Koliko je bila plačana za najbolj prepoznaven športni znak?

Mnogi si mislijo, da je družba Nike za svoj logotip najela podjetje za oglaševanje, ki je za svoje opravljeno delo dobilo milijone ameriških zelencev. A to je daleč od resnice. Leta 1971 je logotip ustvarila Carolyn Davidson, ki je bila v tistem času študentka. In ne boste verjeli, koliko je dobila za oblikovanje logotipa. Pičlih 35 ameriških dolarjev, kar danes pomeni 33 evrov.

In kako se je začelo sodelovanje?

Leta 1971 je bila Carolyn Davidson študentka grafike na Portland State University. Dve leti pred tem je spoznala Phila Knighta, takratnega asistenta na fakulteti, ki je sprva ustanovil podjetje Blue Ribbon Sports, zatem pa še Nike. Knight je vedel, da Carolyn išče dodaten zaslužek za tečaje. Zato jo je prosil, da mu pomaga pri nekaterih projektih. Plačana bi bila dva dolarja na uro. "Vprašal me je, ali bi mi bila všeč služba, da bi za toliko na uro narisala nekaj znakov. In tako se je vse začelo," se je spominjala Carolyn Davidson.

Phil Knight Foto: Guliverimage

Sprva mu logotip sploh ni bil všeč

Ko je Phil Knight prišel na idejo, da bi ustvaril lastno blagovno znamko športnih copat, je Davidsonovo prosil, naj mu pomaga narediti logotip ali podobo, ki bi bila ob strani športnega čevlja. Naredila je pet različnih predlogov, eden izmed njih je bila tudi oblika kljukice, ki ponazarja gibanje in hitrost. Podoba prav tako spominja na krilo in namiguje na Nike – grško boginjo zmage. Čeprav Knightu ideja sprva ni bila všeč, jo je na koncu vseeno uporabil, saj je menil, da mu bo znak prirasel k srcu. In ni se zmotil, saj je nastala ena najbolj znanih športnih znamk vseh časov.

Še danes ne ve, koliko časa je potrebovala

Carolyn Davidson je zatem pri podjetju Nike dobila službo in tam delala do leta 1975. Ko je končala študij, se je odločila, da bo delala od doma. Trideset let je delala kot samostojna oblikovalka. Je pa na račun logotipa Nike dobila veliko priporočil. Davidsonova je pred časom govorila, da še danes natančno ne ve, koliko časa je delala logotip. Svojemu naročniku je zaračunala 17,5 ure dela, kar je na koncu naneslo 35 ameriških dolarjev.

Kljub temu, da ni imela takoj finančne koristi, so jo pozneje povabili na zabavo. V dar je dobila diamantni in zlat prstan z logotipom Nike, Knight pa ji je dal tudi ovojnico, v kateri je bilo 500 delnic podjetja Nike, ki imajo danes veliko večjo vrednost in jih ni nikoli prodala. Carolyn Davidson se je leta 2000 upokojila, danes pa se ukvarja s svojimi hobiji in prostovoljnim delom.

Športni copat, ki so ga atleti nosili na olimpijskih igrah leta 1972 v Münchnu. Foto: Guliverimage

Zgodovina znamke Nike

Znamka Nike ima bogato zgodovino. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja sta moči združila atlet Phil Knight in njegov trener z Univerze Oregon Bill Bowerman. Ta je želel zagotoviti izboljšano tekaško obutev svojim varovancem, Knight pa je bil odločen uresničiti to željo. Zgodba svetovno priznane znamke se je začela pod imenom Blue Ribbon Sports, ko sta Phil in Bill čevlje prodajala kar iz avtomobila.

Po številnih letih razvoja in preostalih zapletov je leta 1972 luč sveta ugledal prvi športni čevelj pod blagovno znamko Nike. To ime je kasneje prevzelo celotno podjetje, prepoznavno po značilnem znaku kljukice (swoosh). Blagovna znamka Nike danes ponuja široko paleto športne obutve, športnih oblačil ter opreme za ženske, moške in otroke.

Podjetje je postalo prepoznavno tudi na račun nekaterih vrhunskih športnikov, ki so skozi leta nosili ali promovirali znamko v izvirnih oglaševalskih kampanjah. Med najbolj poznanimi so Michael Jordan, Roger Federer, Neymar, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimović, Serena Williams ... Nike je sicer lani praznoval 50-letnico od izdaje prvega športnega čevlja pod blagovno znamko Nike.

