Dan, ki je spremenil ligo NBA

12. oktober ima v košarkarski ligi NBA poseben status. Ta dan leta 1979 je močno spremenil zgodovino, nekateri pravijo, da je bil to rojstni dan sodobne košarke. V najmočnejši košarkarski ligi na svetu sta takrat debitirala legendi, Larry Bird v dresu Boston Celtics in Magic Johnson za Los Angeles Lakers. S tema se je razvilo veliko košarkarsko rivalstvo, za nameček pa je 12. oktober 1979 prinesel še eno veliko spremembo, takrat je v ligi NBA padla prva trojka.

Larry Bird in Earvin Magic Johnson danes veljata za velikana severnoameriške košarkarske lige NBA in tega športa nasploh. 12. oktobra leta 1979, ko sta debitirala za svoji ekipi Boston Celtics in Los Angeles Lakers, sta veljala le za izjemna potenciala, a kaj hitro visoka pričakovanja tudi upravičila na parketu.

V najmočnejši košarkarski ligi na svetu sta ikoni debitirali 12. oktobra leta 1979. Foto: Guliverimage

Magic Johnson je bil tistega leta prvi izbor na draftu lige NBA, bil pa je velika želja novega lastnika LA Lakers Jerryja Bussa. Na svoji prvi tekmi v ligi NBA je dosegel 26 točk, tem pa dodal še osem skokov in štiri asistence. Lakers so se veselili tesne zmage s 103:102 nad San Diego Clippers, na krilih izkušenega centra Kareema Abdula Jabbarja pa so se v tisti sezoni tudi veselili naslova prvaka. Ta je bil prvi od petih Magicovih.

Prva tekma Magica Johnsona v ligi NBA:

Larryja Birda je Boston izbral kot šestega na naboru leta 1978, v ligi NBA pa je prav tako kot Magic debitiral 12. oktobra leta 1979. Na prvi tekmi je Keltom do zmage nad Houstonom (114:016) pomagal s 14 točkami, desetimi skoki in petimi asistencami. V prvi sezoni je s soigralci nato izpadel v finalu vzhodne konference proti Philadelphii, a je bil izbran za novinca leta.

Prva tekma Larryja Birda v ligi NBA:

V sezoni, ko so se poslovili kasnejši člani hrama slavnih Rick Barry, Walt Frazier in Pete Maravich, sta Magic Johnson in Larry Bird naznanila novo dobo. LA Lakers so pod vodstvom Jerryja Bussa postajali spektakel, oprijel se jih je vzdevek Showtime, Celtics so z eksekutorjem Birdom začeli novo zmagovito dinastijo, deset let po upokojitvi osrednjega junaka prve Billa Russlla. Magic in Bird sta ponovno zanetila veliko rivalstvo košarkarskih dinastij z vzhodne in zahodne obale ZDA, a je bil Johnson nekoliko uspešnejši. Z Lakers se je veselil petih naslovov prvaka (1980, 82, 85, 97 in 88), Bird "le" treh (1981, 84 in 86).

Leta 1992 sta bila člana prvotnega Dream tema na OI v Barceloni. Foto: Guliverimage Bird je bil trikrat izbran za najkoristnejšega igralca sezone (MVP) v letih 1984, 1985 in 1986, dvakrat je bil MVP finala lige NBA (1984 in 1986), tudi Magic je bil MVP trikrat (1087, 1989 in 1990), pa trikrat tudi v finalu (1980, 1982 in 1987). Obe košarkarski ikoni sta leta 1992 nastopili tudi v reprezentančnem dresu ZDA na olimpijskih igrah v Barceloni, bila sta člana izvornega sanjskega moštva (Dream Team), ki je brez izgubljene tekme osvojilo zlato kolajno.

Rivalstvo med LA Lakers in Boston Celtics, ki sta ga na novo raven dvignila Magic in Bird, v ligi NBA traja še dandanes. Gre za najuspešnejši moštvi lige in LA zdaj s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem lovi večne rivale iz Bostona. Ti so z 18 naslovi prvaka rekorderji lige, Lakers imajo enega manj. Naslednje najuspešnejše moštvo, Golden State Warriors, je zbralo sedem naslovov prvaka, sloviti Chicago Bulls pa šest, vse z legendarnim Michaelom Jordanom.

Prva trojka v ligi NBA:

12. oktober 1979 pa je pustil še nekoliko večji pečat v ligi NBA. Na ta dan je namreč v ligi padla prva trojka. Met za tri točke sicer ni bil nobena inovacija, v nižjih ameriških ligah je bil poznan že nekaj časa, a v NBA so se temu dolgo upirali. Sezona 1979 pa je bila prva, v kateri je igrišča krasila nova črta, 7,24 metra od koša. In prvi, ki je v ligi NBA dosegel koš za tri točke, je bil Birdov moštveni kolega Chris Ford, prav na prvi tekmi sezone proti Houstonu.

