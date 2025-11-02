Ko so šle stvari preko meje dobrega okusa #video

Rogerju Federerju in Rafaelu Nadalu je bilo na igrišču nerodno kot verjetno še nikoli prej in nikoli pozneje, ko sta se na dobrodelnem dvoboju v dvojicah grdo sporekla Andre Agassi in Pete Sampras. Takrat je šel njun spor po mnenju mnogih peko meje dobrega okusa.

Leta 2010 so se zbrali eni najboljših igralcev vseh časov, da bi pomagali po potresu na Haitiju. Foto: Guliverimage

Andre Agassi in Pete Sampras sta bila v času teniške kariere velika rivala in ljubitelji tenisa so bili navdušeni nad njunimi dvoboji. Nase sta opozarjala z atomskim tenisom tistega časa, različnima slogoma in tudi povsem različnima značajema. Prvi je bil precej bolj odprt, medtem ko je bil Sampras kot oseba bolj zadržan. Zato marsikdo ni bil presenečen, da nista bila v najboljših odnosih. V času njune športne kariere sta v medsebojnem spoštovanju to oba dobro skrivala.

Dobrodelni dvoboj je šel povsem v drugo smer

Po navadi se teniški rivali po končanih karierah zbližajo, pri njima pa je bilo ravno nasprotno. Njun ne ravno najboljši odnos je izbruhnil leta 2010, ko sta igrala na dobrodelnem dvoboju, ko sta bila že oba športno upokojena.

Marca, leta 2010 je bil na turnirju v Miamiju organiziran zanimiv teniški dvoboj, kjer so zbirali sredstva za katastrofalen potres na Haitiju, kjer je po nekaterih ocenah umrlo med 220 do 300 tisoč ljudi. Na eni strani igrišča sta stala Pete Sampras in Roger Federer, na drugi pa Andre Agassi in Rafael Nadal. Stadion je bil nabito poln in mnogi so pričakovali pravi teniški spektakel, saj so na igrišču stali eni najboljših igralcev vseh časov. In res je bil spektakel, ampak v smislu, ki ga verjetno ni pričakoval nihče. Pravzaprav je šlo za spor med Američanoma.

Foto: youtube

Rezultat je bil 4:4, ko je serviral Pete Sampras. Zelo hitro je s svojimi odličnimi servisi prišel do vodstva 40:0. Agassiju, ki je tekmo dvojic vzel bolj za šalo, ni bil všeč Samprasov pristop. Menil je, da je Pete ekshibicijsko dobrodelno tekmo vzel preveč resno. Sledil je Agassijev komentar in vprašanje Samprasu, ali mora vedno igrati in biti tako resen. In to je bil sprožilec, da se je začelo dogajati.

Očitno Samprasu komentar Agassija ni bil niti malo všeč. Zato se je po narejeni dvojni napaki odločil, da bo oponašal hojo svojega rojaka, kar je na tribunah povzročilo huronski smeh, a Agassi se je le kislo nasmehnil in povsem jasno mu je bilo, da tudi on ni zadovoljen. Ko je to videl, ga je Sampras izzval, naj nekaj reče.

Potem je šla stvar predaleč Foto: youtube

Agassi se je odločil odgovoriti z imitacijo. In to na zelo ponižujoč način. Obrnil je svoje žepe in pokazal, da so prazni. S tem je namigoval na zgodbo v svoji avtobiografiji, da je bil Pete zelo skopuški in da je znal pobegniti, ko je bilo treba plačati račun, ter da je dajal zelo slabe napitnine. V tistem trenutku ni bila šala nikomur več smešna. Tudi Rogerju Federerju in Rafaelu Nadalu je bilo tisti trenutek vse prej kot prijetno. Švicar je celo Španca pozval, naj nekaj naredi.

Sampras spet ni ostal dolžen in Agassiju vrnil na neustrezen način. Sampras bi moral servirati po diagonali Nadala, a se je odločil, da bo serviral po paraleli in skušal zadeti Agassija. In ni prav veliko manjkalo, da bi ga zadel. Občinstvo je bilo ob tej potezi šokirano in so obsodili to potezo, saj je bilo očitno, da sta igralca prestopila mejo. Pravzaprav je dvoboj izgubil dobrodelno noto, ampak se še vse do danes govori o njunem sporu.

Pozneje naj bi zakopala bojno sekiro. Foto: Guliverimage

"Prestopil sem mejo"

Igralca se za tem nista pojavila na uradni teniški konferenci, vseeno sta oba s svojimi izjavami skušala pomiriti situacijo. Prestopil sem mejo. Bilo je neprimerno. Vsi smo se zabavali. Poskušal sem biti zabaven. Poskusil sem in ni mi uspelo, saj Sampras ni zares sprejel šale," je takrat za ESP povedal Agassi in dejal, da vendarle ni šlo za nič osebnega ter da je Samprasu poslal sporočilo, če se mu lahko osebno opraviči.

"Zame je stvar končana. Škoda, da se je to zgodilo. Andre se je opravičil. To je ena tistih stvari, ki so bile v zadnjih pol leta preveč napihnjene. Še vedno sva tukaj. Je moj tekmec in prijatelj," pa je nekaj mesecev za tem povedal Sampras. Ob tem je vredno omeniti, da so takrat vseeno zbrali veliko sredstev za pomoč katastrofalnega potresa na Haitiju.

🔹 Podatek Andre Agassi Pete Sampras 🏆 Najvišja uvrstitev na lestvici ATP 1. mesto 1. mesto 📊 Skupni izkupiček (zmage–porazi) 870 – 274 762 – 222 🏅 Naslovi ATP (posamezno + dvojice) 60 64 💰 Zaslužek (posamezno + dvojice) 26,8 milijona evrov USD 37,2 milijona evrov 🏆 Grand Slam naslovi 8 14 🏛️ Zmagal vse štiri Grand Slame (karierni slam) ✅ Da ❌ Ne 🇺🇸 Država ZDA ZDA 📅 Konec kariere 2006 2003 ⚔️ Medsebojni dvoboji (H2H) Agassi 14 – Sampras 20 Sampras 20 – Agassi 14

