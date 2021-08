Doplihar v Tokio predvsem po izkušnje, glavni cilj bo Pariz

"Za parakolesarje smo imeli samo eno kvoto, kar pomeni, da je lahko od nas šel na igre samo eden. Odločilna tekma je bila na Portugalskem, kjer smo nastopili na SP. Vse sem tempiral za to tekmo, da sem bil najbolje pripravljen. Sicer se mi je zgodila nesreča, prevrnil sem se na cestni dirki, a nisem veliko zaostal. Pokazal sem dober napredek v primerjavi s prejšnjim SP in to je bil glavni razlog, da sem bil izbran," je o tem, kako je prišel že do nastopa na Japonskem, dejal 28-letnik iz Dornberka.

Športna pot Dopliharja se je sicer do leta 2017 odvijala na dveh kolesih s pomočjo motorja, saj je bil uspešen tekmovalec v motokrosu. Toda po nesreči na dirki oktobra tega leta je moral ta šport opustiti. A je hitro našel nove izzive, kot paraplegik se je podal v ročno kolesarstvo in zelo hitro napredoval.

"Skušal bom nadgraditi rezultat. Forma se stopnjuje, treningi so zahtevni. Čas za počitek pa bo tik pred tekmo, ko bomo že na Japonskem," je o zadnjih pripravah pred igrami razmišljal Doplihar.

"Takšno priložnost, sploh tako veliko, je treba zagrabiti z obema rokama. Na vsakem treningu sem garal, nekako je bila misel tudi pri Tokiu. Uspelo mi je to doseči, v Tokio pa grem predvsem po dobre izkušnje oziroma da bom videl, kako tekmovanje poteka. V Parizu 2024 pa bi resno napadel medalje," pravi o željah pred prvimi igrami v karieri.

Koronsko obdobje zanj kar dobrodošlo

Zanj je bilo koronsko obdobje zadnjega leta in pol, ki je večini športnikov prekrižalo načrte, pravzaprav kar dobrodošlo. Če bi bile igre po prvotnih načrtih lani, se nanje verjetno ne bi uvrstil, prestavitev mu je omogočila več treningov in na koncu zanj uspešen preboj na veliko tekmovanje.

"Korona je bila zame vse prej kot dobrodošla. Tekmovanja so se popolnoma ustavila, lani sem odpeljal samo eno tekmo. A sem tudi na njej videl napredek, tako da sem dobil motivacijo. Garal sem, treniral, načrt treningov se je nenehno spreminjal. A po drugi strani vem, da če ne bi bilo korone, ne bi bil v Tokiu. Hvala koroni po tej strani, ker mi je omogočila eno leto več treningov, tako da mi je uspelo izboriti si mesto na igrah."

Spremljal je tudi uspešne nastope slovenskih kolesarjev na OI v Tokiu, saj ga čakajo podobni izzivi na dirkališču Fuji in okolici.

"S trenerjem sva si tekme dobro ogledala in naredila graf glede višine. Zdaj skušamo na treningih čim bolj posnemati to traso, skušam se čim bolj približati tekmovalnemu ritmu in upam, da bodo ti treningi zelo dobrodošli pred samimi igrami," je o pripravah dejal edini slovenski kolesar na igrah.

Pri treningu so mu na pomoč priskočili tudi v centru varne vožnje AMZS na Vranskem, kjer so ob njegovih treningih progo zaprli in je bila na voljo samo njemu, tako da se je lahko čim bolj približal tekmovalnemu ritmu.

Doplihar bo v Tokiu nastopil v dveh disciplinah, kronometru in na cestni dirki.

Preberite še: