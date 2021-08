Đoković ni bil izjema in bil po nekaj minutah izključen #video

"Zaradi vsega skupaj sem žalosten in prazen. To je bil težek dan za vse," je lani po nenadni izključitvi na OP ZDA povedal Novak Đoković, trenutno najboljši teniški igralec sveta. Kaj se je pravzaprav dogajalo tistega 6. septembra?

Mineva leto dni, ko se je na teniškem turnirju za grand slam, OP ZDA, zgodilo eno večjih presenečenj v zgodovini tega prestižnega turnirja. V osmini finala je Novak Đoković, trenutno prvi igralec sveta, po nesreči v vrat zadel linijsko novico. Pravila glede tega so jasna in pri tem tudi Đoković ni bil nobena izjema. Nekaj minut za tem so ga organizatorji izključili s turnirja.

Novak Đoković med prepričevanjem. Foto: Guliverimage

Đokovič jih je prepričeval, a ni pomagalo

V osmini finala je srbski teniški zvezdnik igral proti Špancu Pablo Carreno Busti, kjer je bil velik favorit. Busta se je Đokoviću v prvem nizu dobro upiral, v enajsti igri pa mu je celo uspel "break". Novak, ki je včasih znan po rahlih živcih, je žogico v besu udaril proti kotu, kjer je stala Laura Clark, nesrečna linijska sodnica. Zadel jo je v vrat, Clarkova je padla na tla in začela loviti zrak.

Oh my god, Djokovic got disqualified from the US Open.pic.twitter.com/yCo3Lqw0tg — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) September 6, 2020

Đoković je sicer nenamernem udarcu žoge stekel proti linijski sodnici, se ji opravičil in pomagal. Beograjčan je še nekaj časa prepričeval organizatorje, da ne bi smel biti izključen. Sodniki so bili neomajni in zmagovalca 20 turnirjev za grand slam diskvalificirali. Bil je šok za teniški svet, sploh za navijače enega najboljših teniških igralcev vseh časov.

Ni se pojavil na novinarski konferenci

Očitno je bil Novak po tej odločitvi tako razburjen, da se je odločil, da ne bo prišel na novinarsko konferenco, kjer bi lahko pojasnil svoje stališče. Tamkajšnje kamere so njega in njegovo ekipo ujele, ko so se hitro usedli v avto in odvihrali s prizorišča. Srbu to dejanje zagotovo niso šteli v plus.

Novak Djokovic is not hanging about 😬 🚙 #USOpen pic.twitter.com/xNDCZuoEaQ — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) September 6, 2020

Pozneje se je oglasil: Žal mi je in ni bilo namerno

Pozneje se je danes 34-letni teniški igralec vendarle oglasil na družbenih omrežjih. "Zaradi vsega skupaj sem žalosten in prazen. Pozanimal sem se, kako se počuti linijska sodnica. Po informacijah, ki sem jih dobil, se hvala bogu dobro počuti. Zaradi zasebnosti njenega imena ne bom razkril. Žal mi je in ni bilo namerno. Bila je napaka."

"Iz neprijetne izkušnje in diskvalifikacije se želim nekaj naučiti. Na ta način želim rasti in se razvijati kot človek ter teniški igralec. Opravičujem se organizatorjem OP ZDA. Zelo sem hvaležen svoji ekipi in družini, ki mi dajejo vso podporo. Prav tako svojim navijačem, ki so vedno ob meni. Hvala vam in žal mi je. To je bil težek dan za vse."

Common sense prevails 👍



Aljaz Bedene receives a code violation after this unfortunate incident with a court-side cameraman.#CInCyTENNIS pic.twitter.com/AzQwKWOhke — Tennis TV (@TennisTV) August 25, 2020

V zgodbo je bil vpleten tudi Aljaž Bedene, mnogi so se spomnili tudi na leto 1979

Na družabnem omrežju so se razvile vroče debate. Mnogi so izpostavili tudi primer Aljaža Bedeneta. Naš najboljši teniški igralec je teden dni pred tem po nesreči z žogico zadel snemalca. Aljaž jo je odnesel veliko bolje kot Đoković, saj je dobil le opozorilo. Ob tem je treba vedeti, da je snemalec za kamero odreagiral precej drugače kot linijski sodnica pri Novaku. Prvi je supervizorju dejal, da je čisto naključje in nesrečo, medtem ko je sodnica pri Đokoviću padla na tla in lovila zrak.

