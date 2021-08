Nekdanji zdravnik bo zastavonoša na paralimpijskih igrah

Slovenska ekipa v Tokiu bo nekakšna mešanica izkušenj in mladosti oziroma priložnosti za mlade športnike, ki doslej takšnega tekmovanja še niso izkusili.

Na strani prvih sta strelca Franc Pinter, ki ga čaka že osmi nastop na igrah, ter Franček Gorazd Tiršek, dobitnik srebrnih medalj z iger v letih 2012 in 2016. Pa tudi Dejan Fabčič, ki bo nastopil tretjič na igrah, a tokrat že v tretji športni panogi, kar je verjetno tudi precejšna redkost na mednarodni ravni.

Dejan Fabčič in Anej Doplihar Foto: Grega Valančič/Sportida

Med izkušene je mogoče šteti tudi atleta Henrika Planka, ki je na igrah že nastopal v letih 2008 in 2012, v Riu pa ni bil med udeleženci.

Na strani popolnih novincev so kolesar Anej Doplihar, namiznoteniški igralec Luka Trtnik in plavalec Tim Žnidaršič Svenšek. Prvi je morda kar nekoliko nepričakovano dobil priložnost že v Tokiu, potem ko je bolj meril na naslednje igre v Parizu 2024. Prvotno bi moral v Tokio odpotovati parakolesar Aleš Dragar.

Trtnik in Žnidaršič Svenšek pa sta do svojih prvih iger prišla s posebnima vabiloma prirediteljev, za katera je zaprosila slovenska krovna zveza za šport invalidov.

Na paralimpijskih igrah v Tokiu bo nastopil tudi paraplavalec Tim Žnidaršič Svenšek. Foto: Vid Ponikvar

"Dela je več kot v preteklosti, treba je upoštevati vse ukrepe, ki narekujejo varovanje vseh udeležencev. Vsem športnikom smo skušali zagotoviti enako izhodišče, jim zagotoviti priprave, da bodo, kolikor se da, pripravljeni prišli na to veliko tekmovanje. A žal vsi niso imeli možnosti za mednarodno preizkušnjo," je pred odhodom na igre dejal predsednik zveze Damijan Lazar.

Kvote in norme so izredno stroge

Kvote in norme za paralimpijske igre so zelo stroge. Včasih se je težko sploh uvrsti na igre, saj krovna mednarodna zveza, Mednarodni paralimpijski komite (IPC) omeji število nastopajočih v posameznih panogah.

"Zadeva je na las podobna športnikom neinvalidom. Tako na olimpijske kot paralimpijske igre se je treba uvrstiti, mi smo za vse, ki so bili blizu, skušali dobiti vabila. Za nekatere smo bili uspešni, za druge žal ne. Te odločitve so bile sprejete v zadnjem hipu, kljub temu smo veseli, da smo na ta način dobili še dva športnika v sistem paralimpijskih iger," je o zahtevni poti na igre še dejal Lazar.

Tisti, ki bo v Tokiu vodil slovensko ekipo, bo Boro Štrumbelj. Zaveda se, da bodo nastopi in bivanje v olimpijski vasi zaradi strogih ukrepov in omejitev precej drugačni kot doslej, a je prepričan, da športnikov to ne bo zmotilo pri osredotočenosti na nastope.

Slovensko paralimpijsko ekipo v Tokiu bo vodil Boro Štrumbelj. Foto: Grega Valančič/Sportida

Želja po medalji je, a o njej ne govorijo

O medaljah v slovenskem taboru pred odhodom v Tokio niso govorili naglas. Želja, da bi dobili še kakšno, je seveda velika in če bo uresničena, bo to že jubilejna 50. kolajna za Slovenijo na teh tekmovanjih. Vendar se tudi zavedajo, da je ekipa majhna in z veliko neizkušenimi člani.

"Medalja bi bila češnja na torti. A glavno je, da se je sedem športnikov sploh uvrstilo na igre, saj je udeležba tu še bolj omejena zaradi specifik. Če bo medalja, bomo zelo veseli, če pa se vrnemo brez, bomo prav gotovo ponosno zastopali Slovenijo," pravi vodja ekipe na Japonskem.

Med športniki, od katerih vsi pričakujejo veliko, so predvsem strelci oziroma tokrat strelca. Strelska reprezentanca Slovenije je s prejšnjih iger velikokrat prinašala domov medalje, z zadnjih v Riu dve, toda izkušena trenerka Polonca Sladič na vsa ta pričakovanja gleda umirjeno.

"V športu je žal tako, da če nisi med dobitniki medalj, si hitro pozabljen. Strelci nikoli nismo bežali od neke odgovornosti, da se od nas pričakuje medalja. Vsi pa vemo, da je tudi v športu invalidov strašna konkurenca, da se mora vse 'poklopiti'. Fanta sta dobro pripravljena, vsekakor pričakujemo finale, kaj bo tam, pa bomo videli," je dejala Sladičeva.

Paralimpijske igre v Tokiu se bodo začele s slavnostnim odprtjem v torek, 24. avgusta ob 20. uri po lokalnem času oziroma ob 13. po slovenskem. Tekmovanja se bodo začela dan pozneje, prvi Slovenec na paralimpijskih prizoriščih bo namiznoteniški igralec Luka Trtnik, ki ga kvalifikacije čakajo prvi dan tekmovanj.

Vloga zastavonoše pripadla Fabčiču

Na slavnostnem odprtju bo slovensko zastavo nosil Dejan Fabčič. V vodstvu slovenske odprave so se za to odločili, da se tudi na ta način zahvalijo medicinskemu osebju za predano delo med epidemijo, Fabčič je namreč zdravnik, a ima slovenski zastavonoša tudi zanimivo športno zgodbo. Na teh igrah bo nastopil kot lokostrelec, pred tem pa je leta 2008 tekmoval v plavanju in leta 2016 v kajaku.

"Spomnim se prejšnjih paralimpjskih ter olimpijskih iger in biti zastavonoša je nekaj posebnega. Prihod z zastavo v roki je nekaj neprecenljivega, vesel sem, da so me izbrali in jo bom ponosno nosil za vse Slovence, vse športnike invalide in vse zdravnike," je ob tem dejal Fabčič.