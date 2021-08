Križev pot irskega telovadca, ki so ga zdravniki že zdavnaj odpisali

Kieran Behan je irski telovadec, ki je zaradi različnih zdravstvenih težav več let preživel na invalidskem vozičku, a se je kljub temu uspel kar dvakrat uvrstiti na olimpijske igre. Zaradi svoje neobičajne življenjske zgodbe, polne vzponov in še več dramatičnih padcev, je bil eden od največjih zvezdnikov olimpijskih iger v Londonu leta 2012.

Poletne olimpijske igre v Londonu (27. julij - 12. avgust 2012) so pa bile za Slovenijo izjemno uspešne. Judoistka Urška Žolnir je postala prva Slovenka v času samostojne Slovenije, ki se lahko pohvali z naslovom olimpijske prvakinje, Primož Kozmus je svoje kladivo vrgel do srebra, veslača v dvojnem dvojcu Luka Špik in Iztok Čop sta priveslala do brona, bronastega odličja pa se je razveselil tudi strelec Rajmond Debevec.

Izjemno uspešne pa so bile tudi za irskega telovadca Kierana Behana, ki je kljub vsem zdravniškim napovedim, ki so mu napovedovale vse prej kot nadaljevanje športne kariere, vztrajal in uresničil sanje o nastopu na olimpijskih igrah, največjem športnem dogodku na svetu. Bil je celo prvi irski telovadec, ki se je uspel kvalificirati na igre pod petimi krogi. Rojak Barry McDonald je leta 1996 v Atlanti nastopil na posebno povabilo.

Kjer je volja, tam je pot. Tam je Kieran Behan.

Zakaj je zgodba Kierana Behana tako posebna? Ker je ena tistih, ki potrjujejo večkrat prežvečeni, a resnični pregovor, da kjer je volja, tam je tudi pot.

Behan se je rodil 19. aprila 1989, v kraju Hertfordshire na jugu Angliije. Starša sta Irca, oče Phil in mama Bernie.

Tumor v nogi

Že zelo zgodaj se je začel ukvarjati z gimnastiko. Pri desetih letih je doživel prvi šok. V njegovi nogi so zdravniki odkrili tumor, sicer benigen, a vseeno tumor. Tvorbo so sicer odstranili, a je zaradi zapletov med operacijo fant pristal na invalidskem vozičku. Približno za leto dni. Petnajst mesecev pozneje se je navkljub vsem možnostim vrnil na treninge gimnastike.

Padec z droga

A ne za dolgo. Med treningom na drogu je zdrsnil z orodja in si poškodoval glavo. Utrpel je možganske krvavitve in si poškodoval notranje uho, kar je vplivalo na njegovo ravnotežje in koordinacijo.

Spet je pristal na invalidskem vozičku. A tokrat je bilo huje. Na novo se je moral naučiti povsem preprostih veščin, kot sta pokončno sedenje in premikanje glave. Za naslednja tri leta je moral pozabiti na gimnastiko. Še več, zdravniki so napovedali, da nikoli več ne bo hodil, kaj šele telovadil.

Kaj šele telovadil na najvišji ravni.

Kot Feniks. Vedno znova.

Pa se spet ni vdal. Vrnil se je na treninge in že na mladinski ravni nanizal več vrhunskih dosežkov, vključno s četrtim mestom na mladinskem evropskem prvenstvu leta 2006 v Volosu v Grčiji, kjer je zastopal Veliko Britanijo.

Leta 2009 se je spet znašel na operacijski mizi. Tokrat ga je ustavila rekonstrukcija križnih vezi na desnem kolenu, ki zahteva med devet in 12 meseci okrevanja. Šest tednov pred njegovim načrtovanim debijem v članski konkurenci – na evropskem prvenstvu leta 2010 – si je strgal še križne vezi na levem kolenu.

