so celo poročali, da je Hawthorn takoj po nesreči v solzah priznal svojo krivdo in se spraševali, zakaj je to pozneje svojo krivdo zanikal. Podporniki Hawthorna in Jaguarja so nasprotovali tej trditvi in trdili, da Macklin kot tudi Levegh (ta je bil star 50 let) nista bila usposobljena za vožnje pri tako visokih hitrostih.

Hawthorn je leta 1958 v svoji avtobiografiji še enkrat zatrdil, da ni bil kriv za nesrečo. Macklin je to razumel kot osebni napad nanj in Britanca tožil. Zadeva še ni bila rešena, ko se je januarja leta 1959 Mike Hawthorn smrtno ponesrečil z Jaguarjem.

Od tiste nesreče se je potem veliko spremenilo. Foto: Guliverimage

Od tiste nesreče se je veliko spremenilo

In kaj se je spremenilo po katastrofalni nesreči? Veliko. Na Le Mansu so precej izboljšali progo. Dirke so bile prepovedane po vsej Evropi, dokler niso izboljšali varnostnih razmer. Ob koncu tiste sezone sta se upokojila Macklin in Fitch, prav tako tudi nekaj ostalih voznikov, ki so tistega leta tekmovali. Mercedes se je v celoti umaknil iz dirk in se vrnil šele leta 1987.

A te stvari so nepomembne, glede na to, da je v nekaj sekundah tragično umrlo več kot osemdeset ljudi. To so bili le ljudje, ki so se tistega junijskega dne odpravili uživati.

Konec tedna 21. in 22. avgusta v Le Mansu potek že 89. prireditev dirke. Ta že od leta 1923 poteka na dirkališču Circuit de la Sarthe blizu Le Mansa. Zadnje tri dirke je zmagala ekipa Toyota Gazzo Racing.