Mnogi so se spomnili tudi na dvoboj na OP ZDA iz leta 1979, ko sta v drugem krogu igrala Ilie Nastase in John McEnroe. V tistem dvoboju je po pravi drami z gledalci glavni sodnik Američanu dosodil zmago, a se pozneje to odločitev preklicali.

Foto: Gulliver/Getty Images

Medijski oziroma linč na družbenih omrežjih je doživljala tudi nič kriva in dolžna sodnica. Mediji so njej izbrskali marsikatero podrobnost. Obtoževali so jo, da je na igrišču hlinila bolečine in da ji pravzaprav ni bilo nič hudega. Stvar je šla že tako daleč, da se je oglasil sam Đoković in pozval svoje navijače, da naj umirijo strasti in naj ne obsojajo sodnice.

"Dragi moji navijači. Hvala vam za vsa pozitivna sporočila. Prosim vas, zapomnite si, da linijska sodnica, ki jo je zadela žogica, prav tako potrebuje vašo podporo. Ničesar slabega ni naredila. Prosim vas, podpirajte jo."

Letos na OP ZDA ne linijskih sodnikov, za to bo skrbela tehnologija - sokolje oko. Foto: Guliverimage

Letos ne bo več mogel ponoviti te napake

Novak Đoković na letošnjem OP ZDA zagotovo ne bo mogel ponoviti te napake. Že pred časom so organizatorji turnirja v New Yorku sporočili, da letos na igriščih ne bo linijskih sodnikov. Namesto njih bo delo opravljalo "sokolje oko". Ameriški organizatorji so novo tehnologijo uporabljali tudi lani, izjema sta bila le igrišča Arthur Ashe in Louis Armstrong.

Zgodovina sokoljega očesa Sam sistem so testirali že leta 2005. Prvič so ga uporabili na turnirju serije ITF v New Yorku. Na začetku so ga na največjih turnirjih uporabljale le televizijske hiše. Kmalu zatem (leta 2006) so sokolje oko uporabili na Hopmanovem pokalu v Perthu, na turnirju v Miamiju, krst na turnirju za grand slam pa je sokolje oko doživelo na OP ZDA. Igralec je leta 2006 lahko dvakrat na niz zahteval poizvedbo s sokoljim očesom ("challenge"). Danes se sokolje oko uporablja že na večini turnirjev. Sprva so organizatorji sami določali število poizvedb na niz, leta 2008 pa je Mednarodna teniška zveza sprejela pravilo, da igralec lahko trikrat na niz zahteva poizvedbo sokoljega očesa. V primeru podaljšane igre vsak igralec dobi dodatno poizvedbo, če v zadnjem nizu podaljšane igre ni, vsak igralec na vsakih 12 odigranih nizov dobi dodatne tri izzive. Če sokolje oko odpove, obvelja sodniška odločitev.

Letošnjo OP ZDA je v znamenju mnogih odpovedi. Med drugim sta turnir odpovedala Roger Federer in Rafael Nadal, tako da ima Novak Đoković veliko bolj odprto pot do nove zmage na turnirju za grand slam.

Novak Đoković je v letošnji sezoni osvojil že tri turnirje za grand slam, nazadnje Wimbledon. Bo osvojil še četrtega zapored? Foto: Guliverimage

Po postal igralec z največ zmagami na turnirjih za grand slam

Nole lahko na letošnjem piše zgodovino svetovnega tenisa. Poskusil bo osvojiti koledarski slam (igralec osvoji vse štiri turnirje za grand slam v eni sezoni op. p.). To je v odprti eri tenisa leta 1969 uspelo le Avstralcu Rod Laverju. Prav tako pa bi z zmago osvojil svoj 21. turnir za grand slam. S tem bi presegel Rafaela Nadala in Rogerja Federerja ter postal igralec z največ lovorikami na turnirjih velike četverice.