Oktobra 2010 je končno dočakal krst v članski konkurenci. Nastopil je na svetovnem prvenstvu v Rotterdamu in tekmoval na treh (od šestih) kvalifikacijskih tekmah, a zaradi okrevanja po operaciji večjega vtisa ni pustil.

Odprlo se mu je leto pozneje, leta 2011. Nastopil je na evropskem prvenstvu v Berlinu in svetovnem v Tokiu. Postal je celo zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala na parterju in se kvalificiral na testni dogodek pred olimpijskimi igrami v Londonu.

Do financ z dobrodelnimi akcijami

Financiral se je sam. Od Irske zveze za gimnastiko ni dobil niti funta. Za potovanja, štartnine in namestitve je do konca leta 2011 zapravil skoraj 12 tisoč evrov. Pri financiranju so mu pomagali prijatelji in sorodniki, nekaj je zaslužil tudi s prodajo slaščic in raznimi dobrodelnimi akcijami.

Leta 2012 je nastopil na testnem tekmovanju pred londonskimi olimpijskimi igrami. Na parterju se je prebil v finale in tam tekmo z najboljšo oceno za izvedbo končal na četrtem mestu. To mu je prineslo uvrstitev na olimpijske igre, hkrati pa so se zbudili tudi pri irski gimnastični zvezi, kjer so mu zagotovili 12 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Kar naenkrat je postal velika zvezda. Mediji so se pulili za intervjuje, gostoval je v različnih oddajah, tudi v oddaji The Late Late Show, dočakal je tudi zajetno sponzorsko pomoč.

Istega leta je v dresu Irske nastopil tudi na evropskem prvenstvu in postal prvi irski telovadec, ki se je prebil v finale evropskega prvenstva (tretje mesto po kvalifikacijah).

Spet smola. Mesec dni pred olimpijskimi igrami.

Kljub naletu ga je mesec dni pred olimpijskimi igrami v Londonu spet ustavila smola. Zlomil si je eno od kosti v stopalu (stopalnico), a kljub temu vztrajal in nastopil na igrah. Žal brez uspeha. Obstal je v kvalifikacijah posamičnega mnogoboja, in tudi na posameznih orodjih se mu ni uspelo prebiti v finale.

Po igrah je spet legel na operacijsko mizo. Operacija levega kolena. Težave so izvirale iz operacije v otroštvu, ko so mu zdravniki med operacijo tumorja odstranili del levega kvadricepsa, kar je pomenilo trajno okvaro njegove leve noge. Operacija križnih vezi leta 2010 je vse skupaj še dodatno poslabšala. Leta 2013 ga je čakala še ena zahtevna operacija, ki bi po mnenju zdravnikov lahko končala njegovo kariero.

Spet se ni vdal. Po dolgotrajnem okrevanju se je vrnil. Leta 2014 je nastopil na svetovnem prvenstvu na Kitajskem, leto pozneje pa končno užival v plodovih svojega truda in odrekanja.

Na evropskem prvenstvu 2015 je postal prvi irski telovadec, ki se je prebil v finale mnogoboja, v finalu parterja pa je pristal na nehvaležnem četrtem mestu.

Prvi Irec, ki bo nastopil na dveh olimpijskih igrah

Aprila 2016 je bil na kvalifikacijski tekmi za uvrstitev na olimpijske igre v Rio de Janeiru drugi na parterju, hkrati pa si je priboril tudi vstopnico za olimpijske igre v Riu. Kot prvi Irec, ki je nastopil na dveh olimpijskih igrah.

Tam se je spet poškodoval. Že na prvi diagonali vaje na parterju si je izpahnil koleno, a kljub temu vajo izpeljal do konca.

Po vrnitvi domov ga je spet čakala operacija, po kateri pa je izvedel slabo novico. Zdravniki so mu povedali, da potrebuje menjavo kolena, kar je pomenilo dokončni konec njegove kariere.

Danes je glavni trener avstrijske reprezentance v športni gimnastiki. Trener z goro izkušenj in večkratnimi potrditvami pregovora, da kjer je volja, se najde tudi pot.