Luka Dončić se je med pripravami na novo sezono lige NBA soočil s prav posebnim izzivom. Sodeloval je v intervjuju za YouTube kanal First we feast, kjer Sean Evans sogovornika sprašuje, medtem ko jesta pekoče perutničke. In ob najbolj pekočih se Luka ni več mogel nadzorovati. "V pi... mater. Oprosti! To pomeni dobro jutro."

Vroča vprašanja in pekoče perutničke. S tem se je soočil slovenski košarkar Los Angeles Lakersov Luka Dončić. "Na košarkarskem parketu nisem nervozen, tukaj pa sem." S Seanom Evansom sta se pogovarjala o hujšanju, navijačih, kdo v NBA med tekmami najbolj vrti jezik, kdo je najtežji nasprotnik v igri ena na eni, pa o Britney Spears, muzikalih, blejskih kremnih rezinah, ki bi jo Ljubljančan prodajal med tekmami lige NBA. Vmes pa sta poskušala perutničke z vse bolj pekočimi omakami.

Dončić je bil vse bolj rdeč v obraz, tekle so mu prve solze, vmes je splakoval z vodo in mlekom. Zdaj pa poglejte posnetek pri 12 minutah in 30 sekundah, ko je bilo enostavno prepekoče. "V pi... mater. Oprosti!" mu je ušlo. Pa se je skušal izvleči: "To pomeni dobro jutro." Po kozarcu vode je dejal, da je v redu. In sta nadaljevala. A Lukov obraz tega ni kazal. Nalival si je mleko, ga pil, si brisal solze. Najbolj pekoče omake je sicer poskusil čisto malo, a: "Uuu je... mater."