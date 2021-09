Fabčič se je poslovil v osmini finala: Nemec je že dolgo na sceni in ima veliko kilometrine

Fabčič je na igrah v Tokiu po enotedenskem premoru, ko je opravil kvalifikacije, danes v parku Yumenoshima dočakal še izločilne boje. Vanje se je podal z 20. izhodiščem kvalifikacij, za prvega nasprotnika pa je imel v 1/16 finala Mehičana Samuela Molino.

Prvi del današnje naloge je Fabčič opravil odlično. V sicer precej drugačnih vremenskih razmerah, prejšnji teden je bilo izjemno vroče, v teh dneh pa je Tokio zajela hladna fronta z dežjem, je mehiškega tekmeca prepričljivo premagal in mu ni dovolil, da bi se mu približal. Za napredovanje je potreboval le tri serije oziroma devet puščic, saj je zmagal s 6:0 in zadel tudi štiri desetice.

Do naslednjega dvoboja je imel nato spet dolg premor, saj se je osmina finala začela šele popoldne oziroma že zvečer po lokalnem času, tako da je Fabčič nastopil že v temi pod umetno svetlobo.

"Nisem imel nobenih možnosti"

"Veliko je odvisno od sreče, znanja, izkušenj, tudi vremenskih razmer. Nisem imel nobenih možnosti, že dolgo je na sceni in ima veliko kilometrine," je po tekmi priznal slovenski lokostrelec. Foto: Vid Ponikvar Njegov tekmec je bil Nemec Maik Szarszewski, ki je bil danes zelo razpoložen. Za začetek je s 6:2 ugnal Tajca Hanreuchaia Netsirija, četrtega iz kvalifikacij, dobro formo pa pokazal tudi v dvoboju s Fabčičem.

V prvi seriji je, potem ko je Fabčič naredil eno redkih napak in zadel šestico, zmagal s 27:23, druga je bila bolj izenačena, a je Nemec znal odgovoriti tudi na desetico Fabčiča in je spet zmagal (28:27), tretjo pa je nato dobil s 27:24 in za Fabčiča so se igre končale z osmino finala ter uvrstitvijo med 9. in 16. mestom.

"Nasprotnik je res dobro streljal. Ampak vsi, ki smo prišli naprej, smo dobri. Lahko bi premagal vsakega, pa tudi vsak lahko premaga mene. Veliko je odvisno od sreče, znanja, izkušenj, tudi vremenskih razmer. Nisem imel nobenih možnosti, že dolgo je na sceni in ima veliko kilometrine," je po tekmi priznal slovenski lokostrelec.

Pogleduje proti Parizu

Zdaj že razmišlja o Parizu 2024, potem ko je bil na dveh prejšnjih igrah enkrat plavalec in enkrat kajakaš. "Tudi če ni medalje, sem igre doživel še najlepše od vseh, res je bilo nekaj posebnega. Prihod z zastavo na odprtju je bil čustveno zelo močan, pa tudi tale tekma je bila res lepa. A startam predvsem v Pariz in tole tu je le nagrada za dosedanje delo," je o prvem lokostrelskem nastopu na igrah dejal Fabčič in že zdaj usmeril pogled na naslednje igre v Parizu 2024.

Božičeva: Še so rezerve

Kljub porazu je bila z doseženim zadovoljna tudi trenerka Brina Božič: "Drugi nastop bi lahko bil boljši, dolg razmik je bil med prvim in drugim. Še so rezerve, je pa treba povedati, da je nasprotnik izjemno dobro streljal in ni pustil dihati." "Drugi nastop bi lahko bil boljši, dolg razmik je bil med prvim in drugim. Še so rezerve, je pa treba povedati, da je nasprotnik izjemno dobro streljal in ni pustil dihati," je nastop varovanca ocenila trenerka Brina Božič. Foto: Vid Ponikvar

"Zdaj je bilo ugodno, brez vetra, je pa nagajal dež, ki je že dopoldne zmočil vso opremo. Pred drugim dvobojem je bilo nekaj suhega treninga, potem nas je spet zmočilo. To vpliva tudi na tetivo, ki je namočena in zadetki so težji," je vpliv vremena na dosežke opisala Božičeva.

Fabčičev nastop je bil predzadnji slovenski na igrah, v soboto bo slovenski Tokio 2020 tekmovalno zaokrožil še dobitnik obeh medalj Franček Gorazd Tiršek, ki ga čaka še tekma z malokalibrsko puško.

Žnidaršič Svenšek v Tokiu še enkrat 16.

Za najmlajšega udeleženca iger v slovenski odpravi, 17-letnega Žnidaršiča Svenška, je bil današnji nastop drugi in zadnji na igrah v Tokiu. V plavalni ekipi so si želeli, da bi odplaval čim boljši čas in morda izboljšal uvrstitev s prve tekme na 50 metrov delfin, čeprav so poudarjali, da je konkurenca v njegovi kategoriji S6 prav v tej disciplini zelo močna.

Na koncu je Žnidaršič Svenšek ponovil dosežek s prve tekme in bil 16. Na startu se je, kot je pozneje sam priznal, pognal celo malo preveč, a je bil vseeno zadovoljen z doseženim. Čas 1:26,66 je drugi najboljši zanj doslej v karieri, s tem je končal na šestem mestu svoje skupine in skupno na 16. v vseh treh skupinah.

"Dal sem vse od sebe in zato sem zelo zadovoljen. To je drugi rezultat, le sekundo slabši od osebnega rekorda, kar je zelo dobro. Dobro sem se odrezal, ponosen pa sem tudi na druge plavalce, saj smo kot velika družina," je mladi slovenski plavalec ocenil današnji nastop.

Žnidaršič Svenšek je ponovil dosežek s prve tekme in bil 16. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Pogovoril sem se s trenerko in povedala je, da sem malo prehitro startal, zato mi je v drugi polovici zmanjkalo moči. Sem pa zadovoljen, ker sem se dobro pripravil, tudi psihično, in sem zato lahko odplaval tak rezultat," je še dodal po zadnji tekmi na igrah.

"Na začetku ga nisem najbolje videla, ker sem stratala z njim in sem bila osredotočena, da reagirava na signal. Kar se tiče izvedbe, je povsem dobro odplaval in zdržal do konca. Obrnil je na 40, kar je super, to je prvi rezultat sezone in drugi čas kariere," pa je njegovo plavanje ocenila trenerka Jana Čander.

"Zelo smo zadovoljni, s 50-metrsko disciplino je prebil led. Danes ni bil več tako zakrčen in bolj sproščen. Konkurenca v tem slogu je kar močna, tako da bomo morali zastaviti dobre načrte za naprej," je Tokio 2020 ocenila Čandrova in poudarila, da je to zelo dobra izkušnja za mladega športnika, za katerega je to šele drugo veliko tekmovanje, med drugim pa ga še čaka tudi prvi nastop na svetovnem prvenstvu.

