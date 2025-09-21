Dan, ko se je rodilo sanjsko moštvo

Mineva točno 34 od dne, ko je bila znana prva deseterica ameriškega košarkarskega Dream Teama. Že nekaj več kot pol leta prej, 18. februarja 1991, je bil na naslovnici revije Sports Illustrated prvič zabeležen nadimek moštva, 21. septembra pa so nato na plano prišla imena tistih, ki so se leta 1992 podali v lov za zlato na olimpijskih igrah v Barceloni.

Po dva predstavnika med prvimi desetimi izbranci sta imeli moštvi Chicago Bulls – Michael Jordan in Scottie Pippen, in Utah Jazz – John Stockton in Karl Malone. Preostalo šesterico so sestavljali Larry Bird (Boston Celtics), Chris Mullin (Golden State Warriors), Magic Johnson (Los Angeles Lakers), Patrick Ewing (New York Knicks), Charles Barkley (Philadelphia 76ers) in David Robinson (San Antonio Spurs). Kapetansko vlogo sta si razdelila Bird in Johnson.

Zadnji dve mesti kontroverzni

Zadnji dve prosti mesti pa sta v javnosti sprožili veliko polemik. Prostora za nastop v ekipi, ki je kasneje v Barceloni poteptala konkurenco, je bilo namreč zgolj še za enega profesionalca, zadnje mesto pa je pripadlo košarkarju z univerze. Odločitvi o tem sta bili znani šele 12. maja 1992.

Pri prvem sta se v ožjem izboru znašla Clyde Drexler iz Portland Trailblazers in pa prvi zvezdnik "Bad Boysev" iz Detroita Isiah Thomas. Mesto je na koncu Pripadlo prvemu, takoj pa so se pojavile špekulacije, da je zvezdnik Pistons iz reprezentance izpadel, ker ni bil po godu Jordanu, s katerim sta imela neporavnane račune še iz preteklosti. O tem, zakaj Thomasa ni bilo v ekipi je Magic Johnson nekoč dejal: "Isiah je sam zapravil možnost za nastop na OI. Nihče v tistem moštvu ni želel igrati z njim."

Shaquille O'Neal je ostal brez mesta v takratni ekipi. Foto: Reuters

Za mesto študenta v ekipi pa sta se merila Christian Laettner in Shaquille O’Neal. Mesto je na koncu dobil Laettner, ki je na univerzi Duke naravnost blestel in z njo v letih 1991 in 1992 osvojil zaporedna naslova prvaka, leta 1992 pa prejel tudi nagrado za igralca leta.

Na drugi strani je Shaq kasneje postal prvi izbor nabora 1992 in v ligi NBA osvojil štiri šampionske prstane, a na univerzitetni ravni z ekipo Louisiana State ni prišel blizu osvojitve naslova prvaka, kar je na koncu pretehtalo v Laettnerjevo korist.

Sprehod do zlata

Američani so na olimpijskem turnirju v Barceloni naravnost blesteli in nasprotnike v povprečju premagovali z razliko skorajda 44 točk. Njihovo povprečje točk za tekmo znaša 117,3 točke, kar še danes ostaja rekord olimpijskih turnirjev. Še najmanjšo zmago so zabeležili v velikem finalu proti Hrvaški, ko so slavili "zgolj" za 32 točk.