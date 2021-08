V nesreči je izgubil obe roki, danes pa je nekaterim velik navdih #video

Egypt’s Ibrahim Hamadtou lost both arms in a train accident when he was just 10 years old — now, at 48, he’s a 2-time Paralympian



Watch the #TokyoParalympics on NBC and at https://t.co/8igPgCgIi3 (via @NBCOlympics) pic.twitter.com/45sCicuYxD — NowThis (@nowthisnews) August 27, 2021

Ibrahimi Hamadtou je na olimpijskih igrah v Tokiu eden tistih športnikov, ki je najbolj opozoril nase in je zagotovo velik navdih tudi preostalim športnikom. Egiptovski zvezdnik namizni tenis igra tako, da lopar drži z usti, medtem ko si pri serviranju pomaga kar z nogo. Povrhu vsega pa mu gre zelo dobro.

Hamadtou prihaja iz pristaniškega mesta Damietta in je v železniški nesreči, ko je bila star le deset let, izgubil obe roki. Tri leta za tem se je prvič srečal z namiznim tenisom.

"Logično je bilo, da sem najprej igral nogomet, nato sem kot izziv poskusil še namizni tenis." Foto: Guliverimage

"V naši vasi smo takrat lahko igrali le namizni tenis ali nogomet. Jaz sem igral oboje," je pred leti za CNN povedal v intervjuju. Logično je bilo, da sem najprej igral nogomet, nato sem kot izziv poskusil še namizni tenis. Enkrat sem v klubu sodil dvoboj med dvema prijateljema. Pri eni točki se nista mogla dogovoriti, komu ta pripada. Ko sem dosodil točko enemu od njih, mi je drugi dejal, da naj se ne vmešavam, ker nikoli ne bom mogel igrati namiznega tenisa. Prav te besede so me spodbudile, da sem začel igrati namizni tenis," je povedal danes 48-letni Ibrahimi.

Kar nekaj časa je potreboval, da se je navadil igrati z usti. Foto: Guliverimage

Priznal, da je bilo po nesreči zanj zelo težko igrati namizni tenis. Tri leta je moral vsak dan trdo delati, da je lahko osvojil to igro. Ljudje so bili presenečeni, ko so ga videli igrati, ob tem pa so ga mnogi podpirali. "Zelo so me spodbujali in podirali ter bili ponosni nad mojo vztrajnostjo in odločnostjo. Da bo lopar držal z usti, se je odločil šele pozneje.

"Najprej sem poskušal lopar držati pod ramo. Poskusil sem tudi druge stvari in se niso dobro obnesle. No, nazadnje sem poskusil z usti. Skoraj eno leto sem potreboval, da sem se navadil lopar držati z usti. S treningi in rednim igranjem se je tudi moja igra izboljšala."

Pri serviranju si pomaga z nogo. Foto: Guliverimage

V Riu so se mu uresničile sanje

Prvič je na tekmovanju igral leta 2004. Leta 2011 in 2013 je v paranamiznem tenisu osvojil srebrno medaljo na afriškem prvenstvu in na odprtem prvenstvu Egipta. Po tem je bil razglašen tudi za arabskega športnika leta. Prvič je na olimpijskih igrah nastopil leta 2016 v Riu de Janeiru. S tem so se mu uresničile tudi sanje.

"Vsem želim povedati, da ni nič nemogoče, in da bi morali vsi trdo delati za tisto, kar imajo radi ter za tisto, kar vsak meni, da je dobro zanj," je povedal na olimpijskih igrah v Braziliji. Invalidnost ni v tem, da si brez rok ali nog. Invalidnost je v tem, da ne vztrajate pri tem, kar bi radi počeli."

Ibrahimi Hamadtou je na olimpijskih igrah izgubil uvodna dvoboja. V prvem dvoboju ga je premagal Korejec Kyu Hong Park (3:0). V drugem dvoboju je bil od njega boljši Chao Chen (3:0). V torek ga čaka še ekipno tekmovanje.