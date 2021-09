Doplihar deveti na cestni dirki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Doplihar, novinec na paraolimpijskih igrah, je tako 13. mestu s torkove vožnje na čas dodal še deveto mesto v svoji skupini ročnih kolesarjev.

Na cestni preizkušnji je tekmovalce v kategoriji H3 čakalo šest krogov in skupno 79 kilometrov na dirkališču Fudži in v okolici. Doplihar je z zaostankom 13:29 minute končal na devetem mestu z enakim dosežkom kot Francoz Riadh Tarsim in Kanadčan Joey Desjardins.

Zlato je osvojil Kuznjecov, srebro si je prikolesaril Švicar Heinz Frei, bron pa Avstrijec Walter Ablinger, zmagovalec vožnje na čas.